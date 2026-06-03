Özel çocuklara yüz tanıma işkencesi

Özel çocuklar ve aileleri 1 Mayıs’ta rehabilitasyon merkezlerinde zorunlu olarak uygulanmaya başlanan yüz tanıma sisteminden dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Nedir mesele yakından bakayım istedim.

Öncelikle uygulama nasıl ortaya çıktı bir göz atalım.

Özel çocuğa sahip aileler yıllardır eğitim ve rehabilitasyon konusunda sıkıntı yaşıyor. Çocukların özel rehabilitasyon eğitimi alması çok maliyetli. Devlet bu merkezlere giden çocukların bir ayda 8 saatlik eğitim masrafını karşılıyor. Ödeme rehabilitasyon merkezine yapılıyor. Geçtiğimiz yıl yeni bir uygulama için harekete geçildi. Hedef çocukların eğitim aldığının kanıtlanması. Gerekçe okula devam etmediği halde çocuk için rehabilitasyon merkezlerine devletin ücret ödememesi, usulsüzlüğü önlemek. Geçen yıl yüz tanıma sistemini kuracak şirket belli oldu. Türk Telekom’a bağlı İnnova A.Ş., 3 bin 500’e yakın merkezde sistemi kurdu. Şirketin CEO’sunun eski Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz olması dikkat çekerken sistemi kurmayan merkezlere ödeme yapılmayacağı belirtildi. Ortadaki rantın 750 milyon liraya yakın olduğu ortaya çıktı. Rehabilitasyon merkezleri sistemin piyasanın iki katı fiyata satıldığını belirterek şikâyette bulundu. Durum böyleyken uygulama 1 Mayıs’ta başladı. Sorun bu noktada büyüdü. Bir bölümü bedensel engelli, zihinsel engelli çocukların kameraya bakmasını sağlamak işkenceye dönüştü. Her sabah merkezlerin önünde aileler büyük sıkıntı yaşıyor. Sistem sık sık bozuluyor ve teknik destek yetersiz.

EZİYETE DÖNÜŞTÜ

Özel bir çocuk olan Ömer Gedik’in annesi Dilek Gedik, sistemin çocuk ve veliler için tam bir işkenceye dönüştüğünü aktardı. Gedik yaşadıkların şöyle anlattı: “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) rehabilitasyon merkezlerine denetim için bu sistemi başlattı. MEB, ayda 8 saat için yaptığı ödemenin istismar edilmemesini isteyebilir. Bunu anlarız ama bunun karşılığı eziyet olmamalı. Bu merkezlerde her yaş grubu ve her engel durumundaki çocuk ve büyükler eğitim alıyor. Örneğin otizmli ve ağır sorun yaşayan bir çocuk yüzünü kameraya çevirmek istemiyor. Sistem iyi çalışmadığı için defalarca kameraya bakması isteniyor. Bu da çocuğu daha da hırçınlaştırıyor ve yüzü okunmadığı için alacağı ders geçersiz sayılıyor. Tanık olduğum olayı anlatayım: Pusette bir özel çocuk fizik tedavi için getirilmişti. Aile perişan halde puseti veya çocuğu defalarca yüz tanıma sistemine göstermeye çalışıyor. Ayakta duramayan, yürüyemeyen, gözlerinde problem olan veya ağır engelli çocukları sistemin tanıması tam bir işkence.”

ENGELLİ DÜŞMANI

Dilek Gedik veli olarak yaşadığı sıkıntıyı da şu sözlerle dile getirdi: “İki saat blok biçimdeki dersleri de kaldırdılar. 40 dakikalık dersten sonra 20 dakikalık ara verilince zaten zorla derse giren bir çocuk ikinci derse girmiyor. Girdi diyelim 39. dakikada çıkarsa yine hiç ders almamış sayılıyor. Denetimin yolu bu olmamalı. Gidin bakın her engel grubundan çocuğun bir kamera önünde aileleriyle nasıl işkence çektiğine tanık olun. Aynı eziyet ders bitimlerinde de tekrarlanıyor tabii ki. Çünkü derse girerken de çıkarken de sistem yüzünü tanımalı. Ama ‘sistem okumadı, tekrar geçin’ cümlesi artık özel eğitimin parçası oldu. Yazık, uğraştıkları ve getirdikleri her sistem bence engelli düşmanı. Bu çocukların evlere kapanmasını ve toplumdan izole olmasını istiyorlar bence. Böylece sorun da kalmaz.”

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CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman:

SİSTEM KAOSUN ÖNÜNÜ AÇTI

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, otizm, down sendromu, dil ve konuşma bozuklukları, özel öğrenme güçlükleri, işitme, görme ve ortopedik engel gibi yaşam boyu eğitime ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren, MEB’e bağlı, kamu destekli kurumlardır. 2026 yılı başı itibarı ile 3 bin 315 merkezde, yaklaşık 550 bin özel gereksinimli birey eğitim almaktadır.

Bu kurumlar, artan maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik sorunlar yaşamakta iken, usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir sistem olduğu ifade edilen Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (BKDS) uygulamaya alınmıştır. BKDS, ihale sürecine ilişkin şeffaflık eksikliği, piyasa koşullarının üzerinde olan maliyetleri, döviz bazlı yıllık servis bedelleri, veri güvenliği ve KVKK’a ilişkin belirsizlikleri nedeniyle, kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden olmuştur.

Tek firma dayatmasıyla 1 Mayıs tarihinde uygulamaya başlatılan BKDS, eşdeğer firmalarla kıyaslandığındaki yüksek bedellerine rağmen, altyapı ve teknik destek yetersizlikleri ile, eğitim alan çocuklarımız, aileleri ve merkez yöneticileri için ciddi sorunlar yaratmıştır.

Bu nedenledir ki, çok sayıda sistem kullanıcısı merkez yetkilisi ve ailelerin şikayetleri karşısında, MEB, hemen bayram öncesinde gönderdiği resmi yazı ile, Mayıs ayındaki işlemleri durdurmuş, ödemelerin, daha önceki yöntem olan, kameralı görüntüleme sistemi kayıtları esas alınarak gerçekleştirileceğini fakat 1 Haziran itibarı ile tekrar başlanacağı bilgisini duyurmuştur.

Sistemin yetersizliğini, kullanıcıların intibak yetersizliğine bağlayan Bakanlık yetkilileri, bayram boyunca bir düzenleme çalışması yapılamayacağını bile bile, Haziran ayında uygulamaya devam edileceğini bildirerek yeni bir kaosun önünü açmıştır.

Uygulamaya alınan BKDS’de, öğrencilerin sisteme tanıtılması ve giriş-çıkış işlemleri sırasında, sistemin sıklıkla öğrencileri algılayamaması ve tekrarlayan deneme zorunlulukları nedeniyle, aşırı yoğunluk oluşmakta, çocuklar ve aileleri uzun süreler beklemek zorunda kalmaktadır.

Özel gereksinimli, hassasiyet düzeyi yüksek olan çocuklarımız bu süreçten maalesef çok daha fazla etkilenmekte, kalabalık, gürültü ve belirsizlik karşısında yoğun kaygı yaşamakta, bekleme süresi uzadıkça kontrolsüz şekilde ağlama, huzursuzluk ve içe kapanma gibi tepkiler göstermektedirler. Ayrıca, günlük rutinlerinin bozulması, bu çocukların eğitim sürecine uyumunu ciddi şekilde zedelemektedir.

TEK FİRMA DİRETİLDİ

BKDS’deki teknik arızaların yoğunluğu ve eğitim sürecinin ciddi şekilde aksaması, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Acilen kalıcı ve işlevsel bir çözüm üretme zorunluluğu bulunmaktadır.

Tek firma olarak diretilen yazılım programı, benzer programların yaklaşık dört katı fiyatla satılmakta, buna rağmen, yazılım, şartnameyi ve gerçek ihtiyacı karşılamamaktadır.

Öğrencileri ve çalışanları tanımakta yaşanan sorunlar, aileler ve öğrenciler açısından ciddi psikolojik travmaya neden olmakta, ayrıca kurumlar açısından telafisi güç ekonomik zararlara sebebiyet vermektedir. Konuya ilişkin çok sayıda tutanak, yaşanan sıkıntıları anlatan video ve fotoğraflar iletilmesine rağmen, MEB, bu konuda aktif bir çözüm sunmamakta, sadece, uygulamayı ertelemektedir.

BKDS uygulaması derhal durdurularak sistemin doğru çalıştığından, yazılımın şartnameyi gerçekten sağladığından ve teknik desteğin, doğru kurulumun yapıldığından emin olunmalı, doğacak maddi ve manevi zararların önüne geçilmesi sağlanmalıdır.