Ölüm yazısını imzalayan yargılanmayacak

Kahramanmaraş Valisi, Ezgi Apartmanı’nda 35 insanın ölmesine neden olan imzayı atan bürokratların yargılanmasına izin vermedi. Binanın altını oyan Kervan Pastanesi sahipleri firarda, bürokratlar dokunulmaz. Adalet mücadelesi verenler ise tehdit ve sosyal medya yasaklarıyla boğuşuyor.

6 Şubat Depremi’nde Kahramanmaraş merkez Onikişubat İlçesi’ndeki Ezgi Apartmanı birkaç saniye içinde yıkıldı ve 35 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi raporuna göre; binanın altındaki Kervan Pastanesi’nin 2019 yılında yaptığı tadilat yıkıma neden olmuştu. Depremden sonra bu binada yaşayan insanların ‘Ölmek istemiyoruz’ çığlığının belgesi de ortaya çıktı.

Ezgi Apartmanı yöneticisi Mustafa Doğruoğlu, 14 Eylül 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bir dilekçe vermiş ve Kervan Pastanesi’nin tadilatının binaya zarar verdiği yönündeki endişeleri anlatmıştı.

Bu dilekçede apartman yöneticisi Mustafa Doğruoğlu’nun yanı sıra binada yaşayanların imzası vardı. Dilekçede Kervan Pastanesi’nin alanı genişletmek için kirişleri kırdığı, kolon kestiği, merdiven ve asansör için tabliyelerin parçalandığı, perde duvarda havalandırma için delikler açtığı anlatıldı. Bunların fotoğrafları da sunuldu.

Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın imar affına girdiği ve binanın taşıyıcı sistemlerine zarar verilmediği yönünde yazıyla cevap verdi.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi’nin yanıtında da Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın imar affına uygun olduğu anlatılmıştı. Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sait Avşar’ın imzaladığı cevap yazısında ekiplerce inceleme yapıldığı ve kazan dairesinde mimari projeye aykırı bir duruma rastlanılmadığı savunuldu.

GÖZ GÖRE GÖRE FİRAR ETTİLER



İşte bu yazı, Kervan Pastanesi’nin para kazanma hırsıyla yaptığı tadilata resmiyet kazandırdı ve 6 Şubat depreminde bina birkaç saniye içinde yıkıldı, 35 insana mezar oldu. Depremden sonra da evrakta imzası olan Sait Avşar, İmar ve Şehircilik Müdürü koltuğunda oturmaya devam etti.

Ezgi Apartmanı’nda hayatını kaybedenlerin adalet mücadelesi ve delilleri toplaması sayesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından bilirkişi raporu hazırlandı. Bu rapor Kervan Pastanesi’nin sahiplerinin ve binanın müteahhidi Yakup Aktaş’ın asli kusurlu olduğunu gözler önüne serdi. Rapor Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın binanın yıkılmasına neden olduğunu ortaya koymuştu. 11 Eylül 2023’te haklarında tutuklama kararı çıkan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel göz göre göre firar etti.

İddianamede Mustafa Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in olası kasıtla öldürme ve yaralama suçlarından 876’şar yıla kadar hapsi istendi. İddianamede kamu görevlilerine yönelik soruşturma dosyası ayrılmıştı.

ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMEYECEKLER

Depremden 15 ay sonra Kahramanmaraş Valiliği, kamu görevlilerinin yargılanmasına izin vermedi. Yani Ezgi Apartmanı’nda yaşayan insanların ‘Ölmek istemiyoruz’ diyerek verdiği dilekçeye ‘Sorun yok’ diye yanıt veren Sait Avşar yargılanmayacak. Bu yazısı 35 insanın hayatına mal olmasına karşın adalet önünde hesap vermeyecek.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Sait Avşar’la birlikte eski İmar ve Şehircilik Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çiftaslan, Mimar Mehmet Dişçeken, İnşaat Mühendisi Ali Özcan Kurt, İnşaat Mühendisi Ali Gemici, İnşaat Teknikeri Mehmet Akif Canlı, Makine Mühendisi Mustafa Şikirçi’nin soruşturulmasına izin vermedi.

“DEPREMİN İLK SANİYELERİNDE YIKILDI”

Ezgi Apartmanı’nda avukat oğlu ve geliniyle 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu bu karar üzerine şunları söyledi:

“Apartmanda yaşayanlar, Kervan Pastanesi’nin binaya verdiği zararı depremden yıllar önce dilekçeyle ortaya koydu. Ama yetkililer, onlara binada sorun olmadığını söyledi. Deprem onların yalan söylediğini ortaya koydu. Bina depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Bilirkişi raporu da Kervan Pastanesi’nin tadilatının binanın yıkılmasına neden olduğunu kanıtladı. Ama valilik, 35 kişinin ölümünden sorumlu olan bürokratların yargılanmasına izin vermiyor. Bizi adaletsizliğe mahkûm ediyor.”

Eski Kahramanmaraş MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ve ortağı Mustafa Pekel halen adaletten kaçıyor, yakalanmadılar. Kamu görevlileri de valilik kararıyla yargılanmaktan kurtuldu. Nurgül Göksu ise sanıkların tehditleri, iftiraları ve sosyal medya hesaplarına getirilen yasaklarla mücadele ediyor. Depremin enkaza çevirdiği hayatları bu ülkenin adaletsizliği her gün yeniden yıkıyor.