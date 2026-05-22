Orman rantına hayır

BirGün/EGE

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Muğla’nın Fethiye, Marmaris, Menteşe, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde toplam 45 bin 845 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı.

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Cumhurbaşkanı kararıyla Muğla’nın Fethiye, Marmaris, Menteşe, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde toplam 45 bin 845 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı.

Karara tepki gösteren Özcan, şunları ifade etti:

“Soruyoruz: Neden? 6831 sayılı Orman Kanunu açıkça söylüyor, bu alanların tespiti için orman kadastro komisyonları görevlendirilecek, kamu yararı olacak. Peki, bu komisyonların raporları nerede? Neden bu alanların orman olarak muhafazasında yarar görülmediğine karar verildi? Hangi ekolojik inceleme yapıldı? Hangi kamu yararı bilimsel olarak ortaya konuldu? Yoksa parça parça şahıslara özel mi düzenlemeler yapılıyor? Muğla'nın orman alanlarını rant baskısına, kapalı kapılar ardında yürütülen süreçlere teslim etmeyeceğiz.”



