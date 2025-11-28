Okullara zekâ geliştirici oyuncak

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki okulların ihtiyaçlarına yönelik yürüttüğü destek çalışmalarını sürdürüyor. Boya-badana, tadilat ve malzeme desteği gibi hizmetlerin yanı sıra eğitim kalitesini artırmaya dönük yeni bir adım da Yeşilçam Mahallesi’ndeki Şehit Musa Can Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’na yönelik atıldı. Belediye ekipleri, okullara iki adet zekâ geliştirici hareketli masa oyuncağı hediye etti.

Teslim törenine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı. Oyuncakların çocuklara hem eğlendirici hem de geliştirici bir deneyim sunduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitim kurumlarına yapılan desteğin artarak süreceğini vurgulayarak, “Bornova Belediyesi olarak çocuklarımızın daha nitelikli, daha mutlu ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşması için çalışıyoruz. Çünkü eğitime yapılan her yatırımın Bornova’nın geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz” dedi.

Teslim sırasında öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri, desteklerinden dolayı Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür etti. Okul idaresi, bu tür desteklerin çocukların öğrenme motivasyonunu artırdığını ve eğitim ortamını zenginleştirdiğini belirtti.