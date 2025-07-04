Ölümcül kumar bataklığı

Yasa dışı sanal bahis ve yasa dışı online kumar, Türkiye’yi sardı. Bir yılda onlarca milyar TL’nin döndüğü bu pazar uyuşturucu ticaretinden daha büyük bir kara para bataklığı yarattı. Salgına dönüşmüş bu kumar dünyasında yitip giden hayatlar ise gündeme gelmiyor. Meğer… 28 Nisan 2025 günü Aksaray’da intihar eden Cesur B. (47) ve eşi Naciye B. (46) de bu kumar bataklığına saplanmış.

Cesur B. ve Naciye B., 15 yıl önce evlenmişlerdi. Bir yıl sonra oğulları dünyaya geldi. Mutlu bir aileydiler. Cesur B., astsubaydı ve Türkiye’nin pek çok bölgesinde görev yaptı. Üç yıl önce Tunceli’ye tayini çıkmıştı. Ev hanımı olan eşi Naciye B. ve oğlu Ankara’da kalmıştı. Emeklilik için gün saymaya başladıkları sırada son tayin yeri Aksaray oldu. Bir yıl önce Aksaray’a yerleştiler. Ancak yıllardır bu ailenin bir sorunu vardı: Kumar.

PARA KAYBETTİLER

Cesur ve Naciye B. çifti, yasa dışı sitelerde bahis ve kumar oynuyordu. Defalarca tüm paraları tükendi ve kardeşlerinden, yakın arkadaşlarından borç istediklerinde bu bağımlılıkları anlaşıldı. Bütün birikimlerini kaybetmişler, borçlanmışlardı. Gayrimenkullerini sattıklarını kimse bilmiyordu.

Bir süre kumar oynamayı bıraktılar. Naciye B., kardeşlerine Artemisbet isimli bir sitede bahis ve kumar oynadıklarını ve çok paralarının gittiğini söylemişti.

BORÇ İSTEDİLER

Ancak Aksaray’a yerleştikten bir süre sonra yine kardeşlerinden, arkadaşlarından borç talepleri başladı. Oysa Cesur B. yeni emekli olmuş ve emekli ikramiyesini almıştı. Kumar oynadıklarını kesinlikle kabul etmiyorlar, başka mazeretlerle acil borç istiyorlardı. Kimi zaman 14 yaşındaki oğullarının masraflarını anlatıyorlar kimi zaman hesaplarının bloke olduğunu söylüyorlardı. Banka yazıları bile göndermişlerdi.

KUMAR VE YALANLAR

Bir seferinde kardeşlerini arayıp sağlık sorunları yaşadıklarını, ameliyat için acil nakit paraya ihtiyaçlarının olduğunu da anlatmışlardı.

Kardeşleri de bu sözlere inanarak para gönderdi. Hatta OYAK’ta paralarının olduğunu anlatıp kendileri adına kredi çektirdiler. Bu sırada arkadaş çevrelerinden de 500 lira, bin lira para alıyor yine internet sitesinin başına geçiyorlardı.

Söylediklerinin tamamı yalandı ve bütün paraları tükenmiş, çaresiz kalmışlardı.

İNTİHAR ETTİLER

28 Nisan 2025 günü saat 17.00 sıralarında Cesur B., oğlunu odasına kilitledi. Beylik tabancasıyla eşi Naciye B.’yi göğsünden vurdu ve daha sonra silahı başına dayadı ve tekrar tetiğe bastı. Oğulları silah sesini duyunca kilitli olduğu odadan 112’yi aradı. Balkondan eve giren polis, çocuğu dışarı çıkarırken Cesur B. ve Naciye B. salonda cansız yatıyordu. Olay medyaya kadın cinayeti olarak yansıdı. Ancak güvenlik ve adliye kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre; birlikte intihar kararı vermişlerdi. Hatta tetiği çekmeden önce 6 sayfalık bir mektup bırakarak kumar bataklığında yaşadıklarını anlatmışlardı.

Bu mektupta yıllar süren kumar bağımlılığı nedeniyle kaybettiklerini anlattılar. Artemisbet isimli yasa dışı bahis ve online kumar sitesinde önce çok para kaybettiklerini, sonrasında milyonlarca lira kazandıklarını savundular. Ancak bu sitenin paralarını ödemek için ‘çevrim şartları’ koştuğunu anlattılar. Mektuptaki ifadelere göre; 8 milyon TL kazanmışlardı ama Artemisbet sitesi, bu parayı almak için para yatırmaları gerektiğini bildiriyordu. Naciye B.’yi ablasına banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyip yüklü miktarda kredi çektirdiler. Kumar sitesi birkaç kez 100 bin TL, 80 bin TL, 60 bin TL gönderdi. Daha sonra “Bu paraları hesap güvenliği için yeniden gönderin” diyorlardı. Dediklerini yaptılar.

‘İYİCE BATTIK’

Mektupta kumar sitesinin vaat ettiği paranın hiç gelmediğini anlattılar. ‘İyice battık’ yazdılar. Naciye B., mektupta site tarafından engellenmediği için paranın geleceğine inandığını ve ablası ile kendilerine ev alma hayalleri kurduğunu yazdı. Sonra şöyle devam etti: “Artık o kadar çığırından çıktık ki her şey paranın gelmesine bağlıydı. Paranın gelmesi gerekiyordu. Ama bizi ‘Bugün yarın’ diyerek sürekli oyaladılar. Sürekli ‘Çevrim tamamlanmadı, para yatır’ diyorlardı.” B. çifti bıraktığı mektupta kumar nedeniyle sürüklendikleri ağır bunalımı anlattı. Naciye B., daha önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunmuştu. Mektupta ‘Ya para gelecekti ya ölecektim’ yazdı.

TEHDİTLER BAŞLADI

Mektuba göre; Cesur ve Naciye B., sürekli kumar sitesinin çağrı merkeziyle konuşuyordu. Paralarının yatırılmasını istediklerinde ‘çevrim şartları’ önlerine sürülüyordu. Siteyi şikayet edeceklerini söylediklerinde ise tehditlerin başladığını ifade ettiler.

Mektup şöyle devam ediyordu: “Ben ‘Şikayet edeceğim, yatırdıklarımı verin’ deyince tehditler başladı. ‘Terör örgütü FETÖ üyesi olarak içeri girersiniz. Türkiye’de yaşayamazsınız’ diye tehdit ediyorlardı.”

Mektubun sonunda Naciye B., kendisi yüzünden ablasının da mahvolduğunu anlatarak pişmanlığını dile getirdi. “Niyetim kötü değildi ama bir gaflete düştük” yazdı. B. çiftinin son sözlerinde vasiyetleri vardı. İntihara birlikte karar verdiklerini anlattıktan sonra Cesur B.’nin köyündeki mezarlıkta yan yana gömülmek istediklerini yazdılar.

FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Artemisbet sitesi, yasa dışı olmasına karşın 10 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam ediyor. Hatta internette arama yapılınca ilk sırada çıkıyor ve tanıtım sayfasında kazanılan paraların hemen ödenmesiyle övünüyor. Hatta sosyal medyadaki reklamlarında eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma’yı oynatmışlar.

Bu yasa dışı bahis sitesini işleten yasa dışı bahis ve online kumar çetesine 2016 yılında ‘Handikap’ isimli operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda İngiltere ve Kıbrıs merkezli kumar oynatan örgütün İstanbul’da 6 ofisi ortaya çıkarılmış, eski polis müdürü ve polislerin de arasında bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin 150’yi aşkın illegal kumar sitesini yönettiği belirlenmişti. Bundan 9 yıl önce yapılan operasyon sonucu Türkiye’de 2.5 milyon kişinin bu sitelerde oynadığı belirlenmişti.

SAHİBİ BİLİNDİK

Kumar çetesinin büyük hissedarı İngiliz uyruklu Scott William Masterton’du. Kıbrıs ve Türkiye’deki işleri ise Veysel Şahin organize ediyordu. Çetenin serverları ise Kıbrıs, Malta ve Londra’daydı. Veysel Şahin, KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın eski ortağıydı. Online kumar imparatorluğunu birlikte inşa etmişler ve sonra ayrılmışlardı. Veysel Şahin, 2017’de geldiği Türkiye’de tutuklandı. 2018’de ve 2 Mart 2023’te hakkında tartışmalı tahliye kararları verildi. Ancak bu cezaevinden çıkamadan bu kararlar iptal edildi. 10.5 yıl hapis cezası alan Veysel Şahin, 14 Nisan 2023’te cezaevinden tahliye edildi ve kayıplara karıştı. Bu tahliyeden sonra yargılandığı bir davada 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ancak artık yurtdışına kaçmıştı. Kumar tuzaklarında insanlar hayatlarını kaybederken yasa dışı bahis ve online kumar baronları servetlerine servet katmaya devam ediyor. Her yıl milyarlarca lirayı aklıyor ve yurt dışına çıkarıyorlar.