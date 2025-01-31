Ormanlı’nın 6 yıl çektiği sorun 5 günde çözüldü

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlara karşı şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ ekipleri, bu kapsamda Erdek ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi’nin 6 yıldır çözüm bekleyen taşkın sorununa, gerçekleştirdiği yağmur suyu hattı çalışmasıyla kalıcı olarak çözüm sundu. BASKİ ekiplerinin bölgedeki 150 metrelik yağmur suyu hattı çalışması toplam 5 günde tamamlandı.

BASKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip eden Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol, “Bu yıllardan beri olan bir sorun, fakat bir türlü çare bulamadık. Bu sorun 6 yıldır devam ediyordu. Gereken yerlere yazılarımızı yazdık, bir dönüş olmadı ama sağ olsun Ahmet başkanımla, Murat başkanıma rica ettik. Gelip durumu gördüler. Gerçekten bu büyük sorun bizim başımızdan kalktı. Bütün vatandaşlarımızı, tarlalarımızı kurtardı, köyümüzü rahatlattı” dedi.