Ortak etkinlik anneler ve çocukları mutlu etti

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile İzmir Kemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Pamucak Sahili’nde ortaklaşa düzenlediği etkinlik, öğrencilerin yanı sıra annelerini de mutlu etti. Etkinlikte Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin de çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Etkinlikte, Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocuklar ile Kemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocuklar birbirleriyle kaynaşarak keyifli vakit geçirdi. Oyunlar oynayıp çeşitli aktivitelerle eğlenen çocuklar, yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı da buldu.

Anneler ise bu etkinlikte tanışarak, hoş sohbetler edip güzel bir günün parçası oldular. İki belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezleri arasında kurulan bu bağ ile hem çocuklar hem de anneleri sosyalleşmenin tadını çıkardılar. Etkinlik sonunda aileler, memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını istediler.