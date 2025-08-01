Öncelik güvenli ulaşım

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesi Ilgın Mahallesi’nde yaklaşık 3 kilometrelik sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Ahmetli ilçesinde Derici-Kargın-Mandallı yolunda yaklaşık 9 kilometrelik çift kat emülsiyon sathi kaplama yapıldı.

Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde de 2 kilometrelik sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi. Büyükşehir ekipleri, bölgedeki ulaşımı iyileştirmek için yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızın dört bir yanında güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle kırsalda mahalleleri, köyleri birbirine bağlayan yollar bizim için çok önemli. Hem vatandaşın ulaşımı hem de bizim hizmetlerimizi onlara ulaştırmamız için hayati önem arz ediyor. Bu nedenle Fen İşleri Daire Başkanlığımızın tüm imkânlarıyla yoğun şekilde yol yapım ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız daha güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak, biz de çalışma arkadaşlarımızla, ilçe belediyelerimizin iş birliği ile bu hedefe kararlılıkla yürüyoruz” diye konuştu.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise ilçede uzun süredir beklenen bir yatırımın hayata geçtiğini belirterek, “Burası Pazar Mahallesi’nden Gördes’e kadar uzanan bir yoldu ve uzun yıllardır yapılamayan bir hizmeti gerçekleştirdik” dedi. Pazar Mahallesi Muhtarı Mustafa Sarar da hizmetlerinden dolayı Büyükşehir ve Salihli Belediyelerine teşekkür etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Besim Dutlulu’nun merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in projelerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Ilgın Mahallesi ile Alaşehir arasındaki yolda sıkıntılar yaşanıyordu. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey çok güzel olacak” dedi.