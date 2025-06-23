Ortadoğu’ya savaş uçakları: Britanya yine saldırgandan yana

RAF jetlerinin Orta Doğu’ya daha fazla gönderilmesi, Britanya’nın İsrail’in bölgede tırmanan saldırganlığına dâhil olduğunun altını çiziyor.

İsrail ile İran arasındaki füze alışverişi şiddetleniyor. Bakan Rachel Reeves, Britanya’nın bu işin içinde olmadığını iddia ediyor: uçakları bir “önlem” olarak, “varlıklarımızı” (bölgedeki askeri üslerimizi) korumak için gönderiyoruz.

Peki, bunlar neden tehdit altında olabilir? İran, geçen hafta kendisine yönelik İsrail saldırısında ABD’nin rolüne dair ellerinde kanıt olduğunu söylüyor. İsrail’in saldırılarına karışan ABD, Britanya ve Fransa üslerinin meşru hedefler olarak görülebileceği uyarısında bulundu.

Reeves, doğrudan bir müdahaleyi dışlamıyor. Elbette saldırganın yanında yer alarak: “Geçmişte İsrail’e, üzerine füze geldiğinde destek verdik. Gelecekte ne olacağı hakkında yorum yapmayacağım... Hem kendimizi korumak hem de müttefiklerimize olası bir destek için varlıklarımızı bölgeye yönlendiriyoruz.”

Bu tür desteği, İran füzelerini İsrail için düşürmek anlamına geldiği hâlde “savunma” olarak tanımlamak, kavramla alay etmekten başka bir şey değil. İsrail, İran’a saldırdı ve Britanya, karşılık olarak gelen füze yağmurunu engellemek için hiçbir şey yapmadı. Tıpkı 20 aydır Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’i durdurmak için bölgedeki “varlıklarını” kullanmadığı gibi.

Aksine. Britanya’nın Kıbrıs’taki Akrotiri üssü, Gazze soykırımında kilit rol oynadı. İsrail Savunma Kuvvetleri’ne istihbarat sağlayan RAF gözetleme uçuşları bu üsten kalktı. ABD malzemelerinin sevkiyatı için bir geçiş noktası oldu.

Britanya’nın Filistin’e karşı yürütülen savaşa doğrudan katılmadığı ve hatta ateşkesten yana olduğu yönündeki iddiaları açıkça sahte. O hâlde İran, Britanya’nın son saldırılara karışmadığına neden inansın? Ordumuz Tel Aviv’inkiyle el ele çalışıyor, şu anda İsrailli askerleri eğitiyor bile. Üstelik ortada savaş suçlarına dair ezici deliller var.

Filistin’de olduğu gibi, Reeves’in Britanya müdahalesinin İsrail’e yardım amacı taşıyacağını itiraf etmesi, işçi hareketi açısından önemli bir gerçeği gösteriyor: İşçi Partisi’nin askerî harcamaları artırma planları konusunda bölünmüş olan hareket için bu büyük önem taşıyor.

Britanya, kendini veya başkalarının saldırısına uğrayan mağdurları savunmak için silahlı kuvvetlerini kullanan iyi niyetli bir güç değil.

Bir saldırgandır: Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana, ABD öncülüğündeki koalisyonlarla birlikte Yugoslavya’yı parçalamak, Afganistan ve Irak’ı işgal edip acımasızca yönetmek, Libya’yı işleyen bir devlet olmaktan çıkarmak gibi savaşlara katıldı — ayrıca Yemen’deki ölümcül Suudi savaşına da destek sağladı.

Bu gazetenin siyaset muhabiri Andrew Murray’nin hafta sonu Morning Star konferansında savunduğu gibi, ABD’nin faşizan bir demagog tarafından yönetildiği günümüzde, Britanya’nın Washington’un uşağı rolü daha da uğursuz bir hâl alıyor. Bu lider, İran hükümeti isteklerine boyun eğmediği takdirde “katliam” tehdidinde bulunuyor ve dünya çapındaki gündemi Çin’le bir çatışma üzerinden yeni bir dünya savaşının fitilini ateşleyebilir.

Her yerde militarizme çöküşe tanıklık ediyoruz: Donald Trump’ın doğum günü için Washington’da yapılan eşi benzeri görülmemiş tank ve asker geçitlerinden, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez düzenlediği Gaziler Günü’ne kadar. Almanya gibi, tarihin en büyük savaş suçlarının faili olan bir ülkenin ordusunu kutlamaya başlaması 80 yıllık bir tabu yıkımıdır.

İsrail-İran savaşı genişleyebilir. Acil önceliğimiz, Britanya’yı uluslararası bir savaş kışkırtıcısından çatışma çözümünde rol oynayan bir güce dönüştürebilecek bir barış hareketi inşa etmektir. Bu hareket, bu hafta sonu soykırımı kınadığı için Knesset’ten uzaklaştırılan İsrailli komünist Ofer Cassif’in sözlerinde dile gelen gerçeği tanımalıdır:

“Hiçbir koşulda sivilleri hedef almanın meşruiyeti yoktur. Ne Tahran’da ne Tel Aviv’de, ne Gazze’de ne Sderot’ta.

Bu delilik yeter! Tüm halklar için tek mutlak zafer barıştır. Barış, işgalle, soykırımla ya da etnik temizlikle olmaz. Hemen barış yoluna girin — bu hem gereklidir hem mümkündür.”

morningstaronline.co.uk’dan çeviren: Özge GÜNEŞ