Okul yapılmadı, ders saati kısaldı

Berkay SAĞOL

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremin üzerinden 4 yıl geçti ancak depremden sonra hasarlı olduğu tespit edilerek yıkılan okulların bazıları geçen yıllara rağmen yapılmadı. İnşaatı süren okullar olduğu gibi daha temeli atılmamış okullar da mevcut. Eğitim Sen İzmir Şubelerinin verilerine göre İzmir’de en az 46 okul tamamlanmadı. Tamamlanmayan okulların 15’i Konak, 11’i Karabağlar, 10’u Buca, 10’u da Bornova’da. Bu 46 okulun kiminin inşaatı sürerken kiminin yapımına dahi başlanmadı.

Depreme dayanıksız olduğu için okulu yıkılan ve ikili eğitime mecbur kalan öğrenci, veli ve öğretmenlerin sorunları devam ediyor. İkili eğitim sebebiyle öğrenciler ya çok erken okula gidiyor ya da akşam çok geç saatlerde karanlıkta okuldan çıkıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Valiliği, özellikle güvenlik sorunu olan bölgelerde okul çağındaki çocukların akşam saatlerinde dersten çıkmasını ve olası güvenlik sorunları engellemek için bir karar aldı. Karara göre, ikili öğretim gerçekleştirilen birçok okulda ders süreleri 5 dakika kısaltıldı.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Ülkede kış mevsiminin gelmesiyle geceler uzayıp gündüzler kısaldığı için okullarda yaşanan karanlıkta derse başlayıp karanlıkta eğitim öğretimin sona ermesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri mağdur etmeye devam ediyor. İzmir’de bu sıkıntı 2020 yılında meydana gelen depremden sonra yaklaşık 300 okulun yıkılması ve boşaltılmasından sonra bu okul öğrencilerinin diğer okullara gönderilmesi ve eğitim öğretime ortak binalarda devam etmeleri nedeniyle çok daha fazla yaşanıyor. İzmir’de şehir merkezinin büyük kısmında ikili eğitim yapılıyor. Dersler 8’den önce başlıyor akşam 19’dan sonra sona eriyor. Sabahçı öğrenciler karanlıkta derse başlamakta, öğlenci öğrenciler karanlıkta dersten çıkmaya devam ediyor” dedi.