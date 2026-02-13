Öykünün izinde çeyrek asır

Beril ERBİL

Öykü geçişken bir tür. Genellikle düzyazıyla üretilse de bi-çimsel denemelere açık. Hikâyeyi kronolojik olarak an-latmaktan ziyade söyledikleri, söylemedikleri, kurulumu, barındırdığı metaforları, odakları ve bir araya getirdiği an-larıyla yoğun ve tek bir tanıma sığması zor bir tür. Hal böy-le olunca “son 25 yılda öykü dünyası” üzerine yazmak da epey zorlayıcı; bazı eğilimleri ister istemez atlayacak, kap-samaya çalıştıkça bir şeyleri eksik söyleyeceğim. Yine de bu riski alıyorum. Çünkü 21. yüzyılın ilk çeyreğinde önce öykü okuru olmuş, sonra yazdıklarımı adım adım öykülere çevirmiş, atölyelerde tecrübeli yazarlar ve yazar adayla-rıyla çalıştıkça işin mutfağında yer almış, pek çok öykünün ortaya çıkışına eşlik etmiş biri olarak bu yazı benim için de tüm bu süreçte neler yaptığımıza, öykü dünyasında neler olduğuna çeyrek asırlık bir perspektiften, biraz mesafeyle bakma fırsatı sunacak. Bu yazıyı hazırlarken bundan önce-ki BirGün Kitap dosyalarından, Seval Şahin, Semih Gümüş, Behçet Çelik gibi edebiyatçılarımızın değerlendirmelerin-den, özellikle 2010 sonrası akademik tezlerden, New York Üniversitesi deneyimimden ve öykünün bana hissettirdik-lerinden faydalandım.

Öykünün bana en çekici gelen özelliklerinden biri, asıl dünyasını siz onu okumayı bitirdikten sonra açması. Bu-nun gibi bu yazının da okunduktan sonra durum değerlen-dirmesi ardından geleceğe dönük bir tahayyül yaratmasını isterim.

İLK ÇEYREKTE BÜYÜK RESME BAKIŞ

Büyük resme bakıldığında 2000-2025 yılları nüfus artışıyla birlikte kentleşmenin, yaşlanmanın ve göçün hızlandığı bir dönem oldu. Özellikle 2010’lardan sonra zorla yerinden edilme pratikleri artarken iklim değişikliğinin etkileri göz-le görülür bir biçimde hissedildi. 2000’lerin başında inter-net ve akıllı telefonlar hayatımızın yenilikleriyken tekno-loji ve dijitalleşme ilerledikçe gündelik hayatımız, sosyal-leşme ve kültür pratiklerimiz dönüştü. Sosyal medya bilgi-nin dolaşımını değiştirdi. 2001, 2008 gibi finansal krizler-den sonra dünyadaki uzun dönemli toparlanma eğilimi 2020’deki pandemiyle sekteye uğradı, yoksulluk daha de-rin bir seviyeye taşındı. Bu “büyük kapanma” psikolojik sağlığı olumsuz yönde etkiledi, çalışma pratiklerini değiş-tirdi, dijitalleşmeyi beklenenin çok ötesinde hızlandırdı. Hissettiğimiz zaman zaten çok önceden hızlanmıştı.

Varoluşu anlatan edebiyat da bu büyük resmin ana odakla-rından, zorluklarından ve kırılganlıklarından etkilendi. Bu iniş-çıkışlar ve kırılmalar, dünyanın ve edebiyatımızın öy-küsünde biçim, tema, eğilimler gibi farklı alanlarda karşı-lık buldu.

SON ÇEYREK ASIRDA DÜNYADA ÖYKÜ

2000’lerin başında dünyada öykü gazete ve dergilerde, an-tolojilerde, yazar seçkilerinde okunuyordu. Aynı zamanda web siteleri ve sosyal medya (özellikle Twitter) öykünün görüldüğü mecralar oldu. Okuma deneyimi mecraya göre şekillendiğinden yazarlar da konularını ve biçimlerini se-çerek mecra odaklı yazma eğilimi gösterdiler.

2010’larla birlikte değişimler artık 10 yıllardan daha kısa sürede gerçekleşmeye başladı. Öykü dünyası da bundan nasibini aldı.

2010’lar Twitter’ın iyice güçlendiği yıllardı. 140 karakter sınırı öykülere bile taşındı, bu öyküler akademik çalışma-lara dahi konu oldu. 2017-19’da İngiltere’de çeviri kısa öy-küler parladı. Bunda yazarların kendilerini artık tek bir ulusal edebiyatın içine konumlamamasının, metinlerin birden fazla dil, kültür, estetik gelenek arasında dolaşma-sının, yerleşik kimlik algısına mesafe alınmasının, yazarın kendini metnin gerisine çekip bir bölgeye aitlik değil, bir bakış açısı sunmasının da etkisi vardı. Bu etki 2020’lerde kendini daha da gösterdi. Aynı zamanda iklim ve göç tema-ları da yükselişe geçti.

SON 25 YILDA ÖYKÜ DÜNYAMIZ

2000’lerde öykünün temelleri, 50 kuşağından gelen yeni-likler üzerine kuruldu. Çok öykü yazıldı, nicelikle birlikte nitelik de arttı. Öykücüler yeni biçim ve söylemler denedi-ler.

Öykümüzde 90’ların ikinci yarısında başlayan ivme 2001 krizinden olumsuz etkilendi. 2005’te Adam Öykü’nün ve başka öykü dergilerinin kapanması bir dönemin sonu yeni bir dönemin başlangıcı gibiydi. 2006’da yayın hayatına başlayan Notos ise öyküye nefes aldıran dergilerden biri oldu.

80 sonrasının suskunluğunu da üzerinden atan öykücüler toplumsal sorunlara değindiler. Özellikle 2013 sonrasında Gezi, iklim ve çevre, işçi hakları ve göç metinlerde daha sık görülmeye başladı. Kadına şiddet, cinsellik, farklı cinsel yönelimler ve ölüm gibi tabu konular da görünür oldu. Me-tinlerarasılık, üstkurmaca gibi postmodern unsurlar öykü-de yerini aldı.

YARATICI YAZARLIK ATÖLYELERİ

2000’lerde yaratıcı yazarlık atölyeleriyle birlikte kurmaca daha derinlemesine konuşulur oldu. Öykü bu atölyelerde daha derli toplu oluşu sebebiyle romandan çok daha rahat ve çok daha fazla örnekle konuşulabilecek bir türdü. Böy-lece daha çok insan karakterden, olay örgüsüne, alt met-ninden diline tüm unsurlarıyla öykü üzerine düşünmeye başladı. Bu atölyelerin üretim ve yayınlara yansıması 2020’lere doğru daha da görünür oldu. Okur pek çok yeni öykücüyle tanıştı. Bu ivme 2018-2024 arasında akademik düzeye de yansıdı, tezlerde kısa öykü araştırmaları arttı.

2020’deki pandemi öykü atölyelerini online platformlara çekerken büyükşehirler dışındaki illerdeki kişiler de atöl-yelerden yararlanabildiler. Bugün yaratıcı yazarlık atölye-leri eski popülerliğinde görünmese de hâlâ yolu buralar-dan geçen kişiler ilk öykü kitaplarını yayımlamaya devam ediyor.

DİJİTAL ÇAĞDA ÖYKÜ VE DİL

Teknolojik ve kültürel değişim öykünün üretimine de yan-sıdı. İnternet dergi ve blogları yayıldı, her platform kendi okur ve yazar gruplarını oluşturdu. Yeri geldi okumaktan çok yazmaya odaklanıldı. Sosyal medyada öykü yazan ve yayımlayanların görünürlüğü arttı.

Dijital çağ okur ve yazar ilişkisini de değiştirdi. Yazarlar daha erişilir oldu, başarı görünürlük ve takipçi kriterleri üzerinden değerlendirilmeye başlandı.

Son yıllardaki tüm bu gelişmeler öykünün niceliksel üre-timini arttırırken niteliksel olarak, 2019 yılında Ferit Ed-gü’nün de bir röportajında belirttiği gibi, özellikle dil açı-sından geride kalmasına sebep oldu.

GELECEKTE ÖYKÜ

Öykü hâlâ yazılıyor, atölyeler hâlâ öykü üzerine konuşula-cak önemli yerler olmaya devam ediyor. Ancak niceliksel artış ve niteliksel gerilemenin okuru öyküden uzaklaştır-dığını düşünüyorum. Okuma listelerinde ve kitap kulüple-rinde de romanın, özellikle de çeviri romanın popülerliğini arttırarak koruduğunu görüyoruz.

Romana göre daha kısa ve derli toplu olan öykünün okun-ması okurdan da zaman ve özen istiyor. Bu kadar hızlanan bir çağda yavaşlamak ve dikkati vermek ne kadar zor olsa da öyküyü yazanlar ve okuyanlar, edebiyata emek veren-ler olarak uçarı, oyunbaz, geçirgen ve farklı biçim deneme-lerine açık bu türü daha çok konuşmak, anlamak, tartış-mak ve üretmek için kaliteli ortamlarımızı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum.