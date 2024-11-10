Ortadoğu’da yeni mi eski mi?

Ali Faik Demir - Doç. Dr.

Trump’ın yeni döneminde kukusuz dünya yeniden Trump odaklı bir gündeme dönecek. Trump’ın dış politikası çok önemli olacak ve her adımı iyisi ya da kötüsüyle büyük etki yaratacak. Nasıl davranacağı ya da politikalarında bir değişim olup olmayacağı düşünülen Trump için en merak edilen ve etkisi kayda değer olacak olan bölgelerin başında kuşkusuz Ortadoğu gelir. Ateş topuna dönen Ortadoğu’da Trump ile nasıl bir gelecek öngörülebilir? Belki de bu bölge, Rusya ile ilişkiler kadar hassas ve stratejik bir konu teşkil ediyor.

İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye ve İran denklemi ilk ve en merak edilenler arasında. “Önce Amerika” diyen Trump için Ortadoğu’da da aslında “önce İsrail” var demek hiç de yanlış olmaz. Hatta Donald Trump’ın "İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu en iyi dost " olarak nitelendirdiği de unutulmamalıdır. Yeni dönemde bu öncelik ve yaklaşım değişebilir mi? Değişeceği yolunda hiçbir veri bulunmadığına göre politikaların aynı çizgide süreceği düşünülebilir. 2018’de ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması yani başkent konusundaki sert adımı Trump’ın İsrail politikaları açısından önemli bir göstergedir. Paralel olarak 2020’de Netanyahu ile yaptıkları İsrail-Filistin barış planı hatırlanacak olursa, yeni dönemde de hızla böyle bir planı beklenebilir. Trump ikinci döneminde daha hızlı, daha kararlı ve daha sert bir yaklaşım ortaya koyabilir. İsrail’e yönelik politikaları yakından izlenmelidir. Özellikle bu konuda bölge daha gerilecek ve ısınacak gibi görünüyor. Önce Amerika ve Önce İsrail ikilisi ne yazık ki sanki Önce Savaş gibi bir sonuç verecek….

Ortadoğu’da Trump’ın en önemli dostu kadar en büyük düşmanı da malumumuz: İran… Kısmen de olsa ABD açısından geri plana atılan İran, Trump ile muhtemelen yine ciddi gündem maddelerinin başında gelecek. İlk başkanlık döneminde ekonomiyi felce uğratan maksimum baskı politikasıyla İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellediği hatırlanmalıdır. Yeni Trump’ın yeni döneminde eski Trump’tan farklı olmayacağı açık. Bunun kanıtı da seçim kampanyası sırasında İslam Cumhuriyeti üzerinde maksimum baskı politikasına döneceğini belirtmesi. Yeni dönemde İran’a yönelik tavrının ne olacağına yönelik bir başka gösterge de Joe Biden yönetimi döneminde Demokratların Tahran’a karşı çok gevşek davrandığını sürekli tekrarlaması.

Trump açısından İran ile ilişkiler dendiğinde işin içine başka unsurlar, örgütler ve coğrafyalar da giriyor. Lübnan, Suriye ve Yemen bu anlamda İran’ın etkili olduğu ve ABD açısından tehlike ifade eden yerler. Bu çerçevede başta Hizbullah olmak üzere İran destekçisi ve uzantısı yapılanmalarla sert ve kararlı bir mücadele sürdürebilir. İsrail’in çözüm ve barış yerine yok etme ve bitirme politikası Trump’a da uygun ve destek vereceği bir politik tavır gibi görünüyor. İran yanlısı grupların yok edilerek ve etkisizleştirilerek İran’ın bölgede zayıflatılması ve içeride de bu durumun yansıması olarak rejimin ciddi darbe görmesine yönelik çalışılması kuvvetle mümkün. İsrail’de yeni atanan savunma bakanının seçim sonucunu İran liderliğindeki “şer eksenini” yenmek için bir fırsat demesi herhalde yeni tabloyu güzel açıklıyor.

Trump, İsrail ve Filistin sorununa odaklanacak görülse de bu konunun bölgenin kalbi olduğu düşünüldüğünde diğer devletler ve sorunlarla da bu paralel de yol alacaktır. Suriye bu anlamda yine farklı bir yer işgal etmektedir. Suriye’de ABD hem Rusya hem İran ile karşı karşıya gelecektir. Yeni dönemde Ukrayna politikaları da dikkate alınacak olursa acaba Suriye’de canlı mı yoksa sessiz bir politika izleyecektir? Suriye’de Kürt politikasını nasıl geliştirecektir? Rusya ve İran ile gerginlik yaşamadan Suriye’nin kuzeyinde bir etki alanı sağlamaya çalışabilir mi? Kuşkusuz bu noktada Türkiye ile kaçınılmaz şekilde karşı karşıya kalınacaktır. Suriye ve Lübnan’daki örgütleri terör örgütleri gören ABD bu aşamada Trump ile nasıl bir söylem kullanacak?

Ortadoğu’da Trump görevi devralana kadar acaba neler olabilir sorusunu da mutlaka akılda tutmak gerekir. Kimileri için Trump öncesi adım atmak gerekirken kimileri için Trump’a kadar beklemek ve zaman kazanmak doğru strateji olacaktır. Yeni Trump dönemini sistemden ve diğer dengelerden bağımsız düşünmek tabiatıyla mümkün değildir. Ancak Trump her ne olursa olsun bölgede güçlü ve sert bir rüzgâr estirecektir. Rüzgârın nasıl, ne kadar ve ne yönde eseceğini kendisi dahil kimse bilemez.