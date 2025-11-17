Önce hayat!

Sadık Pala, 30’lu yaşlarda. Ankara Sincan’da çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Nurullah Bertan, 19 yaşında. Şanlıurfa Akçakale’de biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında kalarak hayatını kaybetti.

Ghahraman Soleiman Kel, 34 yaşında. Manisa Turgutlu’da çalıştığı iş merkezi inşaatında üzerine çelik kalıp düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Servet Kayaoğlu, 37 yaşında. Karabük Yenice’de asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Cesim Açık, 45 yaşında. Kocaeli Gebze’de sabah sularında çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Sefa Kandemir, 32 yaşında. Ankara Sincan’da asansörü tamir ederken asansörün halatın kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Ali Karadağ, 44 yaşında. Malatya Yeşilyurt’ta çalıştığı villa inşaatında merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Yunus Tezgel, 40 yaşında. Van Özalp’ta vinçle yukarıya kaldırılan yaklaşık 1.5 tonluk trafoyu taşıyan halatın kopması sonucu trafonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Musa Çil, 42 yaşında. Artvin Borçka Balcı Köyü’nde ormanda kesim çalışmasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Nursefa Samur, 14 yaşında. Ağrı Merkez Aşkale Köyü’nde tarlada biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.

Şeyhmus Anuştekin, 45 yaşında. Tahsin Dere, 45 yaşında. Salih Lale, 52 yaşında. Mehmet Şirin Yalçıner, 50 yaşında. Diyarbakır Kulp’ta viyadük inşaatında beton dökümü esnasında iskelenin çökmesi sonucu hayatlarını kaybettiler.

Cemal Cengiz, 38 yaşında. Şırnak Silopi’de tırdaki yakıt tankı indirilirken vinç halatının kopması sonucu düşen tankın altında kalarak yaralandı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Aktepe, 40 yaşlarında. İzmir Aliağa’da kesilen gemi parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Ahmet Şahin, 75 yaşında. Ordu Fatsa’da taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.

İsa Hasan, 23 yaşında. İzmir Menemen’de çalıştığı inşaatın altıncı katından düşerek hayatını kaybetti.

Mehmet Yalçın, 32 yaşında. Diyarbakır Kayapınar’da çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti..

Başar Batran, 24 yaşında. Ordu Çaybaşı’nda çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Ali Can Gürer, 22 yaşında. İzmir Urla’da çalıştığı sitenin tenis kortunun projektörünü tamir ederken yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

İsmail Kara, 56 yaşında. Ordu Ulubey’de çalıştığı taş ocağında aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sümeyye Onay, 25 yaşında. Çankırı Şabanözü’nde halı sıkma makinesini temizlerken elbisesini makineye kaptırması sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

Gökhan Alarçin, 42 yaşında. Sakarya Karasu’da çalıştığı inşaatta üçüncü kattan düşerek yaralandı, yaklaşık beş aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Serhat Sütpak, 28 yaşında. Şanlıurfa Hilvan’da pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makinenin arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Ertaş Ufak, 33 yaşında. Ordu Gölköy’de çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

İsmet Akkaş, 52 yaşında. Uşak Merkez’de çalıştığı sitenin camlarını silerken altıncı kattan apartman boşluğuna düşerek yaralandı, ertesi gün hastanede hayatını kaybetti.

Mümin Korkmaz, 50 yaşlarında. Çanakkale Merkez’de binanın çatısını onarırken düşerek hayatını kaybetti.

Kubbettin Kaya, 45 yaşında. Adana Yüreğir’de çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Alperen Uygun, 16 yaşında. Mersin Anamur’da MESEM 11. sınıf öğrencisi olarak çalıştığı inşaatta üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Kabataş’ta metro inşaatında iskele çöktü, bir işçi hayatını kaybetti.

Sedat Kurt, 15 yaşında. Yakup Güneş, 16 yaşında. Şanlıurfa Haliliye’de inşatta meydana gelen göçükte hayatlarını kaybettiler.

***

Geçen haftanın basına ve İSİG Meclisi açıklamalarına yansıyan iş cinayetlerinin bir özeti. Eksiği var, fazlası yok.

İSİG Meclisi raporuna göre 2024 yılında en az 1.897 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiler.

İşçi ölümlerinde ilk sırada inşaat sektörü geliyor. Her dört iş cinayetinden biri inşaatlarda yaşanmış, yıl boyunca en az 484 inşaat işçisi can vermiş. Bu ölümlerin yarıdan fazlası dış cephe iskelesi, çatı, asansör boşluğu gibi yerlerden yüksekten düşerek gerçekleşmiş. Diğer iki neden ise ezilme/göçük ile elektrik çarpması olmuş.

Bütün sektörlere bakıldığında da 334 işçi ezilme/göçük, 321 işçi yüksekten düşme, 99 işçi elektrik akımına kapılma sonucu hayatını kaybetmiş.

***

Düşerek, sıkışarak, ezilerek, altında kalarak, akıma kapılarak!

Sağlam iskele, sağlam istinat duvarı, sağlam halat, sağlam emniyet kemeri, sağlam kaçak akım rölesi!

Uzaya gitmekten, çip üretmekten, yüksek teknolojiden bahsetmiyoruz. En basit, en kolay, en karşılanabilir önlemler. Bu kadarı bile birçok iş cinayetini engelleyebilir.

Ama tabii her şeyden önce insana, insan hayatına saygı.

Önce kâr değil, önce hayat!