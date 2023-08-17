"Öyle bir yere geldik ki… Hiçbir sokağın adı yok"

Ayşegül TÖZEREN / Konuk Yazar

Yıkıcı depremlerin ardından Hatay’a gidiş gelişlerimizin sayısını unutsak da, orada geçirdiğimiz her bir anın sarsıcılığı zihnimizde mıh gibi duruyor. Yanı sıra, insan belleğinin de gördüklerini ve duyduklarını sonsuza dek ilk andaki canlılığıyla koruyamadığı biliyoruz. Dahası hafızanın insan ömrü ile sınırlı olduğunun da farkındayız. Bu yüzden 6 Şubat sarsıcılığının hafıza mekânlarına ihtiyacı var.

1999’da gerçekleşen Marmara Depremi’ne ilişkin, üzerinden yaklaşık çeyrek yüz yıl geçmesine rağmen, Yalova’da inşa edilen Deprem Anıtı ve Adapazarı Deprem Müzesi dışında ciddi hafıza mekânları yok. Oysa depremle ilgilenen bilim insanları, Türkiye için de, Marmara için de geçirdiklerimizin son yer sarsıntıları olmadığını, riski hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan şehircilik çalışmalarının yapılmasını belirtiyorlar. Bu açıdan da hafıza mekânlarına ihtiyacımız büyük.

“Orada kimse var mı çığlıkları hâlâ karabasanlarımızda yankılanıyor” diyen Antakya Sanat Kolektifi Adil Okay küratörlüğünde, Cemal Süreya’nın ‘söz yitimi’ şiirinden ödünç aldıkları iki dizeyi de başlık yaparak bir sergi hazırlamaya girişmişler. Süreya’nın geniş zamanlı sesi şöyle duyuluyor:

“Yürüyor muyduk,

Yoksa bir doğa parçasının

Altını mı çizdiriyorlar bize?

Ellerimizde küçük kağıt kutular

Yüzlerimiz asılsız.

Bir yere geldik ki

Hiçbir sokağın adın yok.”

Sergi bireysel sağaltım ereği taşımıyor, Antakya Sanat Kolektifi’nden Edip Yeşil’in şiiriyle söylersek, yaralarıyla baş başa kalanların anılarını diri tutmanın değerini vurguluyor. Sergi, ilk kez hilti sözcüğünü duyanların, sözcüğün kendisiyle, değerini de bir anda öğrendiği kapkara günlerinin hafızasını canlı tutmaya çalışıyor.

Antakya Sanat Kolektifi, sanatın, şiirin ve edebiyatın, toplumsal kırılmalarda, “kamunun vicdanı” olarak okunması gerektiğinin altını çiziyor. Kahredici depremin ilk günlerinde de Kolektif olarak seslenmişlerdi ve ülkenin dört bir yanından sanatçılar, edebiyatçılar ve şairler bu sese yönelmişti:

“Yıkılan her taşın binlerce yıldır biriktirdiği ses ve izin arasından sesleniyoruz:

Gitmedik! Buradayız!

Yeniden kurulacağına adı gibi inanan kaybolmuş bir kentin eskicisinin plağından sesleniyoruz dünyaya:

Gitmedik! Buradayız!”

Gitmeyip, o kentin yeniden kurulacağına adı gibi inananların, afetin felakete dönüştüğü o günlerden fotoğraflarla hazırladıkları serginin ilk gösterimi, Marmara Depreminin yıl dönümünde 17 Ağustos’ta Ankara’da TMMOB Mimarlar Odası’nda yapılacak.

Bir hafıza mekanı olarak fotoğrafla, şiirle, metinle bu kez ‘Gitmedik, buradayız’ diyecekler.