Oligarkları durdurun

Liza FEATHERSTONE

Amerikalıların oligarkları sevmediği açık. Sol oligarşi ve Oligarklara karşı kampanya yaptığı zaman güçlü bir zemin buluyor.

Politico, Çarşamba günü Donald Trump’ın yakın çevresine Elon Musk’ın yakın zamanda Beyaz Saray’daki görevlerini bırakacağını söylediğini haberleştirdi. Haber, kaba bir kleptokrasinin en kötü şeklini yaşıyormuşuz gibi insanlara oy ve imza vermesi için para dağıtan Musk’ın 20 milyon dolar harcayarak kampanyasını üstlendiği bir Cumhuriyetçinin Salı günü Wisconsin hakim seçimini kaybetmesinin ardından geldi.

Yine Çarşamba günü, Marquette Üniversitesinin yaptığı ankete katılanların %60’ının Musk’ı sevmediği ve Hükümet Verimlilik Dairesindeki icraatlarının federal hükümeti yıktığını düşündükleri açıklandı.

Bernie Sanders, bu anda doğru bir siyasi içgüdüyle hareket etti. Musk kanser araştırmalarından sosyal güvenliğe Amerikalıların değer verdiği her şeyi harap ederken, Sanders kırmızı ve mor eyaletlerde “Oligarşiyle Mücadele” turuna çıktı. Sanders oligarşiyi “milyarderlerin, milyarderler tarafından, milyarderler için” olarak tanımlarken, Trump’a verdiği mesaj da açıktı “Bu ülkeyi bir oligarşiye çevirmene izin vermeyeceğiz”.

Bernie Sanders

Karşılık da buluyor. Geçtiğimiz ay Sanders, bir kısmında vekil Alexandria Ocasio-Cortez ile birlikte on binlerce insanı Altoona, Wisconsin, Greeley, Colorado, Las Vegas, Nevada ve daha birçok yere topladı. Denver’de Sanders’in başkanlık ön seçimi döneminden bile daha fazla sayıda, 30 bin insan toplandı.

Cumhuriyetçi kongre üyelerinin yönettiği belediye binalarına bile seçmenler kendi anti-oligarşi mesajlarını getiriyorlar. Geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi kongre üyesi Mike Flood, Trump’ın rahat kazandığı Nebraska’nın Columbus kentinde düzenlediği yerel toplantıda katılanların “zenginleri vergilendir” sloganlarıyla karşılaştı, Musk ve DOGE’yi desteklediği için yuhalandı. Diğer birçok cumhuriyetçi bölgesi de benzer olaylara sahne oluyor, seçmenler kongre üyelerini Musk’a, çıkar çatışmalarına ve yasa dışı faaliyetlerine, Sosyal Güvenliğe, Sağlık Sigortasına ve diğer federal hizmetlere yönelik soru yağmuruna tutuyorlar.

Buna benzer olayar Wyoming, Kansas ve diğer eyaletlerde tekrar ediyor. Politico’nun, Musk’ın muhtemel azline dair haberinde Trump’ın bu yerel toplantıları şaşkınlıkla izlediği ve Cumhuriyetçilerin gelecek sene çoğunluğu kaybedeceğinden korktuğu belirtiliyor.

Oligarşi karşıtı mesaj ayrıca ülke çapında Tesla bayileri önünde gerçekleşen eylemlere de ilham oldu, yüzlerce insan kendi bölgesindeki bayilik önünde Musk’ı ve kurduğu verimlilik dairesini protesto ediyor. Tesla hisseleri ve satışlarının düşmesini şahsi algılayan Musk, bazı röportajlarında gözyaşlarını zor tutuyor. Eylemler sebebiyle ticari faaliyetlerinin zarar görmesi, Politico haberinde altı çizildiği üzere Beyaz Saray’dan azledilme fikrine daha fazla yaklaştırıyor.

Amerika milyarderlerin oyları satın almasını, şahsi çıkar için hükümeti yıkmasını ve işçi sınıfından insanların yaşamına saldırmasını istemiyor. Sola göre Trump hükümeti yalnızca milyarderlerin sevebileceği bir hükümet. Ve bu gözlem giderek artan şekilde de karşılık buluyor.

Musk normal milyarder standartları için bile aşırı iğrenç bir milyarder. İtici, karizmasız, garip, Amerikan işçi sınıfından tiksindiğini saklayamayan ve hükümeti satın alarak bundan kar etme çabalarında gayet açık biri. Hükümetten azlini çoğunluk kutlayacaktır.

Ancak Musk gittikten sonra da oligarşi karşıtı hareketin daha fazla kelle istememesi için bir sebep yok. Sonuçta Trump’ın Amerikan tarihinde en fazla milyarderlere sahip hükümeti, halkın hayatta kalmasına fayda sağlayan tüm hükümet programlarını hiçe sayan, sendikal hakları yok eden en acımasız işçi sınıfı rejimi hala bir oligarşi olarak kalmaya devam edecek.

Trump hükümetindeki diğer milyarderler arasında ülkedeki devlet okullarından sorumlu bakanlığı ortadan kaldırmakla görevli profesyonel güreş yöneticisi Linda McMahon, ABD’nin orta doğudaki diplomasisini temsil eden gerçek bir gayri menkul godomanı Steve Witkoff, Trump hükümetine katılmadan yıllar önce 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden ya da kaybolan çalışanlarının maaşlarını kestiği için haberlere çıkan Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in vekilliğini yapan, savunma sanayisini yaptığı milyonlarca dolarlık yatırımlarla doğrudan kendi çıkarına çalışan Steve Feinberg.

Hükümetteki kimi isimlerse yalnızca süper zengin: Hazine Bakanı Scott Bessent risk fonu yöneticisi, milyarder değil ama net varlığı en az yarım milyar dolar, Amerikalıların yaşam maliyetini artıracak ve muhtemelen resesyon yaratacak gümrük politikalarını yönetecek biri için sorunlu bir profil.

Trump hükümeti için söylenebilecek, gerçek olduğu kadar trajik birçok şey var. Öjenist, ırkçı, erkek egemen, bilim karşıtı, trans karşıtı, yabancı karşıtı, savaş çığırtkanı, sorumsuz, yolsuz, kaotik, aptal, nihilist ve demokrasi karşıtı. Tüm bunlar doğru ve her biri de Trump ile mücadele için yeterli sebepler. Rejimin Filistin destekçisi eylemcileri gizemli ve yasa dışı biçimlerde kaçırması şaşırtıcı biçimde Joe Rogan, Ann Coulter ve Curtis Yarvin gibi Trump destekçileri tarafından bile eleştirildi.

Ancak bu hükümete karşı diğer hiçbir eleştiri, Amerikan halkını oligarşi nitelemesi kadar birleştirip örgütleyemedi. Binlerce insanı sokağa çağıran, Washington DC dahi elli eyaletin tamamında çeyrek milyon insanı toplayan eylemler bu açıdan önemli. “Oligarşi” suçlaması, solun Musk hükümetten ayrılsa bile kullanmayı sürdürmesi gereken bir yöntem.

Kaynak: jacobin.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ