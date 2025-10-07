On milyarlarca liralık sorular

Can Ailesi’ne, 1990’lı yıllardan itibaren sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlamaları yöneltilmişti. Ancak bu aile 2019 yılından itibaren çok büyük yatırımlarla gündem oldu. 11 Eylül 2025’te Can Holding’e yönelik kara para operasyonu yapıldı. 121 şirkete el konuldu. Şirketin sahiplerinden Kemal Can, 25 Eylül 2025’te gözaltına alındı. Kardeşleri Mehmet Şakir Can ile Murat Can ve oğlu Rumert Onur Can ise halen firari. Kemal Can’ın, 28 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan ifadesinde skandal bilgiler ortaya çıktı.

Kemal Can, Bilgi Üniversitesi’ni üst düzey devlet yetkililerinin yönlendirmesiyle 90 milyon dolara satın aldığını söyledi. Bilgi Üniversitesi’nin yönetim kadrosunun da üst düzey devlet yetkililerinin yönlendirmesi ve onayıyla oluşturulduğunu belirtti. Üniversite yönetiminde cumhurbaşkanı danışmanları vardı. Doğa Koleji’ni satın alması için de üst düzey yetkililer tarafından yönlendirildiğini anlattı. Zaman içinde 570 milyon dolar para ödediğini ifade etti. Can Holding son olarak Ciner Medya Grubu’nu satın almıştı. Can Holding operasyonu Ciner Holding’e de sıçradı. Ciner Holding şirketlerine de el konuldu. Yurtdışında olan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Oğlu Atilla Ciner ve şirket yöneticisi Gökhan Şen tutuklandı.

Kemal Can sorgusunda Ciner Medya Grubu’nu satın almasıyla ilgili soruya yanıt verirken devlet büyüğünün önce KRT TV’yi almasını istediğini, daha sonra Ciner Medya Grubu’nu satın alması için yönlendirildiğini belirtti. Kemal Can, ayrıca üst düzey devlet yetkililerinin Türk Telekom’u satın almasını istediğini, ancak Türk Telekom’un Ukrayna-Rusya savaşı çıkınca Varlık Fonu’na aktarıldığını iddia etti.

Özetle; Kemal Can, kara para aklamakla suçlandığı faaliyetleri, devlet büyüğü ve devlet yetkililerinin yönlendirmesiyle yaptığını söylüyordu. Bu çok büyük bir skandal ve suçtu. Ancak savcılık, kara para aklanmasına ortaklık yaptığı öne sürülen devlet büyüğü ve devlet yetkililerinin kim olduğunu hiç sormadı.

Ancak skandal bununla sınır değil. İddiaya göre; Can Holding, sadece Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Ciner Medya Grubu’nu satın alarak kara para aklamamıştı. Şirket hesaplarına kaynağı belli olmayan milyarlarca lira aktarılmıştı. Elbette bu para hareketleri devletin içindeki güçlerin onayı olmadan gerçekleşemezdi. Bazı üst düzey devlet yetkilileri sayesinde yıllarca kara para trafiğine göz yumulmuştu.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tespit ettiği 2020-2021 yıllarındaki kara para trafiğini 74 ayrı eylemde sıraladı.

Her biri normal bir ülkeyi ayağa kaldıracak bu devasa para trafiğine daha yakından bakalım:

8.5 MİLYAR TL

Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2020 ve 2021 yıllarında hiç satış bildirimi yok. Buna rağmen ‘Beşcanlar’ isimli şirketin banka hesaplarına 2020 yılında 5 milyar TL, 2021 yılında 3.5 milyar TL eft ve havale olarak gönderilmiş. Bu paraların tamamının kaynağı belirsiz.

10.6 MİLYAR TL

Zc Depolama Hizmetleri A.Ş.’nin, 2020-2021 yıllarında hiç satış yapmamış. Ama hesaplarına eft ve havale olarak 2020’de 6 milyar 131 milyon TL, 2021 yılında ise 4.5 milyar TL girmiş. Yani iki yılda hiç satış yapmadan kasasına 10 milyar TL’den fazla para yatırılmış. Ama devletin hiçbir kurumu “Bu para nereden geliyor” diye sormamış.

18 MİLYAR TL

Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.’ye 2020 yılında 6 milyar 745 milyon TL, 2021 yılında ise 11 milyar 128 milyon TL kaynağı belli olmayan para girişi oldu. Sadece nakit para olarak 2020’de 151 milyon 247 bin TL, 2021 yılında 338 milyon TL. Yani iki yılda toplam 17 milyar TL’den fazla para şirket hesaplarına girdi.

15.1 MİLYAR TL

Fatih Holding’in hesaplarına 2020 yılında 7 milyar 638 milyon TL, 2021 yılında 7 milyar 536 milyon TL kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı para girişi olmuştu. Bu iki yılda şirket hesaplarına nakit olarak giren kaynağı belirsiz para yaklaşık 97 milyon TL’ydi.

8.3 MİLYAR TL

Mcn Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin hesaplarına giren kayıt dışı paralar sıralandı. 2020 yılında 4 milyar 264 milyon TL, 2021 yılında 4 milyar 88 milyon TL kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı para girişi oldu. Bu paranın yaklaşık 64 milyon TL’si nakit olarak kasaya sokulmuştu.

15.5 MİLYAR TL

Ccn Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ye 2020 yılında 11 milyar 386 milyon TL, 2021 yılında 4 milyar 195 milyon TL kaynağı belli olmayan para girişi oldu. Nakit olarak şirketin kasasına aktarılan para tutarı ise 60 milyon TL’ydi.

8.5 MİLYAR TL

Kcn Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 2020 yılında 3 milyar 351 milyon TL, 2021 yılında 5 milyar 214 milyon TL kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. Bu iki yılda şirket kasasına yaklaşık 107 milyon TL para konulmuştu.

1.1 MİLYAR TL

Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş., 2020 yılında 680 milyon 475 bin TL, 2021 yılında 447 milyon 843 bin TL kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. Bu şirketinde hiçbir mal veya hizmet satış bildirimi yoktu.

700 MİLYON TL

Holdinge ait Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş., 2020-2021 yıllarında hiçbir satış bildirimi yok. Ancak şirketin hesaplarına 2020 yılında giren para (eft ve havale) tutarı 336 milyon 475 bin TL, 2021 yılında ise 483 milyon 578 bin TL. Yani Okyanus isimli şirkete havadan para gelmiş gibi. Savcılık şu tespiti yapıyor:

“Herhangi bir satış işlemi olmayan şirkete bu kadar yüksek tutarda para girişinin neden yapıldığı şüphelidir. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş.’nin temsilcisi Fatih Holding A.Ş.’dir. Tüzel kişi adına hareket eden kişi Kemal Can’dır.”

700 MİLYON TL

Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.’ye 2020 yılında 247 milyon 485 bin TL, 2021 yılında ise 451 milyon 415 bin TL kaynağı belli olmayan para girişi oldu.

25 MİLYON TL

Acn Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş.’nin hesabına 2020’de 18 milyon TL, 2021 yılında 7 milyon 280 bin TL kaynağı belli olmayan para girişi oldu. İki yılda şirketin kasasına konulan nakit para ise 48 milyon TL’ydi.

682 MİLYON TL

Can Öğretim Kurumları A.Ş.’ye 2020 yılında 675 milyon 724 bin TL, 2021 yılında ise 6 milyon 119 bin TL kaynağı belli olmayan para girişi oldu. Şirketin hiçbir satış ya da hizmet satış bildirimi yoktu.

Sadece bu kayıt dışı para tespitlerinin yaklaşık 88 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor. Ancak Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Ciner Medya Grubu satışlarındaki devlet büyüğü ve üst düzey devlet yetkililerini sormayan savcılık çok önemli bir yanıtın da peşine düşmüyor. 2020-2021 yıllarında bankalardan onlarca milyar TL kayıt dışı para şirket hesaplarına transfer edilirken bunu hangi devlet görevlileri neden görmezden geldi? Bu kara para trafiğinde devlet içinden kimlerin parmağı, talimatları var?

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda gizli tanıklardan, şüphelilerden isim almak için kılı kırk yaran yargı mensuplarının iktidardaki isimleri gizlediği çok net görülüyor.

MASAK raporunda Can Holding’e yönelik sahte fatura suçlaması da var. İddiaya göre; sadece Enerji Petrol Pazarlama A.Ş. üzerinden paravan şirketlere kesilen sahte faturalarla devlet 184 milyon TL zarara uğratılmıştı. Raporda Can Holding’in varlık barışından faydalanarak akladığı para miktarı 255 milyon TL olarak belirtildi.