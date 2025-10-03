Ortadaki şeylere tutunmak

Basmakalıp fikirlerden kurtulmak ve tanıdık şeylere bambaşka gözlerle bakabilmek hiç de kolay değil. Şeyleri yerlerinden edip başka konumlara yerleştirmek ya da yerinizi değiştirip onlara farklı açılardan bakmak da çözüm olmayabilir. Duchamp, pisuarı ait olduğu yerden alıp onu müzede bir kaide üzerine yerleştirdiğinde sıradan bir nesneyi tatile çıkartmıştır. Bir müddet hazır-nesne pisuvarla oyalanabilirsiniz, fakat sonra, sanat tarihinin bir formu olarak onu ait olduğu kategorinin içine yerleştirirsiniz. Bu yer değiştirme, gündelik hayatta hacet giderirken karşılaştığınız pisuvarlarla ilişkinizi asla değiştirmez. Süfli bir nesnenin yüce bir yere yerleştirilmesi, karnavalesk bir alt üst oluştur. Karnavalın mantığı, hiyerarşik örgütlenmenin mantığıyla çelişmez, her ikisi de eylemlerini dikey eksen üzerinde gerçekleştirir; biri, şeyleri hiyerarşik konumlarına göre yerleştirirken, diğeri hiyerarşik konumların yerlerini değiştirir; aşağıda olanı yukarıya, yukarıda olanı aşağıya yerleştirir. Kendini kozmik bir düzen olarak dayatan her hiyerarşik yapılanma, kozmik düzenin sürdürülmesi için kaosun temsiline ihtiyaç duyar. Karnaval, şeylerin geçici bir süre alt üst olduğu bir kaos temsilidir ve şeyler yeniden yerlerine yerleştirildiğinde kozmik düzen kaldığı yerden devam eder. Karnaval, bedenlerin bir yıl boyunca yaşadıkları hiyerarşik baskıyı kısa bir süre ortadan kaldıran ve onları hiyerarşinin yeniden tesis edileceği yeni bir kozmik yıla hazırlayan günümüzün tatillerine benzer.

Şeyler dikey olarak da yerleştirilebilir ya da sağdan sola, soldan sağa yatay olarak da. Toplum, yukarıdan aşağı, soldan sağa çözülmeyi bekleyen çapraz bir bulmacadır. Çözümlere ulaşmak için dikey ve yatay eksenler boyunca hareket etmeniz ve eksenlerin kesişme noktalarını dikkate almanız gerekir. Basmakalıp adlandırmalar, yerleşiklerin ızgara kent planını andıran bulmacanın düzleminde yeniden ve yeniden üretilir. Çapraz bulmaca çözmek, tanıdık şeylerin tanıdıklığını durmadan pekiştirmektir. Bulmaca çözmenin hafızayı kuvvetlendirdiği, dolayısıyla demansı önlediği söylenir. Oysa insan yeni olanla ancak unuttuğunda karşılaşabilir ve bir çocuk gibi şaşırabilir. Çapraz bulmacalar sizi asla şaşırtmaz, tıpkı geleneksel bir halının motifleri gibi. Yerleşikler için hayat, dikey ve yatay ipliklerden oluşan ve basmakalıp motiflerle süslenmiş bir halıdır. Hayatları halı üzerinde geçer. İlişkilerini, üzerine bastıkları halının basmakalıp motiflerini üçüncü boyuta taşıyacak şekilde dokurlar.

Geleneksel halılar kök boyalarla boyanır ve motifleri mutlaka bir kökenle ilişkilidir. Hafızanın da kökleri vardır ve durmadan sizi bir kökene gönderir. İktidarın pek sevdiği bir şarkının dediği gibi, “Hatıralar sarmış dört bir yanımı/Baktığımda her yerde izin duruyor/Ben seni düşünmesem bile/Bana her şey seni hatırlatıyor”. Nostalji, İsveçli hekim Johannes Hofer’in 1688’de tanısını koyduğu bir hastalıktır, nostos (yuvaya dönüş) ve algos (acı), yani yuvaya dönememenin acısı. Semptomları, karşılaştığınız, işittiğiniz her şeyin evinizi hatırlatması. Nostaljinin ilacı belli, unutmak. Ne demişti Nietzsche? “Unutan iyileşir”. Unutmaya da bilirsiniz. Eve dönemeseniz bile bulunduğunuz yeri evinizi hatırlatan motiflerle döşeyebilirsiniz. Zira “insan kendi ördüğü anlam ağlarında asılı kalmış bir hayvandır” (Geertz). Bu esnada özlemiyle yanıp tutuştuğunuz yuva zamanla değişir, geri döndüğünüzde onu yerinde bulamazsınız. Nostalji politiktir; iktidarın yuva ve aile takıntısı, yuvanın iktidar üreten basmakalıp düşüncelerin merkezi olmasından. Ev yerinde olmayabilir, fakat hafıza evi yeniden inşa edebilir.

Bir kozmokratör olarak evreninizi şablona göre her yerde yeniden üretebilirsiniz. Nasıl yerleştirirseniz yerleştirin şeylerin anlamını hafızanızdaki şablon belirleyecektir. Hafızadan beslenen basmakalıp fikirler, evrenin çokluğunu sürekli tek bir kökene gönderir, düzense kökten gelişen bir şablondur. Oysa düşünce, hafızadan farklı bir şekilde çalışır. “Aklıma gelen şeyler bana köklerinden değil, ortadaki herhangi bir noktadan geliyor. O halde ona sımsıkı tutunun” (Kafka). Ortadaki şeyler bir rizom gibi her yöne uzanabilir ve şablon bozulur. Onlara tutunduğunuzda artık kendinizi bile tanıyamazsınız.