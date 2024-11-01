Ölüdeniz Oyunları’na 60 ülkeden katılım

BirGün EGE

24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tamamlandı. Fethiye Belediyesi’nin öncülüğünde ve başta Türk Hava Kurumu ile Fethiye Ticaret Odası olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen festivale 60 kadar ülkeden, 1500’den fazla yamaç paraşütçüsünün yanı sıra, dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katıldı.

Yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterileri, Türk Hava Kurumu’nun yamaç paraşütü, mosquito, microlight, sıcak hava balonu gösterileri yapılan organizasyon 27 Ekim Pazar günü sona erdi.

Festivalde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Babadağ 1700 pistinden paraşütle bir atlayış gerçekleştirdi.

Karaca, yaptığı açıklamada, “Bu yıl da geleneksel atlayışımızı gerçekleştirdik. Fakat çok üzücü bir haber aldık. Ben bu atlayışı geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 5 şehidimiz için gerçekleştirdim. Ayrıca, Fethiye’mizin ve Ölüdeniz’in tanıtımına bu şekilde büyük destek veren tecrübeli pilotlarımıza, STK’lara ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Belediye’nin öncülüğünde Ölüdeniz’in ve Fethiye’nin daha da gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Babadağ’dan Ölüdeniz’e, Belcekız’a uzanan ve gökyüzünde nefes kesen gösterilerle unutulmaz anlara sahne olan Festivalimiz bu yıl da kazasız, sorunsuz tamamlandı” dedi.