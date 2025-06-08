Ortadoğu’ya ayarlı yeni anayasa

Politika Kolektifi

İç siyasetin giderek gündemin merkezine oturması; ardı ardına sürdürülen CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bunun karşısında Özgül Özel’in mitinglerdeki söylemleriyle el yükseltmesi Suriye’deki son gelişmeleri gölgede bıraktı.

Oysa Suriye’deki gelişmeler “terörsüz Türkiye” diye cazip hale getirilmeye çalışılan “barış süreci” ile dolayısıyla iç siyasal durumla çok yakından ilgili. Hatta sürecin akıbetinin Türkiye’den daha çok Suriye’deki gelişmelere bağlı olduğunu söyleyebilmek mümkün.

Geçtiğimiz hafta bu konunun ele alındığı iki temel değerlendirmeye göz atmakta yarar var. Bunlardan birincisi yeni atanan ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın NTV’ye vermiş olduğu demeç. İkincisi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TRT’deki özel röportajında bölgeye ilişkin değerlendirmeleri.

ABD Ankara Büyükelçisi olarak atanan Tom Barrack aynı zamanda ABD’nin Suriye özel temsilcisi; o nedenle de yaptığı değerlendirmeleri ABD’nin bölgeye bakışını özetleyen en yetkili ağızdan yapılmış açıklamalar olarak görmek gerekiyor. Kuşkusuz ABD’nin Ortadoğu’daki uzun vadeli stratejilerini sadece dönemsel olarak iktidara gelen politikacıların sözleriyle değerlendirmek eksik kalacaktır.

Tom Barrack’ın altını çizdiği gerçeklik de biraz bu duruma işaret ediyor. NTV muhabirinin ısrarla SDG ile ABD ilişkisinin ne zaman sonlanacağına ilişkin soru ve yönlendirmelerine karşı Tom Barrack çok net bir yanıt veriyor. Tom Barrack’a göre SDG, ABD’nin bir müttefiki ve CENTOM (ABD Merkez Komutanlığı) sisteminin vazgeçilmez bir parçası. Her ne kadar Tom Barrack SDG’nin İŞİD’le savaşmasını bu durumun gerekçesi olarak sunsa da ABD açısından SDG’nin desteklenmesinin çok daha önemli stratejik nedenleri var.

Hatta Tom Barrack konuşmasında bu konuda tarihsel göndermelerde de bulunuyor; I. Dünya Savaşı sırasında bugünkü Ortadoğu’yu şekillendiren Sykes-Picot Antlaşmasının ve yine Kürtleri üzen Sevr ve Lozan antlaşmalarının Batı’nın bölgeye yanlış müdahaleleri olarak gördüğünü söylüyor. Bir ABD Büyükelçisinin özellikle Lozan konusuna bu türden bir yaklaşım sergilemesinin bugün geliştirilen ABD politikalarıyla da ilişkili olabileceğini düşünmemek için hiçbir neden yok.

Türkiye’yi “ılımlı İslam” olarak konumlandırması, Trump-Erdoğan arasındaki uyumun altını çizmesi ve SDG’yi Suriye’nin bir parçası haline dönüştürme stratejisinin ABD’nin ana stratejisi olduğunu vurgulaması önemlidir.

SDG ile Şam Hükümeti arasında sürdürülen “birleşme” görüşmelerinin de öyle anlaşılıyor ki iki hamisi var: ABD ve Türkiye. Tom Barrack yeni bir ekonomik temelin doğduğunu sorunun etnik dinsel çatışmalar temelinde değil ekonomik çıkarlar temelinde çözülmesinin yeni bir politika/yaklaşım olduğunun altını çiziyor ve ekliyor; bütün taraflar taleplerini makul hale getirmelidir.

Aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TRT’deki özel röportajda dile getirdiği düşüncelerle Tom Barrack’ın ileri sürdüğü bakış açısı birbiriyle uyumludur. Hakan Fidan’ın da ABD’nin kaygılarını giderecek bir çözümün gerekli olduğunu ve ABD-Türkiye-Şam ekseninin bunun için devrede olduğunu vurgulayarak yeni ekonomik temelin 7 Milyar dolarlık enerji antlaşmasının Katar, Türkiye ve ABD’li şirketler arasında imzalanmış olmasıyla kurulmaya başladığını ifade ediyor. Türkiye açısından Suriye’de kurulan yeni ekonomik temelde yandaş sermaye şirketleriyle (Limak, Cengiz) yer alması savaş sonrasında pay kapmanın önemini ortaya koyuyor.

İKİLİ “ÇÖZÜM” SÜRECİ

Öyle görünüyor ki Türkiye çözüm masasında ABD ekseninde SDG ve Kürtler açısından aşırı taleplerinden vazgeçmiş durumda. Dolayısıyla şu anda Suriye’de ve Türkiye’de Kürt sorunu açısından ikili bir çözüm süreci aynı politikanın devamı olarak sürdürülüyor.

Buradan en temel soruya geçebiliriz.

Türkiye’de iktidar muhalifler üzerinde giderek artan bir baskı sürecine yönelmişken; rejimin kendini yeniden kurması için başta CHP olmak üzere geniş muhalif kesimleri düşman ilan etmişken bir ABD politikası olarak gündeme getirilen PKK’nın silah bırakarak kendini feshetmesi sürecinden barış ve demokrasi ummak mümkün olabilir mi?

Kurucu öznelerinin ABD ve Trump ile birlikte AKP-MHP ittifakının olduğu bir sürecin ülkeye barış ve demokrasi getireceğini ummak ne kadar gerçekçidir?

Kürt siyasetinden gelen açıklamalarda “biz iktidardan barış beklemiyoruz bu adımı hangi gerekçeyle atılmış olursa olsun bir fırsat olarak görüyoruz ve barış için mücadele çağrısı yapıyoruz” deniliyor. Silahların susmasını, çatışma ortamının ortadan kalkmasını olumlu bir gelişme olarak görmemek mümkün değil. Ama sorun artık bunun çok ötesindedir. Esas sorun iktidarın kendi varlığını sürdürmek için bu durumu kullanması hatta mevcut durumu yeni bir Anayasa ve siyasal sistem değişikliğiyle sağlama alması karşısında nasıl bir tutum takınılacağıdır.

Özellikle DEM’in iktidarla birlikte yeni Anayasa yapım sürecine dahil olmaya hevesli olduğunu vurgulamak gerekiyor. DEM sözcülerinden Meral Danış Beştaş’ın bu konuda sergilemiş olduğu tutumdan partisinin sürece dahil olacağını anlıyoruz. Son TBMM Başkan seçiminde DEM oylarının bir kısmının AKP adayı Numan Kurtulmuş’a gitmesini de bir işaret olarak görmek gerekiyor. Gerçi DEM’in adayının bir Özal kalıntısı olan ve her dönem Kürt sorununda ABD politikalarının savunuculuğunu üstlenmiş Cengiz Çandar olması “al birini vur ötekine” dedirtiyor ama bu durum DEM cephesinden hiç de olumlu sinyaller gelmediğini gösteriyor.

Belli ki iktidarın oyun planında sınırlarını kendi çizdiği hamle alanını kabul etmeyen muhalefet unsurlarını düşmanlaştırmak ve bir zamanlar Kürt hareketine ve DEM’e yaptığı gibi kuşatma altına alarak bunun üzerinden yeni bir rejim tanımlamak var. Bahçeli’nin Anayasa değişimi yeni bir siyasal partiler ve seçim yasası yapılması Meclis iç tüzüğünün gözden geçirilmesi çağrısı iktidarın yönelimini gösteriyor.

İkili bir iktidar oyunuyla karşı karşıyayız bir yandan muhalefet üzerindeki baskının artırılması diğer yandan muhalefette iç karışıklıkların ve bölünmelerin kışkırtılması. Bu politikanın başarı kazanıp kazanamayacağını kuşkusuz muhalefetin geçmiş hatalarından da ders alan mücadelesi gösterecek. Her kritik aşamada iktidarın tuzaklarına düşen iç çekişmelere ve bölünmelere uğrayan bir muhalefet çizgisi kaybetmeye mahkûmdur.

İKTİDARI YENMEDEN...

Bu kez muhalefetin de geçmiş dönemlere kıyasla daha avantajlı olduğu bir ortamın olduğu söylenebilir.

Çatışmasızlık ortamı ve iktidarın bugüne kadar şeytanlaştırdığı DEM’le hatta Öcalan’la girdiği ilişki muhalefeti “terörizm” suçlamasıyla kıskaç altına almasını engelliyor. İBB ve CHP belediyeleri üzerinden yürütülen operasyonlar bu nedenle toplum üzerinde etkili olmaktan ve inandırıcılıktan uzak. Hatta tam tersine iktidar biraz da bu nedenle giderek halk desteğini yitiriyor. Bir türlü çözülemeyen ekonomik kriz ortamı da iktidardaki kan kaybını körüklüyor.

Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan geleceksizliğe mahkûm edilmiş gençlerin; yaşam savaşı veren emeklilerin, sokaklarda öldürülen kadınların, ürünleri yok pahasına kapatılan tarım emekçilerinin, yoksulluğa terkedilen işsizlerin ezilen sömürülen işçilerin bunca hukuksuzluğa karşın hak mücadelelerini yükseltmesinin nedeni tek adam rejiminin onlara reva gördüğü bu düzendir. Bu nedenle Türkiye’nin çıkış yolu; barışın demokrasinin gelişmesi muhalefetin kendini birleşik bir hareket olarak örgütleyebilmesinden geçiyor.

Evet gerçekten de ülkenin yeni özgürlükçü bir Anayasa’ya, seçim sistemi ve siyasal partiler yasasındaki köklü değişikliklere ihtiyacı var, barışa ve demokrasiye ihtiyacı var. Bunun yolu da bugünkü iktidardan kurtulmaktan geçiyor.