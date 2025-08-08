Olası afet anlarında sesimiz kesilmeyecek

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kenti afetlere karşı dayanıklı ve dirençli hale getirme amacıyla çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirdi. Afetlerde hem saha çalışanlarının hem de yurttaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için üç Acil Durum Haberleşme Römorku kente kazandırıldı.

Acil Durum Haberleşme Römorku; internetten mobil şarj istasyonlarına, anons ve aydınlatma sistemlerinden kamera ve jeneratörlere kadar pek çok bileşeni bünyesinde barındırıyor. Sistem, 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor. Türkiye’de bu özelliklere sahip entegre bir sistemi hayata geçiren ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimi konusunda örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor.

TAM TEŞEKKÜLLÜ AFET RÖMORKLARI

Afet römorkları olası bir afet durumunda sahada görev alacak arama kurtarma ekiplerinin kesintisiz şekilde çalışabilmesini sağlayacak. Yurttaşların elektrik, haberleşme ve acil internet gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra aydınlatmayı sağlayacak. Tüm süreç kamera sistemleriyle kayıt altına alınacak. Sistem böylece hem müdahale ekiplerinin koordinasyonunu kolaylaştıracak hem de güvenlik zafiyetlerinin önüne geçecek.

İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde, afetlere karşı önlem almanın zorunluluk olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, “Altyapısı güçlü ve afetlere dirençli kent İzmir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afet anında ‘iletişim koparsa koordinasyon da kopar’ bilinciyle afet römorklarını kentimize kazandırdık. 7 gün 24 saat güneş enerjisi panelleri ve jeneratörle kesintisiz çalışıyor. Afet anlarında hem vatandaşlarımızın hem de sahadaki ekiplerimizin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak. Türkiye’de bu kadar geniş kapsamlı, entegre, uzaktan kontrol edilebilir bir sistem yerel yönetimlerde ilk defa yapılıyor” dedi. Buca Toros Afet Koordinasyon Merkezi’nde hazır bulunan Acil Durum Haberleşme Römorkları olası bir afet durumunda AFAD koordinasyonunda toplanma alanlarında hizmet verecek. Afet römorklarının sayısının önümüzdeki süreçte artırılması hedefleniyor.