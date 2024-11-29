Özel bireyler Balçova’da kalplere dokunuyor

BirGün EGE

Balçova Belediye Tiyatrosu’nun eğitimlerine katılan özel bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Kalbimin Sevgili Gözü” adlı oyunu sahneleyecekler. 3 görme, 1 bedensel ve 7 zihinsel engelli özel bireyin sahneleyeceği oyun, görme engelli iki çocuğun piknik yapmak için gittikleri ormanda, gözlerinin açılabilmesi için kurdukları hayalleri ve yaşadıkları fantastik olayları konu alıyor. Yaşları 13 ile 40 arasında değişen oyuncuların eğitmenliğini ise, tecrübeli tiyatro oyuncusu ve yönetmen Nil Banu Engindeniz yapıyor.

Özel bireylerle 2 yıldır çalıştıklarını, geçen yıl “Kalpten Kalbe Yunus Emre” oyununu sahnelediklerini belirten Nil Banu Engindeniz, önümüzdeki aralık ayı sonunda da Nâzım Hikmet’in “Sevdalı Bulut” adlı kitabından uyarlanan oyunun provalarına başlayacaklarını söyledi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Özel bireylerin yaşam koşulları başta olmak üzere hayatını kolaylaştırıcı, istihdamlarına katkı koyucu çalışmaları artırmak için çabalıyoruz. Sanat alanında da tiyatro ile kalplerimize dokunuyorlar” diye konuştu.

3 Aralık’ta Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda sahnelenecek oyun, 4 Aralık’ta Güzelbahçe’ye, 5 Aralık’ta Karabağlar ilçelerine konuk olacak. Oyun son olarak 6 Aralık’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyunun müziklerini Kemal Günüç, kostüm tasarımını Feyza Tatar, Işıkları Hüseyin Baydur ve dekor tasarımını Victor Van Denise yaptı.