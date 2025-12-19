Okula başlama yaşı

Ali TAŞTAN*

Milli Eğitim Bakanlığı şimdi de okula başlama yaşını tartışmaya açtı. Hep aynı yöntem uygulanıyor. Birilerine el altından bilgi veriliyor ve yapılacak değişiklik ile ilgili yandaş kamuoyunda tartışma başlatılıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı çıkıyor, kamuoyunun böyle bir beklentisi var deyip, mevzuatta değişiklik yaparak yeni uygulamayı devreye sokuyor.

Okula başlama yaşı ile ilgili neler olmuştu? Bunu bir inceleyelim…

2012 yılında 4+4+4 yasası olarak bilinen 6287 sayılı Kanun ile okula başlama yaşı 60 aya çekilmişti. O dönemde tüm eğitim bilimciler, öğretmenler, eğitim sendikaları olumsuz görüş belirterek bu düzenlemeye karşı duruş sergilemişti. Bu Kanundan önceki düzenlemede 31 Aralık tarihi itibarı ile 72 ayını dolduran yani o yılın Eylül ayında en az 69 aylık olan çocuklar okula başlayabiliyordu.

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 60 aylık çocuklar ilkokula başlatıldı. İki yılın sonunda, kanuna aykırı bir şekilde okula başlama yaşı yönetmelikle 66 aya çekildi. 2014-2015 yılından bu yana 66 ay olarak uygulanmıştı. Bu süreçte 60 aylık çocuklarda velinin isteği üzerine okula başlatılmıştı. Bu düzenleme mecliste görüşülürken eğitim fakültelerinden, eğitim bilimcilerden görüşler alındı. Bir kişi/kurum bile olumlu görüş belirtmemişti. Cumhuriyet Halk Partisi kıyametleri koparmıştı. Dönemin başbakanının talimatı ile 20 dakikada 20 madde komisyondan geçmişti.

∗∗∗

Uygulama uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı. 60 aylık olan çocuğunu okula başlatmak istemeyen velilerden doktor raporu istenmeye başlamıştı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan “Gidip rapor alanları evlatlarına ihanetle vasıflandırıyorum. Niye? ‘Benim evladım geri zekalı’ diyor” şeklinde açıklamalar yapmış, okula başlama yaşının düşürülmesini savunmuştu. Dönemin Başbakanını bu şekilde konuşturanlar şimdi de uygulamayı tam tersine çevirmeyi düşünüyorlar.

2019 yılına geldiğimizde bu konuda bir gelişme daha yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çıktı, "Okula başlama yaşı 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren 69 ay olacak" dedi. Ve sonrasında yapılan yönetmelik değişikliği ile okula başlama yaşı 69 ay olarak düzeltildi.

Geldiğimiz noktada okula başlama yaşının 2012 öncesinde olduğu gibi 72 aya yükseltilmesi planlanıyor.

Arada 13 yıl geçti… Bu 13 yılda milyonlarca çocuk ilkokula başladı. 60 aylık çocuklar okula uyum sağlayamadı. 60 aylık çocuklarla aynı sınıfta okuyan diğer çocuklar da 60 aylık çocuklara uyum sağlayamadı. Ayrıca okula başlayan 60 aylık çocuklarımıza birleşik eğik el yazısı dayatıldı. Bu çocuklar ne okula uyum sağlayabildi, ne birleşik eğik yazı yazabildi, ne de akademik anlamda başarılı olabildi. Ne oldu kayıp bir kuşak ortaya çıktı.

Çocukların gelişim sürecinde birkaç ayın bile çok önemi varken, okula başlama yaşı bilinçsizce 60 aya düşürüldü. Eğitimciler adeta yalvardı… Uyardı… Dinleyen olmadı…

Çocuklarımıza 12 yıl birleşik eğik yazıyı dayatan sonrasında da birleşik yazının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan zihniyet, 60 ayı da dayattı.

AKP iktidarları boyunca 23 yılda eğitim sisteminin temel taşlarını yerinden oynattık. Şimdi de bu taşları yerlerine oturtmaya çalışıyoruz. Bu uygulamanın bedelini kim ödeyecek… Uygulamayı yapanlar mı? Asla…

Bedelini çocuklarımız ödedi bile… 2012’de tüm öğretmenlerin gördüğünü koskoca Bakanlık göremedi. Eğitim sistemi AKP’nin siyasi ihtiraslarına kurban edildi.

Birleşik eğik el yazısından vazgeçildi…

Okula başlama yaşı tekrar eski haline dönüyor…

Tabletler rafa kalktı…

İlkokulların 5 yıla, liselerin 3 yıla indirilmesi düşünülüyor…

Çocuklarımız deneme tahtasına dönüştürüldü….

∗∗∗

Yine uyarma görevi bizlere kaldı. Çocuklarımıza daha fazla zarar vermemek için;

Sözleşmeli öğretmen atamaktan vazgeçin…

İlkokulları tekrar 5 yıla çıkarın…

Seçmeli ders dayatmasından vazgeçin…

Vakıf ve dernekleri okullardan uzak tutun…

Yandaşları yönetici atamayı bırakın…

Liyakat ilkesini yeniden tesis edin…

Kapattığınız 20 bin köy okulunu yeniden açın…

Ders saatlerini ilkokullarda günlük 5, ortaokullarda 6, liselerde 7 saate indirin…

Özel okul sayısındaki artışla övünmeyi bırakın…

Kamusal eğitimden yana tavır alın…

Çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek verin….

Okullarımızın temizliğini yapın ve güvenliğini sağlayın…

Öğretmenlere yönelik şiddeti durdurun…

Proje okulu uygulamasından vaz geçin…

Yatılı okulları yeniden açın…

Yurtlarda yaşanan istismarları engelleyin…

Ve AKP döneminin en yanlış düzenlemesi olan, ortaokul düzeyinde şahısların ve tüzel kişilerin yurt açmasını en-gel-le-yin…

Yarının yetişkinleri, bugünün çiçekleri olan çocuklarımızı kuraklığa mahkûm etmeyin...

*Eğitim Uzmanı