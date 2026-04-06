Özel hastane patronlarından suç itirafı

Özel hastane patronlarının örgütü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, OHSAD 15. Kurultayı geçen hafta Antalya’da yapıldı.

Kurultaya her zaman olduğu gibi özel hastane patronları ve yöneticileri, Sağlık Bakanı ve Bakanlık yöneticileri ile Çalışma Bakanlığı ve SGK yöneticileri katılmış.

Kurultayın başlığı “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları/Sağlıkta Ortak Çözüm” ama siz bu başlığa bakıp hekimlerin, diş hekimlerinin, eczacıların, hemşirelerin, kısaca tekmil sağlık emekçilerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığını zannetmeyin. Özel hastane patronları için onlar sadece birer girdi maliyeti olarak görülür, o kadar.

Patronların bütün derdi kasalarının dolması, düzenlerinin sürmesidir. Bunun için de SGK’nın bütçesinden ve hastaların cebinden daha fazla para çekebilmek.

***

OHSAD Başkanı Reşat Bahat açılış konuşmasında önce Sağlık Bakanı’na “Sayın Bakanım; siz ‘Ben herkesin Bakanıyım’ diyen tek Bakansınız. Bizim önderimizsiniz, hocamızsınız. Çok çalışkan adamsınız. Dün gece bizi perişan ettiniz. Kendimize zor geliyoruz.” türünden abartılı övgülerde bulunmuş.

Sonra gene Mahmutpaşa esnafı gibi ağlak şikayetlere geçmiş.

SGK’nın özel hastanelere ödediği ücretler çok düşükmüş. Bu fiyatlarla hizmet veremiyorlarmış. Son iki yılda altmıştan fazla özel hastane kapanmış. Oysa kendileri sağlık sektörünün ikamesi değil, asli unsuruymuşlar, kendilerine böyle söylenmiş, böyle kurgulanmış.

Hele şu denetimler ve cezalar yok muymuş, bazı günler beş, altı denetim geliyormuş, bu korkuyla bu işler yapılır mıymış?

Hele de şu “uyulamayacak” fark fiyatları nedeniyle hem SGK hem de sağlık müdürlükleri ceza kesiyormuş, özel hastanelere haksızlık yapılıyormuş. Bahsettiği de özel hastanelerin vatandaşlardan aldığı fahiş ilave ücretler. Kendi yaptıkları haksızlık olmuyormuş da, devletin, üstelik iki defa ceza kesmesi haksızlık oluyormuş!

***

Özel hastanelerde soygun var. Kanuna göre yaptıkları işlem başına vatandaştan alabilecekleri ilave ücret SGK’nın o işlem için belirleyip özel hastaneye ödediği paranın iki katından fazla olamaz. Ancak özel hastanelerin hiçbiri kanuna uymuyor. Ellerine düşürdükleri çaresiz vatandaşlardan katbekat fazlasını alıyorlar. Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, SGK Yönetim Kurulu, herkes biliyor ama hepsi göz yumuyor.

Ben bunları yıllardır söyler, yazarım.

Peki OHSAD Başkanı Sağlık Bakanı’nın, Sağlık Bakanlığı ve SGK yöneticilerinin önünde yaptığı konuşmada ne demiş, biliyor musunuz?

Kelimesi kelimesine aktarıyorum.

“Biz SUT fiyatları, fark alınamayan kalemler ve bir sürü yanlış yönetmelikler yüzünden, yılda 80 milyon muayene, 2 milyara yakın işlem yapıyoruz ve yüzde 90’ından, yani 1 milyar 800 milyon suç işliyoruz!”

Bahsettiği suç benim yıllardır sözünü ettiğim, herkesin gördüğü, herkesin bildiği ama görmezden, bilmezden geldiği, yasal sınırların üzerinde ilave ücret alma suçu. Bir zamanların bıçak parası yerine geçen ve miktarı onu çok daha aşan AKP’nin kasatura parası.

Peki OHSAD Başkanı bütün özel sağlık sektörü olarak suç işlediklerini açık açık itiraf etmiş de Sağlık Bakanı ne yapmış, dersiniz?

***

Reşat Bahat’tan sonra kürsüye teşrif edip Kurultayı onurlandıran Kemal Memişoğlu daha az önce huzurunda yapılan suç itirafını sanki hiç duymamış, sanki olay Patagonya’da geçiyormuş gibi yapmış.

Tam tersine, özel hastanelerin vatandaşlardan aldıkları ücretlerin iyileştirilmesi konusunda kararlı bir çaba içinde olduklarını söylemiş. “İyileştirilmesi” derken, yanlış anlaşılmasın, vatandaş açısından değil, özel hastane patronları açısından iyileştirilmesini kast ediyor.

Çünkü “Bu ücretlerin realize edilmesi, sürdürülebilir hale getirilmesi, sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve geleceği için olmazsa olmaz”mış.

***

Konuşmasının devamında özel sağlık sektörüne nasıl destekler verdiklerini anlatıp bir de müjde vermiş.

Özel sektörün sağlık hizmet sunumundaki oranı yüzde 18 imiş. Bakanlık olarak hedefleri bu oranı yüzde 25-30 bandına çıkartmakmış.

Biz “AKP sağlığı özelleştiriyor. Vatandaşları özel hastanelere mahkum ediyor” deyince itiraz ediyorlar ya, meğerse hedef daha fazla özelleştirmekmiş.

Yani daha fazla özel hastane, devletin kasasından özel hastane patronlarına daha fazla kaynak aktarma, vatandaşın cebinden daha fazla para!

Peki “Yılda 1 milyar 800 milyon suç işliyoruz.” itirafı ne olacak, dersiniz?

Özel hastane patronlarının arkasında böyle bir siyasi iktidar ve böyle bir Sağlık Bakanı olduktan sonra hiçbir şey olmaz.

Sloganları belli: Durmak yok, yola devam!