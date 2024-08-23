Okulları da rant alanına çevirdiler

Berkay SAĞOL

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından İzmir’in birçok ilçesinde çok sayıda okulun duvarı, açık ve kapalı spor sahaları ve otopark olarak kullanılmak üzere bahçeleri 5’er yıllık olmak üzere kiralama ihalesine çıkarıldı. İhaleler 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İhaleye çıkarılan yerler arasında Konak’ta merkezi yerlerde bulunan Atatürk Lisesi’nin bahçesi, spor salonu, halı sahası, Gazi Ortaokulu ve Nevvar Salih İşgören MTAL Okulu’nun bahçesinin olduğu da görüldü. Bu okulların otoparkları daha önce aile birlikleri tarafından işletiliyor ve elde edilen kazanç okul ve öğrenciler için harcanıyordu. Ancak bu uygulama daha sonra yargı kararıyla durduruldu.

Şimdi bu alanlar bakanlık tarafından kiralanacak ve bunun sonucunda okulların geliri azalacak. Buraların kiralanmasından elde edilecek gelirler merkezi hükümete kalacak.

İki bakanlık arasındaki protokole göre MEB okul kiralamalarından elde edilen kazancın yüzde 80’ini, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ise yüzde 20’sini alacak. Okullar, bahçe, saha, spor salonu, ATM, Büfe ve benzeri amaçlı kiralanan okul duvarı gibi alanlarından kendi bütçelerine herhangi bir ücret alamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Taşınmaz Kiralama İlanı” başlıklı duyuruyla ‘yatırımcılara’ duyurulan ihale metninde kiralanacak 18 farklı taşınmaz için kiralama bedelleri 72 bin lira ile 1 milyon 920 bin lira olarak duyuruldu.

OKUL TİCARETHANE DEĞİL

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okulların bahçe, spor salonu, halı saha, duvar ve ATM’lerini kiraya vermek için ihaleye çıkması, sendikanın da tepkisine yol açtı. Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, “Okulların salon, bahçe ve duvarlarının kiraya verilmesi kabul edilecek bir durum değil. Para kazanma hırsı ile girilen bu yol yanlış. Daha önce okul aile birlikleri tarafından işletilebilme uygulamasını iptal ettiler. Burada amaç okul gelirlerinin önünü kesmek. O okulda çalışan emekçilere ve öğrencilere bir katkısı olmasın istiyorlar. Okulları birer ticarethane olarak görmek çok tuhaf. Geleceğimiz olan çocukların eğitim ortamını daha iyileştirmek gerekirken okulun spor salonunu, halı sahasını, bahçesini, duvarını kiraya, bilmediğimiz birilerine vermek, başta güvenlik olmak üzere birçok sorunun çıkmasına sebep olacak. Kiralayan kişilerin para hırsıyla okullarımıza verecekleri zararı kim karşılayacak? Öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini kim sağlayacak? Denetimlerini kimler, nasıl yapacak? Tüm bunlara cevap bekliyoruz. Okullar sizin rant alanlarınız değil” dedi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necati Kalafat da, “Okul kavramında bir değişim yaşıyoruz. Okul bahçeleri, okul duvarları eğitim öğretim sürecinin asli parçası. Mahalle okullarında çocuklar dersten çıkar bahçesinde oyun oynar. Okullar 24 saat yaşayan ve eğitim öğretimin devam ettiği yerler. Okulların bahçesini, binasını, duvarını bile para getirebilir alanlara dönüştürüyorlar. Önceden bu kiralamalarda bir kontrol mekanizması vardı. Valilik üzerinden yapıldığı zaman kontrolü yapılamayacak. Kamusal niteliklerin altı boşaltılıyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, devletin topladığı vergilerle yapması gereken asli görevidir. Bu yapılan kiralama ihaleleri içinde bulundukları bataklığı gösteriyor. Okullar rant ve ticarethane değil. Valiliğin bu topladığı paraları eğitimde kullanacağının garantisi yok ve denetim mümkün değil. Okulların otopark olarak kullanılması, düğünlerin yapılması doğru değil. Herhangi bir çocuğa zarar gelirse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek” diye konuştu.