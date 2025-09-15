Orta sınıf sarkacı

“Eğitimli orta sınıf ruhu” Nazi yıkımından bu yana politik psikiyatrinin temel araştırma ve tartışma konularından biri olmuştur. Bilinci yerine ruhu dememin bir nedeni var. Orta sınıfın dünyayı algılama, yorumlama ve eylemde bulunma biçimi her zaman apaçık bilinçle olmaz, tutarlılık göstermez. Orta sınıf, düşünceleri ile eylemleri arasında bitmek bilmez çelişkilerle yaşar. Özgürlük, eşitlik ve adalet hakkında en evrensel kapsayıcı politik düşüncelere sahipken, eylemlerinde tam tersine davranabilen ve dahası böyle yapmasını da “çok sağlam gerekçelere” dayandırabilen bir zihni vardır orta sınıfın.

Aynı anda “dünyanın bütün işçileri birleşin” diye haykırırken “evin reisi” patriyarkasından zerre ödün vermeyebilir ve bu tutumunu da çelişkili bulmaz. Grev çadırına götüreceği destek yiyeceklerini, evinde sigortasız çalıştırdığı gündelikçi kadına pişirtebilir. Bu çelişkili zihni, tutarsız politik davranışları onun hem en güçlü hem de en zayıf yanıdır.

Orta sınıf, “doğru” ve “uygun” koşullarda gözünü budaktan sakınmayan, ölümü göze alabilen bir devrimci olabilir. Aynı orta sınıf başka koşullarda ise “yoksullardan bir halt olmaz, madem böyle yönetilmek istiyorlar kendileri bilirler, bir daha onlar için parmağımı oynatmam, bu düzen benim rahatımı bozmuyor ki, kendi dertlerine yansınlar” sağcılığına da evrilebilir. Bu sarkaçta sadece gerçekten kendi hayat koşulları bozulduğunda sağa kaydıklarını sanmak yanıltıcı olur. Orta sınıf, kendisini tek başınaymış ve eylemi kendisinin başlatması gerekiyormuş gibi hissettiğinde siner ve sağcılaşır. Önünde yükselen devrimci bir dalga gördüğünde ise solculaşır. Bu yüzden orta sınıfın, özellikle genç, öğrenci bölümünün sağa ya da sola kaymasının en temel belirleyicisi politik örgütlerdir.

Bu gerçeği en iyi “sağcılar” bilirler. O yüzden de orta sınıfın devrimci potansiyelini “hadım etmek” için her yolu denerler. “Sosyal Demokrasi” orta sınıf devrimciliğinin hadım edilerek ehlileştirilmesi ve düzen içinde kalıp, düzeni değiştirmeyecek bir muhalefetin bileşeni haline dönüştürülmesinin adıdır.

Bu yaklaşım 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki 60–70 yıl için geçerliydi. 21. yüzyılın ilk çeyreği boyunca süren ve derinleşen kriz, orta sınıfı sosyal demokrasi içinde ehlileştirme stratejisini duvara toslattı. Şimdi ibre, otoriter liderler aracılığıyla orta sınıfı sağcılaştırma ve giderek faşistleştirmeden yana. İçerisindeki tüm çelişkilere, aktörlerinin politik bilinç farklılıklarına ve paradokslarına rağmen CHP’de olup biten bundan öte değil. CHP içinde ortaya çıkarılan çatışma ve ayrışmanın aktörlerinin de kendi içinde tutarsızlıkları olması bu yüzden kaçınılmaz.

“Türkiye, küçük Amerika olacak” derken, “Amerika büyük Türkiye oldu!” Trump, seçimi ikinci kez kazandıktan sonraki ilk dönemde sosyal medyada yankılanmıştı bu “saptama”. Dünyanın her yerinde demokrasi, seçimle iktidar değişikliği, hükümetlerin denetlenmesi, uluslararası hukuk, ulusal dokunulmazlık, devletlerin egemenlik hakkı gibi “göreli demokratik kazanımların” içinin boşaltıldığı bir dönemdeyiz.

CHP’de olup biteni, çatışan aktör ve grupları anlayabilmek için ABD’de olup bitene bakmak yararlı olabilir. Gelecek kasım ayında yapılacak New York Belediye Başkanlığı seçimi için Demokratların ön seçimini “demokratik sosyalist” Z. Mamdani, atadan babadan demokrat A. Cuomo’ya karşı kazanmıştı. Cuomo’nun politik hayatına bakarsanız, LGBT evliliklerini yasallaştırmaktan, yoksulların barınma sorununu çözecek projelere kadar “acayip demokrat” bir figür göreceksiniz. Ama son günlerde ilginç gelişmeler oldu. Trump, Mamdani’ye karşı Cuomo’nun aday olabilmesinin önünü açabilmek için aktif bir şekilde çalışmaya başladı. “Faşist” Cumhuriyetçi Başkan Trump ile Trump karşıtı Demokrat Parti yetkilileri Mamdani seçimi kazanmasın diye ittifak yapıyorlar! Hatta, Clintonlar bile Mamdani’ye karşı Trump’la el ele vermiş durumdalar!

“Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır!”

Ekonomik, politik ve kültürel olarak çok farklı “gelişmişlik” düzeylerinde olan ülkelerin hemen hepsinin aynı politik kriz içinde debelenmeleri, “evrensel” bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda bu ülkelerin tümünün farklı düzeylerde olsa bile aynı ekonomik-politik sistem altında olduğunu da kanıtlıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce monarşiyi yıkıp iktidara geçen “komünistlerin” iktidarda olduğu Nepal, Chavez’in popülist sosyalist Venezuella’sı; Bolivya solculuğu ile Orban Macaristan’ından Milei Arjantin’ine ve Polonya’ya, dahası Güney Kore’ye yayılan politik krizin ABD, Fransa, Britanya ya da İtalya’daki krizden “niteliksel” farkı yok gibi.