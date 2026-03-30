On yılların hazırlığı karşılığını veriyor: İran’ın uzun oyunu

Narges BAJOGHLI

Geleneksel savaş ölçütlerine bakıldığında, İran ABD ve İsrail karşısında iyi durumda görünmüyor. Rakipleri İran’daki kritik hedefleri yok ediyor, komutanlarını öldürüyor ve askeri varlıklarını zayıflatıyor. Ancak bunlar İran’ın savaştaki konumunu değerlendirmek için yanlış ölçütler. Doğru ölçüt, İran’ın cezayı ne kadar iyi soğurabildiğinin değerlendirilmesi bile değil ki bunu yaptığı da açık. Esas önemli soru, çatışma sona erdiğinde Tahran’ın stratejik hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı. Ve bu açıdan baktığımızda İran kazanıyor diyebiliriz.

Bu sonuç tesadüfi değil. Tahran bu savaşa neredeyse kırk yıldır hazırlanıyordu; yeni devrimci hükümet ilk büyük askeri sınavını 1980’den 1988’e kadar süren İran-Irak Savaşında verdi. Ve şimdi, ABD ve İsrail hava savunma bataryalarının kilit unsurlarını etkisiz hale getirmeyi başarmış, Basra Körfezi’ndeki ABD askeri üslerine ciddi zarar vermiş, önemli ekonomik krizlere yol açmış, ABD ile Körfez müttefikleri arasında bir ayrışmayı da tetikleyebilmiş bir strateji yürütüyor. Başka bir deyişle İran rejimi sadece ABD ve İsrail bombardımanına dayanmakla kalmıyor; düşmanları için yarattığı ciddi ekonomik ve siyasi sorunlar stratejik düzeyde İran’a üstünlük sağlıyor.

YÜCE LİDERİN EĞİTİMİ

Yüce Lider Ali Hamaney, bu savaşta İran rejimine hizmet eden stratejik planlamayı denetlemişti. 28 Şubat’taki ilk ABD-İsrail hava saldırılarında öldürülen Hamaney, 1989’da Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin ölümünden sonra İslam Cumhuriyeti’ni yönetmek için en net tercih değildi. Dini otoritesi son derece yüksek bir figür değildi; dini yetkinlikleri birçok akranına kıyasla sınırlıydı. Ancak İran-Irak Savaşı sırasında cumhurbaşkanı olarak yaptığı görev, ona herhangi bir dini rütbeden daha belirleyici olacak bir siyasi ve stratejik eğitim oldu.

İran’da Irak ile yapılan savaş ikili bir çatışma olarak hatırlanmaz. Tahran bunu, haklı nedenlerle, bir vekalet savaşı olarak gördü; ABD, Sovyetler Birliği ve Arap dünyasının büyük kısmı Saddam Hüseyin’in Irak’ını silah, istihbarat ve diplomatik yollarla desteklerken, İran 1979 devriminin hemen ardından büyük ölçüde yalnız savaşıyordu. Hamaney ve bu savaşta yer alan askeri komutan kuşağı şu temel çıkarımı yaptı: İran egemenlik ve bağımsızlıkta ısrar ettiği sürece ABD’den sürekli ve koordineli baskı görecektir; bu baskı her an savaşa dönüşebilir.

Tahran ayrıca İran-Irak Savaşından, zorunluluktan doğan bir asimetrik savaş tarzı da çıkardı. Ülke bu çatışma sırasında konvansiyonel silah tedarikleri kesilmişti. ABD 1979’da İran’a kapsamlı bir silah ambargosu uygulamıştı ve dünyanın büyük kısmı artık ülkeye konvansiyonel silah sağlamıyordu. Irak ise Batı silahlarına ve istihbaratına, Sovyet ekipmanına ve Körfez finansmanına erişebiliyordu. Konvansiyonel olarak üstün bir düşmanla karşı karşıya kalan ve ambargo altında olan İran doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Uluslararası tedarik zincirlerine ya da pahalı donanıma bağımlı olmayan yöntemler geliştirdi; doğaçlama mayın savaşı ve motivasyonu yüksek düzensiz savaşçıların kullanımı gibi.

Doğaçlama olarak başlayan şey, tutarlı bir doktrine dönüştü. İran devriminin ilk günlerinde kurulan ve Irak savaşında ağır bedeller ödeyen İslam Devrim Muhafızları Ordusu, asimetrik caydırıcılık stratejisinin kurumsal merkezi haline geldi; geniş bir askeri-sanayi altyapısının kurulması, devlet dışı müttefiklerin bilinçli şekilde yetiştirilmesi, İran sınırlarının ötesinde ileri savunma ve İran’ı doğrudan misillemeye maruz bırakmayan hegemonik nüfuz, bu stratejinin unsurlarıydı. Sonraki on yıllarda bu doktrin geliştirildi ve genişletildi. İran Lübnan’da daha derin şekilde yer aldı, burada Devrim Muhafızları Hizbullah’ı gerçek bir askeri güce dönüştürmeye yardımcı oldu. 2003’te ABD’nin Irak işgalinden sonra İran destekli milisler, dünyanın en güçlü konvansiyonel ordusuna karşı savaşmak için yeni teknikler geliştirdi; gelişmiş yol kenarı bomba ağları, ABD personeline yönelik istihbarata dayalı hedefleme ve sorumluluğu inkar edilebilir kılmak için partner milislerin kullanımı. 2011’de başlayan Suriye iç savaşında ise Devrim Muhafızları danışmanları ve Lübnan’daki Hizbullah dahil müttefik milisler, çok sayıda muhalif güç, cihatçı grup ve Batı destekli unsura karşı karmaşık bir çatışmaya katıldı; bu da ileri operasyonel deneyime sahip yeni bir komutan kuşağı yarattı.

Mevcut savaş başladığında İran, kendisinden çok daha güçlü düşmanlara karşı nasıl savaşacağını ve nasıl hayatta kalacağını 35 yıl boyunca öğrenmişti. Bu dersler bugün İran’ın hamlelerinde de açıkça görülmektedir. İran’ın Irak ve Suriye üzerinden milis ve teçhizat taşımak için kurduğu aynı dağınık lojistik ağlar, bugün bombardıman altında tedarik zincirlerini sürdürmek için kullanılıyor. İran destekli güçleri Irak’ta ABD kuvvetlerine karşı etkili kılan aynı doktrinsel esneklik; yani saldırıları soğurma, dağılma ve yeniden toparlanma yeteneği, Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanlarının öldürülmesine rağmen işlevini sürdürmesini sağlamıştır. On yılların hazırlığı amacına hizmet etmiştir.

EKONOMİK KOZ

İran uzun süredir ekonomik bir savaş yürütmeye de hazırlanıyordu. On yıllardır, esas olarak ABD tarafından kurulan ve ülkeyi uluslararası finansal piyasalardan dışlayan, varlıklarını donduran, petrol gelirlerini kısıtlayan ve küresel ticaret sisteminden dışlayan bir yaptırım rejimiyle karşı karşıyalar. Bu dışlanma durumu da kendi stratejik mantığını doğurdu. Neticede küresel kapitalist sistemden dışlanmış bir ülkenin bu sistemin yapısını korumakta bir çıkarı yoktur; aksine onu tehdit etmek için güçlü bir teşviki vardır. İran da tam olarak bunu yapıyor. Enerji altyapısını hedef alması, Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısı ve Körfez genelinde limanlara, bankalara ve teknoloji şirketlerine yönelik saldırıları rastgele şekilde gerilimi tırmandırma eylemleri değildir. Bunlar, ABD öncülüğündeki bölgesel düzenin ekonomik temellerine yönelik sistematik bir operasyonun adımları; bu düzenin inşasında İran’ı çevrelemek önemli bir rol oynamıştı.

Bu operasyonun temel unsuru Hürmüz Boğazı’dır; dünya petrolünün yaklaşık beşte biri ve gübrenin üçte biri buradan geçer. İran su yolunu tamamen kapatamaz evet ama buna ihtiyacı da yok. Kesinti tehdidinin inandırıcı olması bile enerji piyasalarını sarsmaya, nakliye sigorta maliyetlerini artırmaya ve ABD’yi ticaret yollarını açık tutmak için devasa askeri kaynakları savunmaya ayırmaya zorlamak için yeterlidir; bu kaynaklar aksi halde saldırı amaçlı kullanılabilirdi. 1970’lerin ortalarından beri Körfez üreticileri petrol ihracatlarının çoğunu ABD askeri koruması karşılığında dolar üzerinden fiyatlandırıyor. Petro-dolar sisteminin dışında bırakılmış olan İran, şimdi fiilen bu sistemi rehin alıyor. Sonuçları mevcut çatışmanın ötesine geçecektir. Enerji piyasalarının dalgalı kaldığı, nakliye maliyetlerinin yüksek seyrettiği ve Körfez yatırımcılarının belirsizlik yaşadığı her ay, dolar bazlı petrol fiyatlandırmasının cazibesini zayıflatır. İran bu sistemi tek başına yıkamaz; ancak Çin’in para sistemi olan renminbi üzerinden petrol anlaşmaları yapabilir ve Pekin, Moskova ve Riyad’da halihazırda süren alternatif arayışlarını hızlandırabilir. Tüm bunlar Tahran için düşük stratejik maliyetle gerçekleşir; Washington için ise boğazı ve onun desteklediği ekonomik yapıyı savunmanın maliyeti çok daha yüksektir.

ORTAKLIĞI BOZMA HAMLESİ

İran’ın stratejisinin belki de en kalıcı sonuçlar doğurabilecek unsuru, ABD ile Körfez’deki ortakları arasına soktuğu kamadır. 1979’dan bu yana Washington, temelde İran’ı çevrelemek amacıyla Körfez genelinde bir güvenlik ağı kurdu ve sürdürdü. Washington’ın Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 1990-91 Körfez Savaşı sırasında ve sonrasında başlangıçta geçici olarak kurduğu askeri üsler zamanla kalıcı hale geldi. ABD’nin bu ülkelerle yaptığı anlaşma açıktı; Körfez devletleri bölgesel güvenlik konularında Washington ile hizalanacak, buna daha sonra ABD-İsrail güvenlik ilişkisini normalleştirmek ya da en azından tolere etmek de dahil olacaktı; karşılığında ise Amerikan güvenlik garantileri alacak ve ABD öncülüğündeki düzen içinde refah elde edeceklerdi.

Tahran bu ilişkileri yalnızca kolektif savunma olarak değil, nihayetinde İran rejimini hedef alacak saldırgan bir ittifak olarak yorumladı. ABD öncülüğündeki sistemin bir çatışma durumunda İran’a karşı kullanılabileceğinden korktu; İran’ın ticaretini kesmek, ekonomisini boğmak ve İslam Cumhuriyeti’ni devirmeyi amaçlayan bir askeri kampanya için lojistik zemin sağlamak mümkün olabilirdi. Tahran aynı zamanda bu sistemin zayıf noktasının Körfez ülkelerinin desteğine bağlı olması olduğunu anladı; bu destek ise ABD’nin güvenlik vaatlerini yerine getirmesine bağlıydı. Yıllardır bu ilişkilerdeki gerilimler İran’ın kullanabileceği kadar büyük olmamıştı. Körfez devletlerinin bazı ABD politikalarına dair çekinceleri vardı, ancak yaptıkları anlaşmanın temel mantığına güven duyuyorlardı.

Bu güven 2019’da ABD’nin Suudi Arabistan’ı İran saldırılarına karşı savunmamasıyla sarsılmaya başladı. 2025’te Katar’ın Doha kentinde Hamas müzakerecilerine yönelik İsrail saldırısının engellenmemesiyle bu sarsıntı daha da derinleşti. Mevcut savaş ise ABD-Körfez anlaşmasını daha da zorladı. ABD ve İsrail hava savunma sistemleri öncelikle İsrail’i korumak için kullanırken, Körfez devletleri ise benzer bir koruma olmadan altyapılarının hedef alınmasını izlemek zorunda kalıyor. Abu Dabi, Doha, Kuveyt, Manama ve Riyad’da verilen mesaj açık; ABD zor bir seçimle karşılaştığında Körfez güvenliği yerine İsrail güvenliğini önceliklendirecektir. İran yıllardır bu noktayı göstermek için sınırlı başarıyla çaba göstermişti; Washington’ın tepkisini test eden hedefli saldırılar düzenlemiş ve Irak ile Gazze savaşlarında ABD’nin söylemleri ile fiili davranışları arasınd aki farkı vurgulamıştı. Ancak şimdi ABD’nin İran’la savaşı, Tahran’ın mesajını doğrudan ortaya koymaktadır.

Körfez devletleri İran yanlısı değil. İran’dan korkuyorlar ve ekonomik varlıklarına ve altyapılarına yönelik saldırılarından dolayı öfke duyuyorlar. Ancak aynı zamanda bir nesildir ilk kez Washington ile hizalanmanın değerini ciddi şekilde de sorguluyorlar. Bu şüphe, İran’ın ulaşmaya çalıştığı tam noktadır. Washington’ın güvenlik garantilerine artık tam olarak güvenmeyen bir Körfez, ABD üslerine ev sahipliği yapma, istihbarat paylaşma veya ABD askeri operasyonlarını finanse etme konusunda daha isteksiz olacaktır. İran’ın uzun vadeli güvenliği, ABD’yi askeri olarak yenmekten değil; ABD varlığının maliyetini Körfez’deki Arap ev sahipleri için siyasi olarak sürdürülemez hale getirmekten geçmektedir.

BAŞ KESME PARADOKSU

ABD ve İsrail ise taktiksel başarılar elde etse de İran’ın askeri kapasitesini ortadan kaldırma ve bazı çevrelerin hala umduğu gibi rejim değişikliğini sağlama yönündeki stratejik hedeflerine ulaşmakta zorlanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için büyük ölçüde hedefli suikastlara başvurdular; İran’ın siyasi liderleri ve Devrim Muhafızları komutanlarını ortadan kaldırmanın İran’ın kapasitesini zayıflatacağı ve caydırıcılık yaratacağı varsayımıyla hareket ettiler. Bu teori pratikte doğrulanmadı.

İran böyle baş kesme saldırılarının ABD veya İsrail ile ciddi bir çatışmanın parçası olacağını öngörmüştü. ABD ve İsrail’in son on yıllarda rakiplerine karşı uyguladığı yöntemleri gözlemlemişti; Saddam yönetiminin hedef alınması, Lübnan’da Hizbullah komutanlarının sistematik şekilde öldürülmesi, 2020’de Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi. Daha önce İran-Irak Savaşı sırasında da komutan kayıpları Tahran için ciddi zafiyetler yaratmıştı. Bu nedenle İran, son kırk yılda askeri komuta yapısını bilinçli olarak dağıttı, siyasi otoriteyi özerk şekilde çalışabilen bölgesel düğümler arasında paylaştırdı ve her seviyede çok sayıda potansiyel halef yetiştirdi. Bu strateji, mevcut savaşta çok sayıda üst düzey liderin öldürülmesine rağmen İran rejiminin ayakta kalmasını sağladı.

Baş kesme stratejisi ABD için öngörülmeyen bir sorun da yaratmış oldu; öldürülenlerin yerini alan İranlı komutanlar birçok açıdan seleflerinden daha büyük bir tehlike. Daha gençler; Irak’ta Amerikalılarla, Lübnan ve Suriye’de İsraillilerle savaştılar; dünyanın en güçlü ordularını bu sahalarda yenilgiye uğrattıklarına inandılar. İran-Irak Savaşı’nın yıkıcı insan maliyetlerini hatırlayan eski kuşak liderlerin temkinliliğini paylaşmıyorlar. Aynı zamanda da kendilerini kanıtlama baskısı altındalar.

Bunun sonucu öngörülebilirdir; İran’ın askeri yapısı caydırıcılıktan çıkıp daha saldırgan hale gelecektir. Baş kesme stratejisi, engellemeyi amaçladığı tırmanışı hızlandırabilir. Eğer İslam Cumhuriyeti bu savaştan sağ çıkarsa, daha genç, savaş tecrübesine sahip ve ABD ile İsrail’i yenebilmiş komutanlar tarafından yönetilecektir. Böyle bir savaş sonrası İran daha ılımlı değil, daha hevesli olacaktır.

HAYATTA KAL VE YIPRAT

İran’ın stratejik doktrininin merkezinde bir ifade var: hayatta kal ve yıprat. Amaç ABD veya İsrail’i klasik anlamda yenmek değil. Amaç, İran’la çatışmanın askeri, ekonomik ve siyasi maliyetinin sürdürülemez olduğunu göstermek. Tahran’ın görevi yeterince uzun süre dayanmak ve karşı tarafa yeterince zarar vererek ABD ve İsrail’in savaşı sürdürme iradesini kırmaktır.

Bu strateji şu anda işlemektedir. İran saldırıları soğurmakta ve işlevini sürdürmektedir. Askeri komutası dağılmış yapıdadır ve yeni komutanlar eskilere göre savaşmaya daha isteklidir. Ekonomik hamleleri, Washington’ın onlarca yılda kurduğu Körfez düzenini tehdit etmektedir. ABD ile Körfez ortakları arasındaki ayrışma büyümektedir; bu ortaklar isteksiz de olsa ABD’nin yanında savaşa girme ihtimalini değerlendirmektedir. Eğer bu eğilimler Tahran lehine devam ederse, savaş İslam Cumhuriyeti’nin yıpranmış ama ayakta kaldığı, ABD-Körfez ittifakının ise parçalandığı bir sonuçla bitebilir. Bu durum ABD’nin bölgedeki hegemonya ve nüfuzunu yıllarca sınırlayabilir. İran konvansiyonel kapasite açısından zayıflamış olabilir; ancak Tahran için her zaman en önemli olan şeyde güçlenmiş olacaktır; yani dünyanın en güçlü ordularına karşı egemenliğini savunabilme kapasitesini göstermiş olmakta. ABD ve İsrail, ezici ateş gücüyle tekil tekil muharebeleri kazanıyor olabilir ancak İran da 35 yıllık hazırlığı ve uzun süre dayanmak üzerine kurulu stratejisiyle savaşı kazanıyor olabilir.