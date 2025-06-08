Ortadoğuya doğru…

Son gelişmeler Türkiye’nin dış siyasetinde köklü değişiklikler olacağını işaret ediyor.

Türkiye hızla bugüne dek olduğundan çok daha kapsamlı biçimde Ortadoğu ülkesi olma yolundadır. Ülke içi gelişmelerle tamamlanmakta olan bu oluşumun bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerekiyor.

DURUP DURURKEN

ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Temsilcisi, Lübnan kökenli Thomas Barrack son günlerde önemli açıklamalar yapıyor.

Büyükelçi, Skys-Picot Anlaşması’nı özenle gündeme getiriyor. Skys-Picot, 1916’da İngiltere ile Fransa arasında “gizli” imzalanan, sonra Rusya ve İtalya’nın da katıldığı, ancak, Rusya’da 1917’de iktidara gelen Sovyet hükümeti tarafından dünya kamuoyuna açıklanan anlaşmadır. Anlaşma Anadolu ve Ortadoğu’nun İngiltere, Fransa ve İtalya arasındaki “paylaşım” haritasını çiziyor. Büyükelçi Barrack, Sevr ve (sonradan metinden çıkardığı) Lozan’ı da sayarak yüzyıl öncesinin sömürgeci, Kürtlere hak tanımayan, yaklaşımlarıyla bugünün Ortadoğu sorunlarına çözüm bulunamayacağının altını çiziyor.

Bu açıklamaları ile Öcalan’nın açıklamaları örtüşen Büyükelçi, bölge sorunlarının “ticari ve kültürel alan” oluşturarak çözüme kavuşacağını, bu alanın İsrail’i de kapsaması gerektiğini ve Türkiye’nin bu süreçte çok büyük “görevler” üstlenebileceğini belirtiyor. Trump-Erdoğan yakınlığına özellikle vurgu yapan Büyükelçi, Türkiye’nin “yumuşak İslam” ve laikliği birlikte gerçekleştiren örnek ülke olabileceğini de “özenle” öne çıkarıyor.

Başkan Trump’ın başta Gazze olmak üzere bölge ile ilgili tasarımları; geçenlerde üç Arap ülkesine altı trilyon dolarlık silah satması; inşaat iştahı, olağanüstü değerli maden isteği ve fosil yakıt gereksinimine verdiği büyük önem göz önüne alınırsa gidişin niteliği de açıklık kazanır.

BİZE GELİNCE

Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte ABD tarafından “tüm Ortadoğu coğrafyasında’’ ılımlı İslâm’ın örnek ülkesi olma görevini üstlenen ve bu yönde oldukça yol almış ve buna koşut olarak başta hukuk olmak üzere, eğitim, bilim, kültür ve sanat uygulamalarıyla Avrupa Birliği ölçütlerinden uzaklaşmış olan bir Türkiye var.

Çeyrek yüzyıl önce ABD tarafından Afrika’da yakalanıp Türkiye’ye teslim edilen PKK lideri A. Öcalan’a bağlı yürütülen AKP –MHP iktidarının “Terörsüz Türkiye” söyleminin “dış boyutu” da Büyükelçi’nin açıklamalarıyla biçimleniyor. Bu iki gelişme “birlikte” ele alınırsa görülür ki, Türkiye “niteliksel bir dönüşümün” eşiğindedir.

Kısaca özetleyelim.

Ülkenin bugünlere gelmesinin asıl sorumlusu olduğu görülen Altılı Masa’nın “Hocası”, AKP içinde yeniden etkin olmak için kıvrandığını saklamayan A.Davutoğlu geçtiğimiz günlerde, Süleymaniye, Kerkük, Telafer ve Erbil’e, “devletin” ya da AKP –MHP iktidarının en azından “bilgisi dâhilinde” önemli bir gezi yaptı. Bölgesel işbirliğini dillendiren bu ve benzeri ziyaretler ve gelişmeler ABD Büyükelçisinin söylemleriyle örtüşerek Türkiye’nin yeni ve büyük bir görevi üstlenmekte olduğunu kanıtlıyor.

Büyükelçi’nin özetlediği dış politika gelişmeleri, ülke içindeki “olağanüstü” uygulamalarla da tamamlanıyor. Montrö Sözleşmesini de anlamsız bırakacak olduğundan askeri bakımdan ABD’nin çok işine gelen ve rant kazanımları ile de Arap sermayesini çeken Kanal İstanbul’u engelleyebilecek en büyük güç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve çalışma arkadaşları “dalgalar halinde” hapse atılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının kamu alanındaki yönetim yetkileri, “kitap yasaklamalara uzanan biçimde sürekli genişletiliyor. Böylece Ortadoğu yolunda ilerleme de kesintisiz sürüyor.

Türkiye’nin tam boy Siyasal İslam ülkesi olmasına “engel olabilecek” tek siyasi güç Cumhuriyet’i kuran; demokrasiye geçişini gerçekleştiren ve günümüzde de hukuk, özgürlük ve demokrasi savunucusu CHP’dir. Bu nedenle Parti’nin, önceki genel başkanı ve eskiden “beslediği” kimi hainlerinin de katkılarıyla son iki kurultayının yok sayılması; böylelikle şimdiki yönetimin felç edilmesi, giderek Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma açılması ile CHP’yi tümüyle “işlevsiz“ kılacak baskılar uygulanıyor.

Tüm Öcalan- DEM ve ABD şırıngalarına karşın toplumsal desteğini çok büyük ölçüde yitirmiş ve kendisini desteklemeyenleri giderek “düşmanlaştıran” bir AKP-MHP iktidarı var. İktidarın Ortadoğu açılımıyla kalıcılaşması isteniyor.

Bu sonu belirsiz Siyasal İslamcı gidişi durduracak olan halktır. Türkiye’nin, Cumhuriyet’in değerlerini özümsemiş olduğunu son mitinglerde kanıtlayan milyonlarının ya da giderek “çok güçlenen toplumsal muhalefetinin”, CHP öncülüğünde, ülkenin daha fazla Ortadoğululaşmasına olanak tanımaması, bir büyük güncel görev oluyor!

***

İyi Bayramlar