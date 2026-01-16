Okul binalarındaki belirsizlik sürüyor

Mahir KANAAT

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasının hemen öncesinde ağustos ayında Muğla Marmaris’te bulunan, Marmaris Atatürk İlköğretim Okulu B Blok ve Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi. Ancak aradan aylar geçmesine ve inşaat yasağının sona ermesine rağmen okul binalarının yıkımıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

Okul binalarının yıkım kararının okulların açılmasına kısa bir süre kala alınmasına öğrenci velileri o dönem tepki gösterdi. Atatürk İlkokulu öğrencileri Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu’nda öğrenime devam ederken, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencileri ise Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi’nde eğitime devam ediyor. Bu okullarda ikili eğitim sistemi uygulanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, okul binalarına ilişkin yaşanan belirsizlikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, öğrencilerin ve velilerin aylardır süren mağduriyetine dikkat çekti.

Özcan, 15 Ekim sonrası inşaat yasaklarının sona ermesiyle birlikte yıkım sürecinin başlayacağının kamuoyuna duyurulduğunu ancak aradan geçen zamana rağmen sahada herhangi bir somut adım atılmadığını vurguladı.

Öğrencilerin farklı okul binalarına yönlendirilmesiyle birlikte sınıf mevcutlarının arttığını, ulaşım sürelerinin uzadığını ve özellikle servis ücretleri nedeniyle ailelerin ciddi bir ekonomik yük altına sokulduğunu belirten Özcan, başlangıçta geçici olduğu ifade edilen uygulamanın kalıcı bir belirsizliğe dönüştüğünü ifade etti.

Sürecin neden ilerlemediğine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin velilere ve kamuoyuna şeffaf bir bilgilendirme yapılmadığını dile getirdi.

Deprem riski gibi hayati bir konuda alınan kararların askıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özcan, güvenli okul politikalarının yalnızca karar almakla değil, bu kararları zamanında ve planlı biçimde hayata geçirmekle anlam kazanacağını söyledi.

Özcan ayrıca, velilerin servis giderleri nedeniyle yaşadığı ekonomik mağduriyet için herhangi bir destek planı olup olmadığını ve gecikmelerle ilgili idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığını da gündeme getirdi.