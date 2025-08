Önemli olan düşüş değil yere çarpıştır

“50 katlık bir binadan düşen adamın hikayesini biliyor musun? her katta kendini rahatlatmak için şunu demiş: “Buraya kadar her şey yolunda. buraya kadar her şey yolunda…” Sanki bizi anlatıyor gibi. önemli olan düşüş değil, yere çarpıştır.”

Mathieu Kassovitz’in kült filmi La Haine’de Vinz ve Hubert karakterleri arasında geçen bu diyalog Beşiktaş’ın son dört yılının minik bir özeti. Serbest bir düşüşün içinde arada gelen minik kıvılcılamlarla mutlu olan hâlâ ayakta olduğunu ispatlamaya çalışan bir camia siyah-beyazlı ekip.

Bu düşüşün bir sonu yok ve gelen yönetimler ısrarla yere çarpışı engelleyip kulübün içinde bulunduğu gerçekliği reddetme politikasını izliyor. Yarım yamalak kurulan kadrolar, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakalamak için harcanan paralar siyah-beyazlıların “Buraya kadar her şey yolunda” anı. Acı reçeteyi ısrarla kabullenmeyen Beşiktaş düşüşten kurtulacağını düşünüyor. Ama yerçekimi bir doğa kanunu ve siyah-beyazlılar eninde sonunda yere çarpacak önemli olan bu çarpışın şiddeti. Kulübün bu gerçekliği kabul etmesi daha ne kadar zaman alacak bilmiyorum. Yapılanma vaadiyle gelen ve fırsatta takımın içinde bulunduğu duruma göre hareket edeceğini vurgulayan Serdal Adalı yönetimi henüz bir yılını doldurmadan büyük harcamalar yaptı. Aldığı genç oyunculara ise ‘yarışmanın içindeyiz’ diyerek şans verilmedi.

BİTMEK BİLMEYEN ÇARPIŞMA

Sezon başı itibarıyla ise Beşiktaş’ın futbol aklı hâlâ günü kurtarmakla meşgul. Bir yanda Avrupa’da daha ilk sınavda Shakhtar karşısında yaşanan hezimet, diğer yanda hâlâ “transfer yaparsak döneriz” umuduyla yaşayan bir camia. Oysa bu düşüş, yalnızca sahada kaybedilen bir maçtan ibaret değil. Ekonomik darboğaz, yönetimsel istikrarsızlık ve sportif planlamadaki dağınıklık bir araya gelince ortaya çıkan tablo, yıllardır ötelenen ama artık kapıya dayanan bir çarpışmayı işaret ediyor.

Serdal Adalı yönetiminin kurduğu kadroya bakınca da bu kafa karışıklığı net biçimde görülüyor. Bir yanda geleceğe yatırım gözüyle alınan genç isimler, diğer yanda pahalı ve hazır çözümler olarak düşünülen transferler. Ancak bu iki yaklaşım bir arada yürümüyor. Ne gençler yeterince sahada, ne de pahalı isimler takımın çehresini değiştiriyor. Beşiktaş, uzun vadeli bir proje yerine hâlâ “bir iki galibiyet alırsak toparlarız” kolaycılığıyla hareket ediyor.

Oysa camianın ihtiyacı olan şey yeni bir ‘parlatılmış yıldız’ değil, gerçeklerle yüzleşmek. Taraftarın yüreğini burkan da tam olarak bu. Tribünler, takımın mücadele etmesini ve yeniden ayağa kalkmasını istiyor ama yönetimsel tercihlerin zikzakları umutla sabrı törpülüyor. Dün Shakhtar karşısında yaşanan kırılma bunun en somut göstergesiydi. Sahada ne bir plan, ne ne de bir aidiyet duygusu vardı.

Beşiktaş’ın tarihine baktığımızda, bu kulüp en büyük başarılarını çoğu zaman en zor dönemlerinde yazdı. Ama bu başarıların ortak noktası, gerçeği kabul edip yeniden yapılanmaya cesaret edilmesiydi. Bugün ise tam tersine, kulüp hem ekonomik olarak bataklıkta, hem sportif olarak çıkmazda, hem de zihinsel olarak inkâr evresinde. “Düşüyoruz ama sorun yok, buraya kadar her şey yolunda” diyerek bu gidişin sonu değişmez.

ÇARPIŞIN ŞİDDETİ

Kritik olan nokta, çarpışın ne kadar sert olacağı. Borç yükü artıyor, sportif itibar eriyor, tribün sabrı tükeniyor. Yönetim bu döngüyü kıracak radikal adımları atmazsa, bu serbest düşüş, camianın hafızasında kara bir leke olarak kalacak. Beşiktaş’ın hâlâ güçlü bir taraftarı ve derin bir tarihi var. Ama bunlar, düşüşü yavaşlatan unsurlar olmaktan öteye gitmiyor.

Belki de artık “yere çarpış”tan korkmayı bırakıp, gerçeği kucaklamanın zamanı gelmiştir. Yeniden yapılanma, gençlere sabır, mali disiplin ve sahada net bir proje olmadan bu hikâyenin sonu belli. La Haine’deki o meşhur cümleyle biter: “Önemli olan düşüş değil, yere çarpıştır.” Beşiktaş için mesele, o çarpışın ardından ayağa kalkacak iradeyi gösterip gösterememekte.