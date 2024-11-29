Ortaca’da içme suyu hattı yenileniyor

BirGün EGE

Yurttaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için yeni hat imalatları ve revizyon çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Ortaca Atatürk Mahallesi’nde çalışma başlattı.

İnönü Caddesi üzerinde kullanım ömrünü tamamlayan ve bu nedenle sık sık arızalanarak su kaybına ve kesintilerine neden olan içme suyu hatları yenileniyor. Hatlar böylece bölgenin gelecek yıllardaki nüfus projeksiyonu hesaplanarak yeterli büyüklük ve dayanaklıktaki borular ile değiştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ortaca Belediyesi tarafından bölgede asfaltlama çalışması yapılarak alt ve üstyapısı yenilenmiş olarak yurttaşların hizmetine sunulacak.

İçme suyu hatları nedeniyle kesintiler yaşadıklarını ve uzun yıllardır bu sorunun çözülmesi için beklediklerini söyleyen mahalle sakini Murat Çimen, “Yıllardır bu sorunun ortadan kaldırılması için bekliyorduk. Ahmet Aras ile birlikte işlerin daha hızlı yapıldığını görüyoruz. Hızlıca burada yaşanan sorunların giderilmesi için çalışma başlatıldı. Çağrılarımıza çok hızlı dönülüyor ve Atatürk Mahallesi sakini olarak Ahmet Aras ve ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Mahallelerinde içme suyu hatlarının yenilenmesi nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Talat Dirmilli ise “Mahallemizin sorunları teker teker çözülüyor. Su altyapımız yenileniyor. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, çalışan arkadaşlara emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakini Taner Tansel Türkmen de, “Atatürk Mahallesi’nde oturuyorum. Mahallemizde yol çalışmaları yapıldı ve içme suyu boruları değişiyor. Yolumuzun genişlemesi, hizmetin gelmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Bey’e teşekkür ederiz. Daha güzel şeyler beklemek umuduyla” şeklinde konuştu.

Hat çalışmalarının yanı sıra Ortaca’da kayıp kaçağın azaltılması için hat tarama çalışmaları sürüyor. Akustik dinleme cihazı ile hatlarda meydana gelen arızalar tespit edilerek tamirat işlemleri yapılıyor. Son olarak 17 noktada gece saatlerinde yapılan taramalarda tespit edilen arızalar giderilerek bölgedeki hatların daha sağlıklı çalışması ve su kayıplarının önüne geçilmesi sağlanıyor.