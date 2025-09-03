“Olumlu döngü” rejim değiştirmeye yeter mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin dönüşünde uçakta gazetecilere Türkiye ekonomisinin “olumlu döngüye girdiğini” ilan ettiği gün, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimi görevden alma kararı açıkladı. Sadece bununla da kalmadı, başlamış olan olağan kurultay sürecini iptal ederek mitinglerle büyük bir kitle mobilizasyonu yakalayan CHP’nin ivmesini kırmaya, safralarını artırarak gücünü artırmasının önüne geçme hamlesi yaptı. Oysa Özgür Çelik, CHP’nin en çalışkan, en direngen, en örgütçü il başkanlarından biri olarak partisine örnek teşkil eden bir isim. Yerine “uygun” bulunan ve kayyımlığa razı olan isimler önemsiz; bu karar ve o isimler Türkiye siyaset tarihine kara bir leke olarak yazılacak.

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na yapılan siyasi darbe ile başlayan süreç önce piyasalarda deprem yarattı. Dövize yöneliş fahiş faiz artışıyla frenlendi. MB’nin sadece bir ayda 60 milyar dolar eriyen rezervlerinin ağustos sonu itibarıyla 178 milyar dolara “rekor” seviyeye çıkması iktidarın siyasi söylemine girdi. İktidar 19 Mart’ı izleyen altı ayda piyasaların kontrol altına alındığına inandı. Bu tablo, iktidara göre, sarsıntılı sürecin hasarsız atlatıldığına işaret ediyordu.

Şimdi de göstergeler, iktidara sandıkta yenemeyeceklerini anladıkları CHP’yi siyaset üretemez hale getirme ve parçalama planının ikinci adımını attırdı. Böylece, 19 Mart’tan sonra sıkça dile getirilen bir şüphe yeniden güç kazandı: Görünen ekonomi yönetiminin toplumsal refahı artırmak yerine iktidarın “yeni rejim” planına ateş gücü sağladığı.

Erdoğan’ın uçakta ana hatlarını övgülerle çizdiği bu “olumlu döngüye” o zaman biraz daha yakından bakmakta fayda var.

Cumhurbaşkanına göre ekonomideki gelişmeler olumlu. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü bir döngüye girildiğini, büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 4,8 gibi yüksek bir seviyeye ulaştığını, işsizliğin tek haneye düştüğünü, rezervlerin rekor düzeye çıktığını ve enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtiyor. Hazine’nin borçlanma maliyetlerinin gerilemesi, risk priminin düşmesi ve finansal istikrarın güçlenmesi, bu iyimser döngünün süreceğine dair güven yaratıyor.

Ancak bu iyimser tablonun arkasında ciddi kırılganlıklar var.

Büyüme büyük ölçüde iç talep ve kredi genişlemesine dayalı olduğundan sürdürülebilir değil. Rakamsal büyüme ile halkın hissettiği refah arasında ciddi bir uçurum var. İhracat ve yatırımlar maliyet baskısı ve ithalata bağımlılık yüzünden zayıf, risk primindeki düşüş ise uzun vadeli doğrudan yatırımcı çekmeye yetmiyor. Kişi başı gelirdeki dolar bazında artış kur etkisiyle yüksek, gelir dağılımındaki bozulma nedeniyle toplumun geniş kesimleri bu artıştan fayda göremiyor.

Brüt rezervler yüksek görünebilir ama swap hariç net rezervler hâlâ kırılgan ve 19 Mart seviyesinin gerisinde. Rezerv artışı büyük ölçüde sıcak para girişlerine ve yüksek faiz politikasıyla gelen portföy yatırımlarına dayanıyor. Bu para çıkışa geçtiğinde rezervler hızla eriyebilir. Yani rezervdeki “rekor” aslında kırılgan bir yapı üzerine kurulu. Yerli yatırımcı yüksek faiz ve TL’nin baskılandığı para politikasında TL’de kalmayı tercih ediyor. Ancak TL tercihi çok kısa vadeli araçlarından yana. Güven krizinin derinleşmesi hala çok yüksek olan döviz mevduatlarına yeniden ilgi yaratabilecek şiddette.

Enflasyondaki düşüş yüksek faizle TL’nin reel olarak güçlenmesi, kredilerin sınırlandırılması, iç talepte hafif bir yumuşama ve tabi, baz etkisine bağlı. Halkın hissettiği hayat pahalılığı resmî verilerden çok daha ağır. Tarımdaki başıbozuk yönetim ve iklim krizinin birleşiminden ortaya çıkan daralma gıda fiyatlarını artırıyor, daha da yüksek tutacak. Kamu maliyesinden enflasyonla mücadeleye destek iki senenin ardından hala çok sınırlı, yeni bir seçim döngüsü enflasyonu yüzde 30 üzerine taşıyabilecek.

MB'nin kabaca 180 milyar dolarlık brüt rezerv ve 50 milyar dolarlık swap hariç net rezerv seviyesi, Hazine’nin borçlanma oranının %130’ların üzerinde olması, Hazine mevduatlarının 12 milyar dolara yaklaşması, borsada açığa satış yasağının kalkması, siyasi elitlerin muhalefete sandık dışı bir hamle daha yapabileceği kanısını güçlendirmiş görünüyor.

19 Mart’ın ardından tahvil faizleri bir ay içinde 7 puan yükselmiş, bütçeyi zaten ağır faiz giderleriyle kilitleyen tabloyu daha da keskinleştirmişti. Aynı dönemde risk primindeki ani artış kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini fırlatmıştı. Aynı senaryonun yeniden sahneleneceği açık. Hazine’nin itfalarından yüksek borçlanarak yaptığı stok her ihalede erirken güven sorunu tahvil faizlerinin yükselmesini engellemeyecek. Piyasalar geçici olarak sakinleşse bile, dengesizliklerle boğuşan reel sektörün de halkın cebinin de bu süreçten olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz.

CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin görevden alınması iktidarın gerçek niyetini bir kez daha ortaya koydu. Eğer ekonomideki iki-üç aylık kâğıt üzerinde iyi görünen verilerin bu sürecin sürdürülmesine yeteceği hesabı yapılıyorsa, o hesabın tutmayacağını görmek için ekonomist olmaya da çok gerek yok aslında.