Okullara steril içme suyu üniteleri konuldu

BirGün EGE

Eğitime ve öğrencilere destek veren Merkezefendi Belediyesi, anlamlı bir projeyi daha hayata geçirerek, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokullara steril içme suyu üniteleri yerleştirdi. Bu sayede öğrenciler ücretsiz ve sağlıklı su içebiliyor. Öğrenciler ve veliler atıkların azaltılması açısından öneme sahip olan projeyi memnuniyetle karşıladı.

Proje ilk Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nda, daha sonra İsmail Uslu İlkokulu, Katip Çelebi İlkokulu, Dentaş İlkokulu, Ekrem Başer Ortaokulu, Şehit Hasan Eser Ortaokulu, Hacı Eyüplü Ortaokulu/ilkokul, Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Nermin Osman Akça Ortaokulları’nda uygulandı.