Ölümü doğurmak, hayatı ertelemek

Emin Şir

“Babam ölmek istiyordu ama yazgısını değiştiremedi.

Anam yeni bir hayat kurmak istiyordu, ölüm izin vermedi.”

Hatice Aydoğdu, Dipnot Yayınları’ndan yayımlanan Kar Suyu Gibi Akar Gideriz adlı kitabında kişisel yas sürecinden yola çıkarak yaşlılığı, ölümü, kuşaklar arası çatışmaları odağına alıyor.

Babanın “ölüm hastalığı”na yakalanmasıyla başlayan, hastane koridorlarından köklerinin uzandığı köye dek süren bir içsel yolculuğa çıkarıyor okuru.

Bu yolculuk biraz da geç kalmışlığın sancısı.

Elli yaşından sonra babasını, onun yürüdüğü sokakları, içtiği çorbanın tadını tanımaya çalışan bir evladın sesini ulaştırıyor. Yaşlılığın bir “kafes”e dönüşmesini, sistemin duyarsızlığını ve insanın yitirirken bulduğu çelişkili duyguyu arı bir dille sunuyor.

“Anam babam hayattan yavaş yavaş çekilirken ben onların hayatına giriyordum” itirafı ise metnin felsefi omurgası.

Yazarının “sınıflandırmakta güçlük çektiği”, herhangi bir edebi türün kalıplarına sığmayı reddeden bu kitabı, ben, romanla deneme arasında bir anlatı olarak okudum. 25 yıllık gazetecilik geçmişi ve belgeselci gözlemciliğiyle Aydoğdu hatıraları, tıbbi raporları, manileri ve sözlü tarihi lirik bir duyarlılıkla harmanlıyor.

Aydoğdu, sağlık sistemindeki hiyerarşiyi, doktorların robotik tavırlarını ve yaşlıların toplum içinde “görünmez” kılınmasını bir tür “aşağılanma mekaniği” olarak görünür kılıyor. Günümüz dünyasının yaşlılığı bir arızaya, ölümü ise steril hastane odalarında sonuçlandırılan bürokratik bir işleme indirgeme biçimini sorguluyor. Bu düzende ölüm bir son değil, adeta bir “tahliye” işlemi. Yazar ise bu ruhsuzluğa babasının belleğinden süzülen hikâyelerle karşı koyarken, onun geçmişine dair izlerin peşine düşüyor. Meşe fidanı, dağ kekiği, obsidiyen taşları, Hayrani Dede yatırı ve gaipten gelen geyiklerle anlatıyı bir “hafıza mekânı”na dönüştürüyor.

Kitaba ismini veren “kar suyu gibi akar gideriz” ifadesi Anadolu’nun kadim bilgeliğine dayanan bir teslimiyeti simgeliyor. Ölümü, korkulan bir son değil, toprağa ve doğaya karışma hali olarak görüyor. Ancak bu akışın önündeki en büyük engel yine yerleşik nizamın katı kuralları: Memleketinden getirilip mezarın ayakucuna dikilmek istenen bir meşe fidanının “patika yolu kapatır” gerekçesiyle bürokrasiye takılması, sistemin ölüme bile kendi kurallarını dayattığının hüzünlü bir göstergesi.

Hatice Aydoğdu, o meşe fidanını bürokrasiye kaptırsa da anasının mezarını dağ kekiği ve obsidiyenlerle sarmaktan vazgeçmiyor. Fakat bir zaman sonra kekiğin ve taşların yerinde yeller esmesi, hayatın ve sistemin hoyratlığına dair sarsıcı bir final olarak beliriyor.

Kar Suyu Gibi Akar Gideriz, gidenin ardından tutulan bir yasın olduğu kadar kalanın eksilen belleğini nasıl tahkim etmeye çalıştığının da hikâyesi.

Aydoğdu, sadece bir babanın, bir ananın vedasını değil, kar suyu gibi akıp giden bir ömrün tortusunu topluyor. Modern insanın “yaşlanmaya hakkı olmayan” bir dünyada nasıl nefessiz kaldığını da kayda geçiriyor. Yaşamla ölümü adalet terazisine koyan bu anlatı, yası bir deftere, sözcükleri ise bir arınma ritüeline dönüştürüyor.

“Ne hayatta kalmanın kurtuluş ne ölmenin çare olduğu benzersiz bir anlatı bu. Yolun sonuna varmadıkça hakkında hiçbir şey bilinemeyecek bir öykü olarak hayat, geride kalanların belleğinde tava dökülmedikçe adı konmayacak bir sır olarak ölüm… Öykülenmeyi hak etmek için kendi varlık sebebinden fazlasına gereksinmeyen insanların hayatlarını tüm o yalınkat parlaklığı içinde anlatıyor Hatice Aydoğdu. Gündelik olanın içindeki öyküyü bulup çıkarmıyor, tersine, gündelik olanı öykü katına yükseltiyor. Hayatın o katmerli dolambacına bazen tutkulu, bazen sakıngan, bazen iştahlı, kimi zaman da yetingen bir dürtüyle yol veren bütün işaretleri tek tek seçiyor. Tüm etkilerin kavşağında, tüm etkilere açık olmaktan, sadece ondan medet umuyor. Sözün özü, hayatın yükünü ayrı, darasını ayrı tartıyor elinizdeki kitap.”