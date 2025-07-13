Orkun Kökçü: Çatlaklardan sızan bir ışık

Futbol artık sadece sahada oynanmıyor. Oyunun büyük kısmı ekranlarda, banka hesaplarında, hisse tablolarında ve algoritmaların önceliklerinde şekilleniyor. Modern futbolun dili “yatırım”, “geri dönüş”, “marka değeri” gibi kavramlarla örülüyken taraftara hitap eden hamleler gitgide seyrekleşiyor. İşte tam da bu atmosferde Beşiktaş’ın Orkun Kökçü transferi, salt bir sportif hamlenin ötesine geçip başka bir anlamı var. Bu anlamı doğru yere koymak için önce transferin arka planına ve sonrasına yakından bakmak gerek.

Orkun Kökçü, Avrupa’da kalmak için fazlasıyla yeterli niteliklere sahip bir oyuncu. Feyenoord’da gösterdiği liderlik ve oyun aklı, onu Benfica gibi Avrupa’nın en saygın kulüplerinden birine üstelik kulüp tarihinin rekor bonservis bedeliyle taşıdı. Henüz 23 yaşında, kaptanlık yapmış, Şampiyonlar Ligi’nde fark yaratmış ve Avrupa'nın radarına çoktan girmiş bir oyuncudan söz ediyoruz. Böyle bir kariyerin Türkiye’ye, üstelik ekonomik olarak zor günlerden geçen bir kulübe yönelmesi alışıldık bir tercih değil. Hele ki Türkiye Ligi’nin, Avrupa futbol piyasasında "kariyer yükseltici değil, duraklatıcı" olarak kodlandığı bir dönemde.

Bu yüzden Orkun’un Beşiktaş’a transferi, yüzeyde sportif ama derinlerde politik bir hareket gibi okunmalı. Elbette bu transferde de büyük paralar var ancak bazı hamleler vardır ki sistemin içinde atılsa bile, o sistemin sınırlarını esnetir. Orkun’un gelişi böyle bir hamle. Çünkü bu transferde, futbolcu açısından kariyerin yönü, kulüp açısından da kimliğin yeniden inşası söz konusu.

Beşiktaş’ın uzun zamandır sahada bir lider figürüne ihtiyacı vardı. Taraftarın “kimin peşinden gideceğini” bilemediği sezonlar yaşandı. Orkun, sadece yetenek değil, karakter de taşıyan bir oyuncu. İmza töreninde yaptığı konuşmaya bile: “Sevgili ailem” diye başlayıp Gündoğdu marşıyla kapatan birinden bahsediyoruz. Endüstriyel futbolun ezberinde böyle cümleler yer bulmaz. Çünkü günümüz futbolcusu çoğunlukla hikâye yazmak değil, portföy genişletmek ister. Oysa Orkun’un tercihinde, başka bir arayışın izleri var: Yeniden ait olma, çocukluktan bu yana desteklediği bir camianın parçası olma ve öncü olma isteği.

Beşiktaş açısından da bu transfer, uzun süredir kaybolmuş olan oyun aklı arayışına verilmiş ciddi bir yanıt. Sahada merkezde lider olacak, topu isteyen, yöneten, sorumluluk alan bir oyuncu artık siyah-beyaz formayı giyecek. Ancak daha önemlisi, Orkun’un gelişiyle Beşiktaş sadece saha içinde değil, kulüp kimliği bağlamında da bir adım atıyor. Bu transfer, kulübün gençleşme, karakterli oyuncu ve Türk oyuncu iskeleti hedeflerinin kesiştiği nadir noktalardan biri olabilir.

Amacım bu transferi tek başına devrimsel bir hamle olarak sunmak değil. Fakat bazı transferler vardır ki kendisinden daha büyük anlamlar doğurur. Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a gelişi de işte bu anlam katmanlarıyla zenginleşiyor. Çünkü bu transfer, futbolun tamamen metalaştığı bir dönemde, duygunun ve aidiyetin hâlâ bir karşılığı olduğunu hatırlattı.

Özetle, Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a transferi, betonlaşmış sistemin içinde insani, duygusal ve aidiyet temelli bir çatlak yarattı. Bu çatlak büyür mü bilinmez. Ama bazen çatlaklardan sızan ışık, karanlıktan daha güçlüdür.