‘Okuyanlara ferahlık versin istedim’

Sarya TOPRAK

Ceren Kandemir’in ilk şiir kitabı olan Ayıp Payı, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarla buluşan kitap “Bütün Ümidim Kırlentlerdedir”, “Hadi Öldürelim Birbirimizi!” ve “Ders mi Çıkarmam Gerekiyor?” başlıklı üç bölümden oluşuyor. İnkılâp Kitabevi’nin imzasıyla raflardaki yerini alan Ayıp Payı’nda Ceren Kandemir, kent yaşantısını ve yabancılaşmayı dizelerine taşırken aynı zamanda duygularımıza dokunuyor. Ceren Kandemir ile Ayıp Payı’nı konuştuk.

Ayıp Payı’nda sıkça işlenen “kent yaşamı” ve “yabancılaşma” temalarını şiirlerde nasıl bir üslupla ele alıyorsunuz?

Kent yaşamı ve yabancılaşma, sanırım seksenli yıllarda tartışılan, yaşanan bir olguydu ve benim yaşımdakiler için bu dönem, yerini başka bir şeye bıraktı: Her şey elimizin altında, her şey bir telefonun ucunda… Birini merak etmek gibi bir şey yok, istediğimiz kişiye bir iki saat içerisinde ulaşabiliriz. Kent ve yabancılaşma imgeleri, devasa yalnızlıklarla dile geliyordu. İlk başta kişi ürküyordu, filmlerde de bu vardır, insanlar dünyaya kapılarını kapatır. Eve gelince de TV’yle karşılaşırdı. 90’lı yıllarda marjinal diye bir şey vardı, yabancılaşma da marazi bir şeydi. Ben bu maraziliği kaldırmaya çalıştım.

Öfke ve tebessümün bir arada yer aldığını söylüyorsunuz. Bu iki duyguyu nasıl dengeliyorsunuz?

Yaşamın öfke olduğunu söylemeliyim ve bunu anlamlı kılan bir şey varsa bu da tebessüm olsa gerek. Denge zor şey, şiirlerimde bu ritmi yakalamaya çalışıyorum. Çünkü biri olmadan diğeri var olamıyor. Öfkeye dürüstçe bakmak, çok sevdiğin birinin yarasına bakmaya çalışmak kadar zorlayıcı. Görmek istemezsin, yok olsun istersin ama oradadır. Yara ne kadar açıksa da, kan da tutsa bakmazsan doktora götüremezsin onu, iyileşmesi için yardımcı olamazsın. Öte yandan her meseleye neşe devşirmeye çalışmak da hem olanaksız hem sevimsiz bir telaş. İkisinin de peşine düşmek yerine tuzundan koymak istedim.

“Bütün Ümidim Kırlentlerdedir”, “Hadi Öldürelim Birbirimizi!” ve “Ders mi Çıkarmam Gerekiyor?” başlıklı bölümler hangi temalara odaklanıyor?

Aslında kapaktan başlayan bir hikâye bu. Bir apartmanın içine giriyoruz, oradan bütün ümidimin öğle uykularında olduğu eve, ev içinde var olmaya ve finalde de yaşadığımız ne varsa neden yaşadığımızı sorguluyorum. Her şeyin bir anlamı, kendimize çıkarmamız gereken bir hissesi olup olmadığını.

Şiir kitabınızı yazarken ilham aldığınız özel bir dönem, kişi veya olay var mıydı?

Hemen her ilk şiir kitabında olduğu gibi Ayıp Payı da o zamana kadar yazdığım şiirlerimin bir derlemesi. Bu yüzden içinde çocukluk, ilk gençlik ve yetişkinlik dönemlerimin yansımaları bir arada yaşıyor. Fakat çoğu beni değil başkalarını, başkalarının deneyimlerini gözleyen yapıda diyebilirim. İlham mı denir bilemem ama çocuklar, hayvanlar, kadınlardan ve korktuğum doğadan etkileniyorum.

Şiirlerinizi okurların hangi duygularla deneyimlemesini istiyorsunuz?

Kim hangi duyguda olursa olsun o hâle utanmadan bakabilmemiz için yazdım. En fena dürtüsünü bile bir başkasının da hissettiğini görme rahatlığı versin isterim kitaptaki şiirlerin. “Oh sadece bana olmuyormuş bu” ferahlığı versin.