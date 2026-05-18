Özel hastane patronları doymuyor

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı son olarak 2006 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlendi.

SSGSS Kanunu sigortalıları esas olarak üç farklı statüde tanımladı.

“Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” SSGSS Kanununun dördüncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinde tanımlandı. Eski SSK mensubu işçilere karşılık gelen bu sigortalılara günlük dilde 4/A’lılar diyoruz.

“Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar” SSGSS Kanununun dördüncü maddesi birinci fıkrası (b) bendinde tanımlandı. Eski Bağ-Kur mensubu esnafa karşılık gelen bu sigortalılara günlük dilde 4/B’liler diyoruz.

“Kamu idarelerinde çalışanlar” SSGSS Kanununun dördüncü maddesi birinci fıkrası (c) bendinde tanımlandı. Eski Emekli Sandığı mensubu memurlara karşılık gelen bu sigortalılara günlük dilde 4/C’liler diyoruz.

***

Şimdi bir soru.

Özel hastanede çalışan/çalıştırılan bir doktor SSGSS Kanununa göre hangi statüdedir?

a) 4/A’lı işçi.

b) 4/B’li esnaf.

c) 4/C’li memur.

d) Hiçbiri.

Bildiniz; doğru cevap (a); 4/A’lı işçi.

***

Nitekim AKP’den önce öyleydi. Doktorlar özel hastanelerde 2006 öncesi SSK’lı, 2006 sonrası da 4/A’lı olarak çalışıyorlardı AKP’den sonra işler değişti.

Özel hastane doktorlarına şirketler kurduruldu ve sanki “kendi hesabına ve bağımsız çalışanlar” imiş de özel hastaneler doktorlardan hizmet satın alıyormuş gibi yapıldı. Yani doktorlar o hastanenin çalışanı değil de o hastaneye dışarıdan hizmet satıyormuş gibi.

Böylece doktorlar 4/A’dan 4/B’ye, işçi statüsünden esnaf statüsüne geçirilmiş oldular.

Bina patronun; masa, sandalye, doktorun kullandığı her türlü alet, edevat patronun; doktorun hangi günlerde, hangi saatlerde çalışacağına patron karar veriyor, ücretini patron belirliyor ve fakat o doktor işçi değil, esnaf.

“Yaparsa AKP yapar!” durumu.

***

Peki AKP bunu niçin yaptı?

Çünkü böylece özel hastane patronları çalıştırdıkları doktorların SGK primleri, kıdem ve ihbar tazminatları, hastalık ve yıllık izinleri, iş güvencesi gibi bütün sosyal güvenlik “yüklerinden” kurtulmuş oldular.

Onlar bu yüklerden kurtulmuş oldular ama, tabii bir de madalyonun öbür yüzü var.

Özel hastane doktorları 4/A’dan 4/B’ye geçmekle sadece bir harf değiştirmiş olmadılar. Hem SGK primlerini artık kendileri yatırmak zorunda kaldılar, hem de hastalık ve yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvencesi gibi bütün sosyal güvenlik haklarını kaybetmiş oldular.

Kısacası özel hastane patronları kazandı, özel hastane doktorları kaybetti.

***

Aslında özel hastanelerde doktorları şirket kurup fatura kesmeye zorlayarak esnaf gibi çalıştırmanın, iş hukukundaki tanımıyla bu “muvazaalı çalıştırma”nın sosyal güvenlik hukukuna temelden aykırı olduğu baştan beri biliniyordu.

Ancak patronlara hizmette sınır tanımayan AKP’nin özel hastane patronlarına yaptığı bu kıyak yıllarca sürdürüldü.

Ne zaman ki ekonomi dibe vurup Mehmet Şimşek Programı ile uçan kuştan, kaçan tavşandan vergi almak için hummalı bir çalışma başladı, o zaman işler değişti. Yıllardır özel hastanelerdeki bu çalışma biçimine göz yuman Maliye Bakanlığı birdenbire bu uygulama nedeniyle vergi kaybına uğradığını fark etti.

Bunun üzerine geçen sene yeni düzenleme yapıldı ve bütün özel hastane doktorları eskiden olduğu gibi 4/A kapsamına alındı. Yani artık özel hastanelerde doktorlara şirket kurdurup fatura kestirerek çalıştırma sona erecek. Yasal düzenleme geçen yıl yapıldı, uygulama bu yıl 1 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.

***

Uygulama bu Haziran başında başlayacak ama özel hastane patronları hala “mevzuatı nasıl deleriz”in peşindeler.

Planlarının biri, çalıştırdıkları işçilerin maaşlarının bir kısmını bankaya yatırıp bir kısmını elden ödeyen merdiven altı tekstil atölyesi patronlarının taktiğini uygulamak. Yani doktorları bir yandan 4/A’lı gösterip ücretlerinin bir bölümünü bordrolu olarak ödemek, bir yandan da hâlâ 4/B’liymişler gibi şirket üzerinden hizmet satın alıyormuş gösterip sigorta primlerini düşük ödemek.

Bunu beceremezlerse ikinci planları ise yatırdıkları sigorta primlerini doktorların ücretlerinden kesmek. Yani faturayı gene çalışana ödetmek.

Yıllardır doktorların, sağlık çalışanlarının sırtından paralar kazandılar, servetler biriktirdiler, dört bir yana yeni hastaneler açtılar ama özel hastane patronları hâlâ doymuyor.