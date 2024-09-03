Olimpiyat Stadı’nda Haaland gösterisi

Premier Lig tarihinde en iyi derecesini 1998-99 sezonunda yakaladı West Ham United, Doğu Londra’nın ‘Çekiçleri’ o sezonu 5. sırada bitirdi. Son beş sezonu 16. ve 6. sıra arasında bitirdiler. Onca seneden sonra liderliğinde kupa kazandıkları futbolun efendi teknik direktörü David Moyes ile yolları ayırırken Premier Lig’de daha önce Wolverhampton Wanderers’ı çalıştırmış İspanyol futbol adamı Julen Lopetegui’yi getirdiler. Bu vesileyle David Moyes’un takımın başında olduğu dört sezonda 261 maçta 112 galibiyet aldığını, üç sezonda Premier Lig’i ilk 10 içinde bitirdiğini, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazandığını hatırlatalım. Bordo mavililer transfer döneminin en bonkör takımlarından, yeni transferler Maximilian Kilman, Crysencio Summerville, Niclas Fullkrug, Aaron Wan-Bissaka başta olmak üzere transfer sezonunda 144 milyon Euro harcadılar. Hedef gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak ve görkemli “Londra Stadı”nda sevdalılarına izlemesi keyif alacakları takım izletebilmek. Yeni sezonun ilk maçında evlerinde Aston Villa’ya üç puan bırakırken 2. maçta zorlu Crystal Palace deplasmanında iki golle net galibiyet aldılar.

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Bir yazı daha geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda, Ağustos’un son gününde West Ham evinde son dört sezonun şampiyonu Manchester City karşısında. Ev sahibi takım Manchester City’ye karşı son 17 lig maçında galibiyet alamadı, bu sürede 14 mağlubiyet alırken, son galibiyetleri Eylül 2015’te 2-1’lik skorla. Manchester City, West Ham’a karşı ligde deplasmanda 42 gol kaydetti, 2016-17 sezonunda perdelerini açan Londra Stadı’nda attıkları 25 golle o görkemli statta en fazla fol sevinci yaşayan takım oldular. Manchester City, 2024 senesinde ligde 21 maçta yenilgi yüzü görmedi (18G 3B), lig tarihinde bir takvim yılının başlangıcından bu yana en uzun yenilmezlik serisine sahip takım. Bu sezonun ilk iki lig maçında yalnızca Liverpool ve Nottingham Forest’in (37'şer) West Ham’dan (32) daha fazla şut attığını hatırlatalım.

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Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Areola, savunmada Wan-Bissaka, Kilman, Mavropanos, Emerson, orta sahada Alvarez, Rodriguez, ileri uçta Bowen, Paqueta, Kudus, önlerinde golcüleri Antonio. Misafir Manchester City 3-2-4-1, kalede Ederson, savunmada Akanji, Dias, Gvardiol, orta sahada Lewis, Kovacic, ileri uçta Doku, Silva, De Bruyne, Grealish, önlerinde golcüleri Haaland. 10’da öne geçiyor City, geriden çıkarken rakibin baskısı karşısında topu kaybediyor West Ham, Silva’nın savunma arkasına enfes pasını yerden vuruşla sol köşeden ağlara gönderiyor Haaland, ligin gol makinesi gollerine geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. 19’da beklenmedik pozisyonda beraberliği yakalıyor West Ham, Bowen’in sağdan taşıyıp ceza sahasına kestiği top savunmada Dias’a çarparak sağ köşeden ağlara gidiyor, Olimpiyat Stadı yıkılıyor. 30’da yeniden öne geçiyorlar, Lewis’in rakip ceza sahasında pasında Haaland soluyla sağ üst köşeye sert vuruyor, West Ham rakibin golcüsünü durdurmakta zorlanıyor.

83’te kendisinin ve takımının 3. golünü kaydediyor Haaland, Nunez’in rakip savunma arkasına enfes pasını aşırma vuruşla ağlarına gönderiyor, sezonun ilk üç maçında 7. golü. Haaland’ın üç golüyle kazanan City üç maçın sonunda kayıpsız liderliğe yükseliyor. Maçın adamı: Erling Haaland sezona muhteşem başlangıcını arka arkaya hat-trick yaparak sürdürdü. Gol canavarını durdurmak zor.