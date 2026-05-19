Ölülerinizi ne yapıyorsunuz?

Balkan mafyası lideri, İstanbul’un ortasında kurşunlanarak öldürüldü. Araçta sevgilisi ve 15 aylık çocuğu da vardı. Nerede olduğunu bilgisini rakip çeteye özel şoförü vermişti. Çünkü şoför, rakip çeteyle bağlantılı bir kadınla ilişkisi nedeniyle saf değiştirmişti.

Mafya lideri vurulmadan önce şoförüne “Ölülerinizi ne yapıyorsunuz, nereye gömüyorsunuz?” diye sordu.

Balkan çetelerinin hesaplaşmasından Zincirlikuyu’daki cinayete uzanan bağ, Karadağ’daki hapishanede kuruldu. Tutuklu Türk çete lideri, rakip çete üyeleri ile aynı koğuştaydı. Orada kurulan arkadaşlık, bu saldırının zeminini hazırladı.

Hayır, dizi hikayesi anlatmıyorum.

Bu bilgiler, 8 Eylül 2022’de İstanbul, Zincirlikuyu’da motosikletli tetikçilerce öldürülen Skaljari uyuşturucu mafyasının Karadağlı lideri, 42 yaşındaki Juvan Vukotic’e suikastla ilgili hazırlanan 14 Nisan tarihli ek iddianameden. Skaljari’nin rakip çetesi Kavac İstanbul’da hem Barış Boyun çetesi hem de İzmir merkezli Camgözler ile irtibat halinde iki ayrı cinayet işledi. Vukotic cinayetiyle ilgili ilk yargılama yerel mahkemede tamamlandı, şu anda istinafta.

PİTBULL VE MARIO

Ek iddianamede baş şüpheli Kavac lideri Radoje Zvicer. Dosyada adı geçen diğer çete üyelerinden örgütün iki numarası Radoje Zivkovic’in lakabı “Mario”, Zdravko Perunovic'in lakabı “Pitbull”. Türkiye’de tanıştıkları kişilere gerçek isimlerini söylemiyorlar, sadece Telegram ve Whatsapp’tan görüşme yapıyorlardı.

Mario’nun kaldığı otel odasında yapılan aramada farklı isimlere düzenlenmiş, üzerlerinde fotoğrafı bulunan Ukrayna, Çekya ve İtalya pasaportları, Bosna Hersek ve İsviçre sürücü belgeleri, İsviçre kimlik kartı ele geçirildi. Mario’nun en yakın adamı, koruması olan Pitbull’un da yine farklı isimlerle düzenlenmiş İtalya ve İsviçre kimlik kartları vardı. Belgelerin hepsinin sahte olduğu tespit edildi.

Pitbull ifadesinde tüm suçlamaları reddetti, konuşmadı.

Radoje Zvicer ise Avrupa’nın en çok arananları listesinde… Bu silahlı saldırının emri de zaten Zvicer’e 2020’de Ukrayna’da düzenlenen suikast teşebbüsü sonrası verildi. (OCCRP’nin Balkan Kokain Savaşları raporuna göre iki örgüt esas olarak, Güney Amerika’dan Avrupa’ya getirilen ve yıllık değeri 5.7 milyar Euro olan kokain için rekabet halinde.)

PROFESYONEL TETİKÇİLER

2014 yılında Valencia’daki bir apartman dairesinden 300 kilo kokainin kaybolmasının ardından birbirine düşman olan, Kotor merkezli iki örgütün çatışması, Karadağ’ın yanı sıra Sırbistan, İtalya, Çekya, Ukrayna, Yunanistan, Hırvatistan, İspanya, Hollanda, Avusturya ve Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde onlarca cinayete sebep oldu. Vukotic’in babası Veselin de bu hesaplaşma sonucu 2019’da öldürüldü.

İddianame, Kavac’ın İstanbul’da işlediği iki cinayetle ilgili. Buna göre, Vukotic’e silahlı saldırının lojistiğini ve planlamasını, Kavac üyeleriyle Karadağ’daki hapishanede tanışmış olan Camgözler lideri Binali Camgöz yaptı. Suikast sonrası Binali Camgöz’ün Kovac üyeleriyle kaldığı koğuşta yapılan aramada iki cep telefonu ele geçirildi ve Camgöz’ün suikast planını bu telefonlarla yönettiği tespit edildi. Camgöz, 30 Ağustos 2024’te Türkiye’ye iade edildi. Tetikçiler ise, halen İtalya’da tutuklu bulunan çete lideri Barış Boyun’a bağlı.

SNIPER’LA SUİKAST

Savcılık, Balkan grupların çatışmasına, Türk çetelerin nasıl dahil olduğunu açıklarken, Sırp çetenin yöntemlerinin “profesyonelliğine” dikkati çekiyor: “Kavac suç örgütünün, saldırıları ‘silikondan yapılma insan yüzü maske, bombalı saldırı, keskin nişancı kullanma ve daha önce savaşta etkin bir şekilde rol almış paralı askerler kiralama’ gibi nitelikli ve profesyonellik içeren yöntemlerle gerçekleştirdiği…”

İstanbul’daki silahlı saldırının da “profesyonellik içeren mahiyette olduğu” belirtiliyor.

İÇERİDEN DESTEK

İddianameye göre infazın gerçekleşmesi, Vukotic'in en güvendiği adamlarından, şoförü Emre Karağaç’ın Kavac’a bilgi sızdırmasıyla oldu.

Şoförün bunu yapmasında, İstanbul’da tanıştığı Elanur T. ile ilişkisinin rol oynadığı düşünülüyor: “Elanur T.’nin, Skaljari lideri Jovan Vukotic'in şoförünü de kendi safına çekerek planlanan cinayet olayını içeriden de aldığı destek ile kolaylaştırmayı hedeflediği…”

Elanur T.’nin ayrıca erkek arkadaşıyla birlikte Vukotic’in aracına GPS takip cihazı yerleştirildiği ve saldırı öncesi tetikçilerle bir araya gelerek plan yaptığı öne sürülüyor. Araçta 3 ayrı GPS cihazı bulunmuştu.

Şoför Emre Karağaç saldırı günüyle ilgili “Yolda giderken hayat pahalılığından konuştuk. Predrag (Vukotic) bana ölülerimizi ne yaptığımızı sordu. Ben de en yakın mezarlığa gömdüğümüzü anlattım. Aramızda böyle bir konuşma ilk defa geçti. Yolda seyir halinde iken birden 3-4 el patlama sesi duydum…” gibi tuhaf bir beyanda bulundu. Saldırı sonrası hemen araç plakasını söken Karağaç’ın yol kenarına sakladığı telefon, dikkatli bir görgü tanığının ifadesi sonrasında olay yerinde bulundu.

VİLLA BAHÇESİNDE CESET

Şüpheliler ayrıca işkencedeki hali görüntülenen Risto Mijanovic’in ölümüyle de suçlanıyor.

Sırp yetkililerin verdiği bilgiye göre Mijanovic, Skaljari mensuplarının kullandığı bir yazışma programı üzerinden konuştuğu kişilerce Uskumruköy'deki Brio isimli restorana gitmesi için kandırıldı. Restoran yakınındaki bir villaya götürüldü, elleri, ayakları bağlı, ağzı bantlı şekilde işkence gördükten sonra öldürüldü. İddianameye göre cesedi önce villanın bahçesine gömüldü, ardından villada tadilat yapıldığı gerekçesiyle olay yeri tamamen değiştirildi, cesedi başka bir yere taşındı. Mijanovic’in cesedi halen kayıp.

6 sanığından 4’ü firari olan dosyayla ilgili yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.