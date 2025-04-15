Omurgalı adamlar

Ahmet Zeki YEŞİL

‘Kuzeyin Oğlu’ olarak bilinen ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Doğal olarak, sosyal medyada onunla ilgili paylaşımlar dolaşmaya başladı. En çok da, 1 Milyon Dolarlık reklam filmi teklifini reddetmiş olması konuşuldu. Volkan Konak, 2010 yılında Pepsi’den gelen bu cazip teklifi geri çevirmiş. Konuyla ilgili olarak değişik zamanlarda yaptığı açıklamalarda ise, ticari kaygılardan önce milli değerlere önem verdiğini belirtmiş.

“Ben bankalardan, boya firmalarından birçok teklif aldım. Hiçbirini kabul etmedim. Neden biliyor musunuz? Benim bir inandırıcılığım var. Kıblem hiçbir zaman para olmadı” demiş.

Yıllar sonra gündem olan konu, benzer duruşu sergileyen Yeşilçam’ın ünlü oyuncularını akla getirdi. Peki, kim bu omurgalı adamlar?

Yıl 1976... Tarık Akan, bir tıraş bıçağı markası olan Gilette’nin, tüm dünyada yayınlanacak reklam teklifini kabul etmiyor. Ardından otomobil reklamında oynaması için kapısı çalınıyor ancak yanıtı değişmiyor. Şampuan, diş macunu, banka ve bir çok önemli firmanın reklam tekliflerine de ‘hayır’ diyor. Tarık Akan, bu teklifleri neden kabul etmediğini şöyle açıklıyor:

"Bu teklifler Tarık Akan olduğum için yapılıyor. Bu adı ben kimden aldım? Sinema seyircisinden aldım. Onlar beni Tarık Akan yaptılar. Şimdi bu tekliflere ‘evet’ dersem onlardan aldığım bu adı onlara tekrar satmış olurum. Dünyada her şey para değildir."

80’li yıllar... Antalya’dan bir inşaat firması, Kemal Sunal’ın reklam yüzü olmasını istiyor. Karşılığında ise yapacakları evlerden birini teklif ediyor. Kemal Sunal teklifi reddediyor. Eşi Gül Sunal, yaşananları yıllar sonra anlatırken şu ifadeleri kullanıyor:

"’Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya’da evimiz olurdu’ gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki ‘Gül, yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa, ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda.”

‘Kemal Sunal’ deyince, oğlu Ali Sunal’dan söz etmemek olmaz. Çünkü o da, günümüzün popüler isimlerinden. Ülkede Dubai çikolatası çılgınlığının sürdüğü bir dönemde, aynı türden bir çikolatanın reklam filminde oynadı. Reklam filminin başarılı olup olmadığını tartışacak değilim. Dubai çikolatasının, Antep fıstıklarımızın Avrupa’dan geri gönderilmesinden sonra ünlendiğine dikkat çekmek istiyorum. İç pazarda ucuz fiyata satılmaya başlayan fıstıkların, iade edilen ürünler olduğunu öne sürenler oldu. Bu nedenle Dubai çikolatası konusunda kafalar karıştı. Kemal Sunal hayatta olsaydı oğlu Ali’nin, Dubai çikolatası reklamında oynamasını yadırgamaz mıydı?

“Reklamını yaptığın çikolata, ya sağlığa zararlıysa!” demez miydi?

Sizce, Ali Sunal kendisini nasıl savunurdu?

“Ama baba... Cem Yılmaz da Dubai çikolatası reklamında oynadı...”

Omurgalı olmanın birinci şartı, insan olmaktır. İnsanlık değerlerini özünde toplamaktır. Yazımda adı geçen omurgalı adamların ilkeleri ve prensipleri vardı. Ne mutlu, omurgalı adam olmayı ilke edinenlere...