Ölüm riski altında sağlık hizmeti

Berkay SAĞOL

1. derece deprem bölgesinde yer alan Denizli’de, 2017 yılında depreme dayanıksız olduğu şeklinde rapor verilen Denizli Devlet Hastanesi hizmet vermeye devam ediyor. Geçen haftalarda Denizli Devlet Hastanesi’nin genel cerrahi bölümü girişinde asma tavan çöktü. Olayda yaralanan olmadı ancak sağlık çalışanları ve hastalar büyük bir tehlikeyi atlattı. Sağlık emekçileri ve doktorlar bugüne kadar bir önlem alınmadığı için tepkili. Sağlık emekçileri hastanede baret takıp çalışarak tepkilerini gösterdi.

SES Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, 2017’de yapılan deprem analiz raporlarını hatırlatarak, “Kolon ve kirişlerin yüzde 90’ı çürük, zeminde sıvılaşma riski var. Yıllardır ciddi bir önlem alınmadı. Sadece A Blok güçlendirildi, diğer bloklar ölüm riski altında” dedi.

Rapora göre Denizli, 1. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Hastane arazisi killi kum yapısında bulunuyor ve 4 metre derinlikte yeraltı suyu mevcut. A1 Blok’ta 146 kolonun yalnızca 7’si, 126 kirişin ise sadece 2’si sağlam. 2017 yılında yazılan üst yazıda, hastane idaresine sunulan deprem raporlarının incelenmesi sonrasında bazı blokların güçlendirilmesi bazı blokların ise yıkılması gerektiğinin belirtildiği öğrenildi.

Genel Sağlık İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Kazım Boyacıoğlu, Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından depreme dayanıklılık durumlarının önem kazandığına dikkat çekti.

Boyacıoğlu, “Denizli deprem kuşağı bölgesinde yer alan riskli illerimizden biri. Denizli Devlet Hastanesi’ne yapılan şahsi başvurularda, bu raporun bilindiği, bazı bloklarda deprem güçlendirme çalışmalarının yapıldığı ve yapımı devam eden Denizli Şehir Hastanesi’nin tamamlanmasının beklendiği cevabı verildi. Denizli’nin yakın tarihinde devlet hastanesinin sürekli gündeme gelmesine rağmen, hastanenin tam kapasite çalışmaya devam etmesi hastanede görev yapan sağlık emekçileri ile binlerce hasta ve hasta yakınının hayatları riske atılıyor” dedi.

Denizli Devlet Hastanesi’nin A, B ve H bloklarında deprem güçlendirme çalışmalarının yapıldığının Sağlık Bakanlığı kayıtlarında bulunduğunu belirten Boyacıoğlu, “Ayrıca 2017 yılında yeni bir rapor hazırlayarak 2 blokta güçlendirme yapılabileceğini, diğer blokların yıkılması gerektiği belirtildi. Ancak üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Binlerce hasta ve hasta yakını ile sağlık emekçilerinin hayatları için risk faktörü devam ediyor. Bizler yurttaşlarımızın sağlığı için hizmet veren kamu emekçileriyiz. Hükümetlerin görevi yurttaşların ve kamu emekçilerinin güvenli alanlarda hizmet almasını ve hizmet vermesini sağlamak. Sağlık emekçileri can güvenliğinden emin oldukları devlet kurumlarında hizmet vermek istiyorlar. Denizli Devlet Hastanesi ile ilgili gerekli bütün çalışmaların ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.