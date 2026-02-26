Okullarda yine temizlik sorunu riski

Okullarda yine temizlik sorunu riski yaşanıyor. 1 Mart itibariyle Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda temizlik, güvenlik gibi işlerde çalıştırılan kişilerin iş akitleri sona eriyor.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 ay olarak belirleniyor. TYP kapsamında çalıştırılma koşulu “TYP’den bir kişi hayatı boyunca en fazla 9 ay süreyle yararlanabilir” denilerek

9 ayla sınırlandırılıyor.

Eğitimde yaşanılan sorunlar her geçen gün kalıcı hale geliyor. Okul temizliği de bu temel sorunların başında yer alıyor. Temizlik başta olmak üzere okullarda ve kamu hizmetinin verildiği tüm alanlarda kamu hizmetlerinin nitelikli, sürekli ve kalıcı hale gelmesi noktasında tek çözüm olan yeterli kadrolu atama yapılmıyor.

Toplum Yararına Program (TYP), İş Gücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR Gençlik Programı gibi isimlerle esnek, güvencesiz, geçici, düşük ücrette çalışma temel istihdam biçimi haline getiriliyor. Bir yandan emek alanında kamusal emeklilik hakkından yoksun, asgari ücretin dahi altında geçici, güvencesiz çalıştırma olağan hale getiriliyor. Bir yandan da tüm yurttaşların kalıcı, nitelikli kamu hizmeti hakkına erişiminde ciddi bir tahribat yaşatılıyor.

Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin Toplum Yararına Program (TYP) uygulamasının kaldırılacağı kamuoyuna yansımıştı. 1 Eylül 2025’te göreve başlayanların görev süresinin sona ermesiyle birlikte TYP’nin tamamen sona ereceği “sürdürülebilir bir model” ile kamu hizmetlerinin sağlanacağı haberleri, açıklamaları paylaşılmıştı.

∗∗∗

Ancak TYP kapsamında iş akdinin 1 Mart’ta sona ermesiyle birlikte önümüzdeki hafta okullarda temizlik sorununa yönelik nasıl bir çözüm bulunacağı sorusuna hâlâ bir yanıt yok.

• Okulların temizlik ve güvenlik ihtiyacına yönelik nasıl bir hazırlık, planlama yapıldı?

• Sürdürülebilir model olarak planlanan “model” nedir?

• Başta temizlik olmak üzere okullarda kamu hizmetlerinin sürekli ve kalıcı bir şekilde devam edebilmesi için kadrolu istihdam sağlanacak mı?

• Görevlendirmelerin, kadrolu istihdamın sağlanması için işletilecek takvim nedir?

• Bu süre içerisinde okullarda temizlik, güvenlik konularında yaşanılacak sorunlara, ihtiyaçlara ilişkin nasıl bir hazırlık yapıldı?

• Yoksulluğun her geçen gün arttığı günlerde TYP kapsamında çalıştırılan ve 1 Mart itibariyle işsiz kalan emekçilerin yaşayacağı ekonomik sorunlar ve hak mağduriyetleri nasıl giderilecek?

Tüm çocuklar için eşit, parasız, bilimsel, nitelikli kamusal eğitim hakkını değil en temel, en asgari yaşamsal ihtiyaçları konuşur hale geldiğimiz günleri yaşıyoruz.

∗∗∗

En temel ihtiyaç ve kamusal eğitim hakkı olan temizlik sorununun okullarda nasıl çözüleceğini konuşuyoruz. Genel seçim öncesi tüm kademelerde yaygınlaştırılacağı açıklanan 112 ülkede olan ücretsiz okul yemeği kısa bir süre okul öncesinde uygulanarak kaldırıldı. Taşımalı eğitimle okula, eğitime erişmeye çalışan çocuklar için ise uzun yıllardır devam eden okul yemeği ikili eğitim gören çocuklar için de kaldırıldı. Yoksulluğun artması ile birlikte çocukların açlığını, yeterli, sağlıklı beslenememesini konuşuyoruz. Köy okulları kapatılan çocukların taşımalı eğitimle okula erişimine de kilometre sınırlaması getirildi. Bir yıl içinde bakanlık verileri üzerinden her kademede en az 300 bin çocuğun okuldan koptuğunu gördük. Çocukların okula, eğitime ulaşamamasını konuşuyoruz. Yoksulluğun artışı ile asgari ücretin üçte biri veya yarısı için 14 yaşında okullarını bırakmak zorunda kalan mesleki eğitim merkezleri (MESEM) adıyla organize sanayi bölgelerinde, atölyelerde çalıştırılan, çalıştırılırken iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden çocukları konuşuyoruz.

Çocukların çocukluklarını yaşayamadığı ülkemizi konuşuyoruz.