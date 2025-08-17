"Ölümcül kimlikler"

Okan Toygar - Prof. Dr.

Ölümcül Kimlikler adlı denemesine, “Yazma amacım, neden bugün bunca insanın; dinsel, etnik, ulusal ya da başka kimlikleri adına cinayetler işlediğini anlamaya çalışmak” diyerek başlıyor; Lübnan’da doğan, dini Hıristiyan, anadili İslam’ın dili Arapça olan ama uzun yıllardır Fransa’da yaşadığı için tüm eserlerini Fransızca yazan Amin Maalouf.

Maalouf’a göre kimliğin iki yüzü vardır: Aidiyetlerinin tümünü bir zenginlik olarak gören, kendinden olmayanı dışlamayan onurlu kimlik; ve mezhep ya da etnik etiketle tanımlandığında ötekileştiren, ayrıştıran, hatta öldüren bir silaha dönüşen “ölümcül kimlik”. Bu ikinci yüz, özellikle Ortadoğu’da, yaşamların yitirilmesinden, insani değerlerin aşınmasına uzanan ağır kayıpların başlıca nedenidir. Türkiye’nin de ısrarla bu coğrafyanın parçası hâline getirilmeye çalışıldığı bugünlerde, Ölümcül Kimlikler yalnızca bir kitap değil, üzerinde yeniden düşünmemizi zorunlu kılan bir uyarıdır.

Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Alevi, biri Kürt olsun” çıkışı, Erdoğan’ın etnik kimlikler üzerinden kurduğu “Türk, Kürt, Arap” denklemleri ve ABD Büyükelçisi Thomas J. Barrack’ın haddini aşarak Türkiye’ye Osmanlı’nın millet sistemini öneren açıklamaları, Maalouf’un tarif ettiği “ölümcül kimlik” tuzağına itildiğimizin açık göstergeleridir. Zira bu söylemler, eşit yurttaşlık ilkesini zayıflatarak toplumu din, mezhep, etnik köken eksenli bir güç paylaşımı anlayışına yönlendirir ve bu yolla kimlikleri, sabitlenmiş siyasal rollere indirgerken, ülkenin sahip olduğu toplumsal çeşitliliği, çok katmanlı yapıyı ve kültürel zenginliği arka plana iter. Ayrıca her Kürt’ün DEM Partili, her Alevi’nin solcu olduğu varsayımı; bireyi özgür bir yurttaş değil, bir kimlik grubunun temsilcisi olarak tanımlar.

İki yıl önce cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, iktidar karşıtı çevrelerin, hatta kimi Alevilerin bile, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını mezhebi üzerinden sorgulaması ile Bahçeli’nin bugünkü sözleri aynı kimlikçi bakışın ürünüdür; her ikisi de “Alevi isen cumhurbaşkanı olamazsın” demekten başka bir anlama gelmemektedir. İşte bu anlayış, halkın birlikte yaşama iradesini zedeleyip, siyasal gücü kimlikler arasında pazarlık konusu hâline getiren ve en uç örneğini Lübnan’da gördüğümüz bir sistemin kapısını aralamaktadır.

1989 Taif Anlaşması’yla kurumsallaşan Lübnan’daki mezhep temelli siyasal sistem, devletin tüm kilit makamlarını dini gruplar arasında paylaştırarak yurttaşlar arasında eşitsizlik yaratmış, bu grupların mensuplarını, cemaat önderlerinin sistemden devşirebildiği artakalanlarla yetinmeye mahkûm, biat kültürüne tutsak edilmiş birer “tebaa”ya dönüştürmüştür. Bu model, kısa vadede iç savaşı sona erdirmiş olsa da, uzun vadede ülkeyi siyasal tıkanıklık, yolsuzluk, liyakat erozyonu ve toplumsal ayrışma sarmalına sürüklemiş; ulusal kimliğin yerini cemaat kimliklerinin almasına yol açarak ortak yurttaşlık kültürünün ve güçlü bir devletin kök salmasını engellemiştir. Beyrut’un kan ve gözyaşıyla dolu hayatı en son 4 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan büyük patlamayla perçinlenmiş; Nizar Kabbani’nin, “Ben Beyrut” şiirini hatırlatan çatışmalar süreklilik kazanmış, kent alacalı bir tarihten yükselen isyanını dile getirmiştir: “Ben Beyrut. Sizin mermi şeridiyle, ahşap tabutla, ölüm ilanıyla değiş tokuş ettiğiniz, hak etmediğiniz sevgi şiiri...”

Böylesi bir düzen, emekçileri mezhep duvarlarının ardına hapsederek ortak çıkarlar etrafında birleşmelerini de imkânsız kılar. Zaten zayıflatılmış olan sınıf mücadelesi tamamen tasfiye olur; emeğin sesi susar, dayanışmanın zemini yok olur. Ulusal birliğin bulunmadığı bu parçalı yapı, anti-emperyalist bir duruşun da önüne set çeker. Sonuçta bağımsızlık bir hayale, emek eksenli kalkınma ise erişilmez bir ütopya hâline gelir.

Bugün Türkiye’de iktidar, bir yandan ulus bilincini zayıflatıp yerine ümmet anlayışını yerleştirmeye yönelirken, diğer yandan da yapılacak ilk seçimi kaybedeceğini öngörerek Öcalan açılımı ve Lübnan benzeri bir sistem önerisini gündeme taşımaktadır. Bu; sıkışmışlığın ve iktidarını kimlikler üzerinden kökleştirme çabasının ifadesidir. Kürt siyasal hareketi, kendi siyasal ajandası uğruna (ki ajandadaki sorunların çözümü için Türkiye solu da büyük oranda yanlarındadır), 12 Eylül 2010 referandumunda ve 2013 Gezi Direnişi’nde olduğu gibi bugün de iktidarın söylemlerine yakın durmaktadır. Ancak bu hareketin, Türkiye solundan farklı olarak bir türlü göremediği gerçek, demokrasi sorununun salt Kürt meselesinin çözümünden ibaret olmadığıdır. Bu nedenle AKP-MHP ittifakına verdikleri dolaylı destek, geçmişteki tarihsel yanılgılarında olduğu gibi, yine faşizmin büyümesine, masaların devrilmesine, eşitsizliklerin derinleşmesine, hukuksuzluk ve yolsuzluğun artmasına ve emek mücadelesinin tamamen tasfiye olmasına kapı aralayabilir. Bu dar bakış, yalnızca bugünün siyasal dengelerini sarsmakla kalmaz, yarının güç dengelerine de kırılganlık ve çatışma tohumları eker. Dahası, bu etnik ve mezhepsel temelli anlayış; Kürt yurttaşların siyasal temsilde kota sınırına mahkûm bırakılmasına, etnik ölçütler gerekçe gösterilerek kamu kaynakları ve hizmetlere erişiminin kısıtlanmasına ve en önemlisi Kürt hareketinin kendi içindeki farklı din, mezhep ve siyasi eğilimler arasında bugüne dek kurduğu birlik kanallarının zayıflamasına neden olabilir.

Tüm bu tehlikeler, yalnızca belirli bir kesimi değil, ortak geleceğimizi de hedef alıyor. Bu nedenle, kimliği değil, eşit yurttaşlık anlayışını esas alan Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine yeniden sarılmak zorundayız. İnsan onuru, bireyin kendini yalnızca bir grubun üyesi olarak değil; özgür, düşünen ve sorumlu bir varlık olarak görebilmesinde yatar. Kimlik siyaseti bu onuru gölgeler, yurttaşı sade bir aidiyet taşıyıcısına indirger. Oysa ihtiyacımız olan, farklılıklarımızla birlikte özgürce ve adil koşullarda yaşayacağımız demokratik bir ortaklık; kimliğe göre bölüşülmüş iktidar değil, liyakate dayalı bir gelecek, cemaatçi düzen değil, eşit yurttaşların Cumhuriyeti’dir.

Maalouf, 1998’de yayımlanan Ölümcül Kimlikler’i; torununun bir gün bu kitabı raftan alıp birkaç sayfa karıştırdıktan sonra, “Büyükbabamın zamanında hâlâ böyle şeyler konuşuluyormuş” diye şaşırıp yerine koyacağı bir dünya dileğiyle bitirir. Aradan 27 yıl geçmesine rağmen bu kitabın hâlâ okunmaya ihtiyaç duyulması, insanlık yolculuğunda pek de ileri gidemediğimizi gösteriyor Yine de umudu yitirmeden, daha adil bir ülke ve daha insanca bir dünya için mücadele etmekten başka seçeneğimiz yok.

Çünkü kimliklerin ölümcül silahlara dönüştürüldüğü bir dünyada susmak, o silahların namlusu haline gelmek demektir.