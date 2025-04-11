Otopark için ağaç katliamı

Aycan KARADAĞ

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Akyaka Orman Kampı’nda otopark yapımı için ihale açtı. 7 bin metrekarelik alanı kapsayan otopark projesi için tekliflerin cuma gününe kadar toplanacağı duyuruldu. Ancak bölge hem özel çevre koruma hem de nitelikli doğa koruma alanı statüsünde yer alıyor ve bu tür faaliyetler için Tabiat Varlıkları Koruma Kurumu’ndan izin alınması gerekiyor.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Orman Kampı’nda yapılan incelemelerde genç ağaçların ve orman altı bitki örtüsünün tahrip edildiği, geniş bir alanın açıldığı görüldü. Tahrip edilen bölgenin beton kilit taşları ile kaplanarak otopark alanına dönüştürülmesi planlanıyor. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün CİMER üzerinden verilen bir dilekçeye yanıtında, kamp alanındaki faaliyetler için yalnızca 2023 ve 2024 yıllarında ağaç bakımı kapsamında izin verildiği, 2025 yılına dair herhangi bir izin bulunmadığı belirtildi.

İhaleyle eş zamanlı olarak kamp alanında inşaat faaliyetlerinin yoğunlaştığı gözlemlendi. Ağaç kesimleri ve arazi düzenlemeleriyle Akyaka Orman Kampı adeta bir şantiyeye dönüştü. Kamp alanında karavan ve çadır konaklaması için yeni alanlar oluşturulurken, koruma hükümleri ve mevcut vaziyet planı da hiçe sayıldı. Tüm bu işlemler, kampı işleten Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla Vakfı eliyle gerçekleştirildi.

Akyaka’da yaşayan yurttaşlar daha önce kamp alanındaki tahribat nedeniyle Orman İşletmesine dilekçe verdi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak yasal süresi içinde herhangi bir yanıt verilmedi. Yurttaşlar şimdi hukuki süreci başlatarak dava açmaya hazırlanıyor.

İHALE İPTAL EDİLMELİ

Gökova Ekoloji Meclisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Muğla Valiliği’nin ticari kuruluşu olan Muğla Vakfı tarafından işletilen Orman Kampı’nda uzun süredir hukuksuz faaliyetler yürütülüyor. Ağaçlar kesiliyor, doğal yapı tahrip ediliyor. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin bir parçası olan Akyaka Orman Kampı rant uğruna yok edilmek isteniyor. YİKOB’un açtığı ihale hukuksuzdur ve derhal iptal edilmelidir. Devletin, korumakla yükümlü olduğu doğayı kendisinin tahrip etmesi kabul edilemez. Tüm bu süreçlerin takipçisi olacağız. Akyaka Orman Kampı’nın doğal yapısının rant bahçesine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.”