Okul kantinlerine denetim

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla ilçedeki okulların kantinlerine yönelik denetimlerde bulunuyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, İzmir Kantinciler Odası’nın belirlediği fiyat tarifesi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların hazırlandığı tezgâhlar ve tost makineleri, sebze, salam, kaşar ve tavuk gibi ürünlerin tazeliği ile sandviç ve tost içeriğindeki ürünlerin gramajları kontrol edildi. Ayrıca fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında da incelemeler yapıldı.

Denetimler sonucunda 2 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve gerekli yasal işlemler başlatıldığı belirtildi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli” dedi.