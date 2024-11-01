Öncü Kadınlar Sergisi

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet’in kadınlar için açtığı özgürlük kapısından cesurca ilerleyen kadınların öykülerini anlatan tarihi bir sergi olan “Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. 28 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan serginin küratörlüğünü yazar Özlem Özdemir üstleniyor. Sergi 6 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak.

Üç bölümden oluşan serginin ilk bölümünde Atatürk'ün kadına bakışı kronolojik olarak ortaya konuluyor ve Türk kadınının haklarını kazanma süreci dünyayla kıyaslanarak anlatılıyor. İkinci bölümde, fotoğrafların biyografilerle bütünleştiği 20 öncü kadının kapsamlı biyografileri detaylıca sergileniyor. Son bölümde ise dünden bugüne, bazıları bugün aramızda olan, adları bilinmeyen 100 kadının adlarını anarak, onlara da saygı duruşunda bulunuluyor. Sergide yer alan seçki, farklı meslek dallarında ilki başarmış ve gençlere ilham verecek işler ortaya koyan isimlerden oluşuyor.