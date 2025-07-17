Okulların hamileri kimler olacak?

Geçtiğimiz günlerde Proje Okul Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğin en dikkat çekici bölümü özel program uygulayan okulların hamisi olma zorunluluğuydu.

Haminin sözcük anlamı himaye eden, koruyan... Okulları kim ve kimler neden koruyacak? Okullar kimin, kimlerin himayesine devredilecek? Kamusal eğitim sosyal devletin sorumluluğu iken öğrenciler, okullar, öğretmenler kimin, kimlerin himayesi altına alınacak?

Bu somut iki örnek ne ile karşı karşıya kalacağımızı büyük oranda gösteriyor. MEB’in “Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Zorunlu eğitim süresi ile ilgili kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" açıklaması ile demokratik bir süreç işletildiği görüntüsü bir algıdan ibaret.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Bölge Okulu, İhtisas, Sektör içi ve Sektöre Entegre Özellikli Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Firma Ön Talep Formu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ve TOBB’un illerde, ilçelerde tüm ticaret ve sanayi odalarına ilettiği yazıyla 10 Haziran 2024 itibariyle firma ön talep formu adıyla işletmelerde çalıştırılacak çocuk sayısının tespiti ve firmaların tüm talepleri tespit edilmiş durumda.

∗∗∗

O denli her şey tamamlanmış durumda ki süreç önümüzdeki eğitim yılı başlatılıyor.

9 Temmuz’da Koç sermaye grubuna bağlı Ford ile MEB Kocaeli’nde protokol imzaladı. Ford fabrikaları içinde sektöre entegre meslek lisesi açılacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında bu protokol uygulanmaya başlayacak. Çocuklar, 9’uncu ve 10’uncu sınıflarda yarı zamanlı, 11’inci ve 12’nci sınıflarda okulla, öğretmenle bağı tamamen koparılarak tam zamanlı çalıştırılacak. Proje okul yönetmeliğinde “hamiler” vakıf kurabilir veya vakfı varsa tüzüğünü yönetmeliğe uygun hale getirir maddesinin karşılığı da Vehbi Koç Vakfı.

12 Temmuz’da ise Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ile MEB Kırıkkale’de protokol imzaladı. 2021’de MKE, Resmi Gazete’de yayımlanan madde ile anonim şirkete dönüştürüldü. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında sektör içi mesleki eğitim merkezi açılacak. Çocuklar 9’uncu sınıftan itibaren 4 yıl süresince fabrikada çalıştırılacak. İlk üç yıl asgari ücretin üçte biri, son yıl asgari ücretin yarısı çocuklara verilecek ücret devlet desteği olarak ödenecek.

Öğretmenlerin rolüne, yıl içerisinde kaç saat ve hangi başlıklarda hizmet içi eğitim alacaklarına, öğretmen “yeterliliğinin” belirlenmesinde şirketler belirleyici olacak. Meslek Kanunu ve Akademi de şirketlerin ihtiyaçlarının aracı haline getiriliyor. Hem öğrencilerin eğitim hakkı, hem öğretmenlik mesleği hedefte.

Öğrencileri fabrikalarda çalıştırmanın adı “uygulamalı eğitim”. Fabrikalarda “eğitim” ise şirketlerin, fabrikaların personeli tarafından verilecek. Öğretmenlik mesleği adım adım yok ediliyor. Öğretmenler fiili şirket çalışanı haline getiriliyor.

∗∗∗

Hem 12. Kalkınma Planı’nda hem mesleki ve teknik eğitim politika belgesinde tüm kamu kaynaklarının özel sektör için nasıl kullanılacağı madde madde yer almıştı. Bu belgelerde mesleki eğitimde iş birliği yapılan özel sektöre devlet desteğinin, teşviklerinin, kamu arazi ve binalarının tüm kamu olanaklarının sınırsızca kullanılmasının önünün açılacağını görmüştük.

Örneğin sektör içi yerlerde çocuklara verilen ücretler devlet tarafından karşılanacak. Özel program uygulayan okullarda çocukların yatılı kalma zorunluluğu düzenlendi. Yine bu belgelerde fabrika, işletme içlerine yatılı yurtlar yapılacağı, bu yerler yapılıncaya kadar kamu binalarının, yurtlarının özel sektör için kullanılabileceği maddesi yer alıyordu. Fabrika içindeki yurtlarla tarif edilen bir nevi yatılı çocuk işçi kampları.

Okulların hamileri kimler olacak? Proje okul yönetmeliğinde hamilerin kimler olacağını da öğreniyoruz. Özel sektör kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, ilgili alanda küçük, orta veya büyük işletme veya sivil toplum kuruluşları proje ve protokoller kapsamında okulların hamileri olacak. Bu ifadelerin yer aldığı tüm yasa ve yönetmeliklerde karşımıza çıkan şirketler, şirketleşmiş tarikat yapıları yine sahnede.