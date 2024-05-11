Ortak bir noktada buluşmalı

Belediye seçimlerinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçti. Özellikle el değiştiren birçok belediye hem kadro oluşturmakta, hem de geçmiş dönemlerden kalan borçların temizlenmesinde zorluk yaşıyor. Görevi halka hizmet olan yöneticiler önce kendilerine hizmet etmeyi yeğleyince ortaya çıkan israf görüntüleri ne yazık ki günlük, sıradan haberler olmaya başladı. Umarım bu zihniyet son yerel seçimlerle birlikte bir daha geri dönmemek üzere tarihin karanlık sayfalarında yerini alır ve bir daha bu tür aymazlıklarla karşılaşmayız.

Belediyeler kendilerine miras kalan bu borçlardan kurtulmak için ellerindeki kaynakları çok doğru kullanmalı, yeni gelir kalemleri oluşturmalı ve lüzumsuz masraflardan kaçınmalı. Yalnız önemli bir nokta bu masraflardan kaçınma yolu hiçbir zaman kültür ve sanat etkinliklerinden vaz geçmek olmamalı. Zira bu etkinlikler daha önce de söylediğim gibi belediyelerin asli görevleri içerisinde.

Aldığım bir duyuma göre bu sene dördüncüsü gerçekleşecek olan İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali ekonomik nedenlerden dolayı bu sene yapılmayacakmış.

Umarım böyle bir karar alınmaz. Zira çok başarılı ve gelenekselleşeceğinden şüphe duymadığım bu festival kaldırılırsa yıllardır verilen çabalar, emekler boşa gider.

Evet bazı festivaller, yarışmalar ve sonunda verilen ödüller her zaman objektif ve gerçekçi değil. Ama İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin başında direktör olarak bir duayen Vecdi Sayar var. Hem ülkemizde hem de yurtdışında önemli bir saygınlığa sahip olan Sayar’ın yapacaklarını desteklemek hem bir müzisyen olarak hem de bir sinemasever, sanatsever olarak borcumdur diye düşünüyorum.

Bu festivalin kısacık geçmişine baktığımızda konserler, film gösterimleri, tiyatro oyunları, sergiler, atölye çalışmalarıyla İzmir’in kültür ve sanat hayatına yaptığı katkı yadsınamaz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde tanıdım. Kültürlü, çalışkan, sanatsever ve aydın bir insan. Göreve geldiği ilk dönemde böylesine başarılı uluslararası bir festivali ekonomik nedenlerden dolayı iptal etmek kendisine oy veren İzmirli sanatseverleri üzecektir. Naçizane fikrim belki festivalin süresi biraz kısaltılır, yüksek maliyetli bazı etkinliklerden vaz geçilir, daha çok sponsor arayışına girilir ve de bir şekilde bu sorun çözülür. Ben festivalin direktörü Vecdi Sayar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ortak bir noktada buluşacaklarını sanıyorum.

Ve güzel haberlerini bekliyorum…