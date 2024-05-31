Ormanlara gönüllü kalkanı

Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önlemlerini yoğunlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara eğitimli, planlı ve bilinçli müdahale edilmesini sağlamak için orman gönüllüleri oluşturdu.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 30 ilçedeki 62 istasyonda 300 araç ve bin 95 yangın söndürme personeliyle olası yangınlara karşı 24 saat hazır bekliyor. İzmir İtfaiyesi’nin ormanlara yönelik bir diğer koruma kalkanı ise köylüler. Kırsal bölgelerde muhtarlar ve yurttaşlardan oluşturulan orman gönüllüleri, belediye tarafından verilen tankerlerle, yangınları başlama aşamasındayken söndürme imkânı yakalıyor. Ayrıca gönüllüler teorik ve uygulamalı eğitimden geçiriliyor.

Köylere 5 ton su kapasitesine sahip 338 tanker dağıtıldı. Köylülerin de yangına müdahale etmek için eğitimden geçirildiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “Kent merkezindeki yangınlara müdahale hızımız 5 dakika. Kırsal alan yangınları için varış süresi yaklaşık 13 dakika. Buraya en yakın itfaiye grubu Bornova’da. Ekiplerin Bornova’dan buraya gelmesi yaklaşık 13 dakika. O sırada bizim ihtiyacımız olan tankerler, muhtarlar ve gönüllülerimiz devreye giriyor. Yangına müdahale hızı artıyor. 2023’te 210 yangın çıktı. Bu yangınların yüzde 66’lık bölümü tankerler sayesinde söndürüldü” dedi. Derse, geçen yıl çıkan yangınların yüzde 48’inin sigara izmariti kaynaklı olduğunu da hatırlatarak, deodorant kutuları, çakmak, sigara izmariti gibi ürünlerin doğaya atılmaması uyarısında bulundu.

İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar Korkmaz da Akıllı İhbar Sistemi (AİS) ile yangınlara hızlı ve etkili şekilde müdahale ettiklerini vurguladı. Korkmaz, “Ormanlık alanlarımızın yüzde 46’sını 12 istasyondan gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisi ‘yapay zekâ’ ile izliyoruz. Sistem yangını algıladığı zaman en yakın muhtarlarımıza haber veriyoruz. Ekipler bölgeye gidene kadar onlar müdahale ediyor. 30 Ekim depreminin ardından olası afetlerde zor durumda kalanlarla iletişim sağlayarak onlara ulaşmak amacıyla Acil İzmir mobil uygulamasını da yangını da ekleyerek geliştirdik. Uygulamada ‘Yangına Şahit Oldum’ ve ‘Yangına Maruz Kaldım’ butonları var. ‘Yangına Şahit Oldum’ butonu aracığıyla yangın bölgesinin fotoğrafı ve konumu İtfaiye ile paylaşılabiliyor. ‘Yangına Maruz Kaldım’ butonuna basıldığında ise basan kişinin konumu otomatik olarak itfaiye ile paylaşılıyor ve hızla yangına müdahale ediliyor” dedi.

Bornova Yaka Mahallesi Muhtarı Nedim Sert, geçen yıllarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi su tankeri ile yaptıklarını belirterek, “Bölgemizde yaşanan yangına eğer hızla müdahale etmemiş olsaydık büyürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bornova’nın köylerinde orman gönüllüsü olarak çalışan Muhammed Savran, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte böyle bir çalışmanın içinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Savran, “Ormanlık bir bölgede yaşadığımız için gözümüz de ormanların üstünde oluyor. Bölgeye de hâkimiz. Bize bilgi geldiğinde hemen traktörümüze tankeri takıp, yangına müdahale ediyoruz” dedi.

Orman gönüllüsü Boran Kaygusuz da, “Ülkemizin bir karış toprağına zarar gelmesini istemeyiz. Ağaçlarımızın, ormanlarımızın yanmasını izlemek istemiyoruz. Köyümüzü ve ormanlarını seviyorum. O nedenle böyle bir çalışmanın içerisinde yer almak istedim” diye konuştu.