Oscar’a doğru

Sinema dünyası 97. Oscar ödüllerinin, tam adıyla Amerikan Sinematografik Sanatlar ve Bilimler Akademisi Ödüllerinin habercileri olarak görülen değerlendirmeleri takip ediyor şu günlerde. Altın Küre ödülleri, farklı ülkelerdeki sinema akademilerinin ve ABD kentlerindeki sinema yazarı örgütlerinin, önde gelen sinema yayın organlarının ve loncalar - sendikalar biçiminde örgütlenmiş sinema meslek örgütlerinin değerlendirmeleri Oscar’ların kime gideceğinin habercileri arasındadır.

Avrupa Sinema Ödülleri’nin ve Altın Küre adaylarının aralık ayında açıklanmasıyla başlayan süreç ocak ayında Altın Kürelerin sahiplerini bulması ve meslek örgütlerinin adaylarını belirleme süreci ile devam eder; şubat ayında bu ödüller art arda açıklanırken, Oscar heyecanı doruğa yükselir.

Yani üç ay boyunca magazin basınından ciddi sinema yayınlarına tüm sinema dünyası bir önceki yılın en önemli filmlerini konuşur. Böylelikle gösterime girmiş filmlerin gündemden düşmemesi sağlanır. Birleşik Krallık’ın BAFTA Ödülleri, Fransa’nın Cesar Ödülleri, İspanya’nın Goya Ödülleri Avrupa’nın en ünlü ödül mekanizmalarını oluşturur. Türkiye’de ise yıllık değerlendirme yapan iki ciddi kurum var: Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri ve Sadri Alışık Oyunculuk Ödülleri.

SİYAD’ın yabancı film dalındaki değerlendirmesinin sonuçları geçenlerde açıklandı (sinemamızın ürünlerine ilişkin değerlendirmenin sonuçları ise şubat başı açıklanacak). Sinemalarda gösterime giren filmler arasında Jonathan Glazer’in “İlgi Alanı”nın, dijital platformlarda gösterilen filmlerden de Aki Kaurismaki’nin “Sararmış Yaprakları”nın birinciliği aldığı bu değerlendirme farklı ülkelerin listelerinden farklı, çünkü pek çok ülkede 2023 yılı içinde gösterilen ve o yılın listelerine giren filmlerin bir kısmı bizde bir yıl sonra gösterime girebiliyor (Avrupa ülkelerindeki 2023 değerlendirmeleri ve Avrupa Film Ödülleri Kaurismaki’nin zaferi ile sonuçlanmıştı).

AVRUPA FİLM ÖDÜLLERİNDEN ALTIN KÜRELERE

Yıl sonunda açıklanan Avrupa Film Akademisi 2024 Ödüllerinde, En İyi Film olarak “Emilia Pérez” seçildi. En İyi Yönetmen, Kadın Oyuncu, Senaryo, Kurgu, Görsel Efekt dallarındaki ödüller de aynı filme gitti. Yılın ilk ödül töreninde ise, Amerika’da ve dünyanın öteki bölgelerinde yaşayan yaklaşık 300 gazetecinin oylarıyla belirlenen Altın Küre’ler sahiplerini buldu. Kazananlar, drama dalında “Brutalist”, komedi ya da müzikal dalında ise “Emilia Pérez” oldu. New York Sinema Yazarları Ödülünü “Brutalist”, Los Angeles Sinema Yazarları Ödülünü -Cannes’da Altın Palmiye kazanan - “Anora”, Amerikan Sinema Yazarları Derneği Ödülünü “Nickel Boys” kazandı. Anlaşılan, Amerikan sinema yazarları arasında konsensüs sağlayabilen bir film yok bu yıl. BAFTA’nın (Birleşik Krallık Film ve Televizyon Ödülleri) 2024 Ödülleri için açıkladığı adaylar arasında, En İyi Film dalındaki beş film şunlar: “Anora”, “Brutalist”, “A Complete Unknown” (Tam Bir Bilinmez ), “Conclave” (Konsey), “Emilia Pérez”.

VE OSCAR ADAYLARI

Hafta içinde açıklanan Oscar 2025 adayları listesinde ‘Altın Küre’lerde ortaya çıkan eğilim doğrulandı. En İyi Film dalında, ABD-Birleşik Krallık-Kanada ortak yapımı “Brutalist”le, Fransız-Belçika-Meksika ortak yapımı “Emilia Pérez” arasında esaslı bir kapışma olacağa benzer. Jacques Audiard’ın yönettiği “Emilia Pérez” listede 13 adaylıkla başı çekiyor (Film, Yönetmen, Uyarlama Senaryo, Kurgu, Müzik, Ses, Şarkı (2 adaylık), Görüntü Yönetmeni, Makyaj ve Saç Tasarımı, Kadın Oyuncu –Karla Sofia Gascon-, Yardımcı Kadın oyuncu –Zoe Saldana- ve En İyi Uluslararası Film). Brady Corbet’nin yönettiği “Brutalist” 10 adaylıkla onu izliyor (Film, Yönetmen, Özgün Senaryo, Kurgu, Müzik, Görüntü Yönetmeni, Yapım Tasarımı, Erkek Oyuncu -Adrien Brody-, Yardımcı Kadın oyuncu -Felicity Jones-, Yardımcı Erkek oyuncu -Guy Pierce).

Fransız sinemasının “Emilia Pérez” ile, 30 yıl aradan sonra En İyi Film Oscar’ını alması mümkün olacak mı göreceğiz. Oy kullanacak Akademi üyelerinin sektörel çıkarları doğrultusunda oy kullanma eğilimi “Brutalist”in şansını artırıyor. Doğrusu, benim oyum da “Brutalist”den yana. Nazilerden kaçıp Amerika’ya gelen bir Macar mimarın gerçek yaşam öyküsünden kaynaklanan sağlam senaryosu, görüntüleri ve oyuncularının başarısı ile Oscar’ı hak ediyor. Trans bir kadına dönüşen bir mafya liderinin öyküsünden etkileyici bir müzikal kotaran “Emilia Pérez”in En İyi Yönetmen (Jacques Audiard), En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini kazanması sürpriz olmaz. Tabi, film şarkısı dalının da en güçlü adayı bu film. Kadın Oyuncu dalındaki ödül de Karla Sofia Gascon’a gidebilir. LBGT ve türevlerini yasa dışı ilan eden Trump’a bir tepki olarak ilk kez bir trans kadına en iyi kadın oyuncu ödülü verilebilir. Ama, Brezilya yapımı “I’m Still Here”deki rolüyle Altın Küre’yi kazanan Fernando Torres, “Substance” (Cevher) ile Demi Moore ve “Anora” ile Mikey Madison arasında sıkı bir çekişme yaşanacağı kesin…

Altın Küre’de ve BAFTA adaylıklarında öne çıkan filmlerden bir diğeri, 8 dalda Oscar adaylığı olan “Conclave” (Konsey) de Oscar töreninden eli boş dönmez tahminimce. Ralph Fiennes oyuncu olarak Adrien Brody’nin en önemli rakibi. Peter Straugan’ın -bir roman uyarlaması olan- senaryosu, Volker Bertelmann’ın müziği filmin en güçlü yanları arasında. 10 adaylığı olan “Wicked” ise yapım tasarımı, saç-makyaj gibi dallarda ödüle erişebilir. Aday listesinde yer alan diğer filmler ise, 6 adaylıkla “Anora”, 5’er adaylıkla “Dune-2. bölüm” ve “Cevher”, 3 adaylıkla “I’m Still Here”, 2 adaylıkla “Nickel Boys”. Ödül töreni yaklaştıkça bu filmlerden söz etmeyi sürdürürüz, ama haftaya niyetim belgesel adaylarını tanıtmak…