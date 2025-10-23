Özel hastanelerde denetim yetersiz

Yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği, 30 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanmış, Yönetmeliğin getirdiği düzenlemeler basında ‘Özel hastanelerde yeni dönem’ başlığıyla yer almıştı.

Sağlık Bakanlığı da yeni düzenlemeleri sosyal medya hesabından paylaşmış, benim en çok ilgimi çeken “Özel hastanelerde fahiş fiyatlar yasaklandı” başlığı olmuştu. Bakanlığa göre Yönetmelikle özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyordu.

Konuyu Memleket Tabipliği’nde ele almış ve “İyi de fahiş fiyatlar zaten yasak değil miydi? Ona rağmen alınmıyor muydu? Şimdi ne değişecek?” diye sormuştum.

SGK, önceki gün X’teki hesabından “Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerde denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını koruyoruz” diye başlayan bir mesaj yayımladı.

Mesajın ilişiğindeki “Usulsüz Sağlık Hizmetine Geçit Yok! SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Hastaneler Mercek Altında” başlıklı tabloda da SGK’nin denetimleri ve tespitleriyle ilgili rakamlar yer alıyordu.

SGK 2024 yılında toplam 8.382 denetim gerçekleştirmiş. Bu denetimlerde 7.983 ceza uygulamış. Toplam ceza tutarı da 607,9 milyon olmuş.

Bu yılın Ocak-Haziran ayları arasındaki altı aylık sürede ise denetim sayısı 5.094, ceza sayısı 4.781, toplam ceza tutarı da 333,9 milyon TL olmuş.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK’nin mesajını “Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok! Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek paylaştı.

Özel hastane patronlarının yaptığı usulsüzlüğü, sanki ortada tıbbi bir yanlış uygulama varmış gibi “usulsüz sağlık hizmeti” diye ifade etmekteki usul bilmezliği bir kenara koyuyorum da; demek ki neymiş? Sağlık Bakanlığı’nın “Yasak hemşerim!” demesiyle özel hastanelerdeki ne fahiş fiyatlar ne de adını doğru koyalım, yolsuzluklar bitmiyormuş.

Nitekim Sayıştay’ın 2024 Yılı Denetim Raporu bu yolsuzlukların bir türünü ayrıntılı olarak tarif ediyordu. Özel hastanelerin normalde SGK kapsamında olan bazı ameliyatlarda hastaları “özel hasta” veya “ücretli hasta” gibi çeşitli adlarla kabul ettikleri, böylece yasal olarak alabileceklerinin üzerinde fahiş ücretler aldıkları bizatihi Sayıştay denetimlerinde tespit edilmişti.

Raporda somut örnek de veriliyordu. Özel bir hastane normalde 15.000 TL ilave ücret alabileceği bir ameliyat için SGK’li hastadan 120.000 TL almıştı. Yaptığı yolsuzluk tespit edildiğinde ise 31.692 TL ceza ödemiş, böylece gene 73.308 TL fazladan kazanç sağlamıştı.

Şimdi gelelim SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın “Usulsüz Sağlık Hizmetine Geçit Yok!” iddiasına.

Geçen yılın on iki ayı ile bu yılın ilk altı ayına ait SGK’nin açıkladığı rakamları yukarıda vermiştim. İkisini topladığımızda çıkan rakamlara birlikte bakalım.

Neticede SGK 2024 yılı Ocak ayından başlayarak 2025 yılı Haziran ayı dâhil toplam 13.476 denetim gerçekleştirmiş. Bu denetimlerde 12.764 “usulsüzlük” tespit etmiş ve toplam 941.8 milyon TL ceza kesmiş.

Peki, bu zaman zarfında SGK kaç sigortalıyı özel hastanelere yönlendirmiş ve ne kadar ödeme yapmış?

Sorunun cevabı SGK’nin Sağlık İstatistiklerinde var.

SGK bu on sekiz ayda 97 milyon 379 bin hastayı özellere yönlendirmiş ve bunun karşılığında da özel hastane patronlarına toplam 98 milyar 816 milyon 782 bin TL ödeme yapmış!

Özel hastanelerin yasal sınırlara uyup hastalardan SGK’nin ödediğinin iki katını ilave ücret olarak aldığını varsaysak bile 300 milyar TL’ye varan bir tutar söz konusu.

On sekiz ayda özel hastanelere yönlendirilen yaklaşık 100 milyon sigortalı ve özel hastane patronlarına kazandırılan en az 300 milyar TL’ye karşılık 13.476 denetim ve 1 milyar TL’ye bile varmayan para cezası.

Devede kulak bile değil!

SGK’nin önceki paylaştığı veriler; bir başarıdan çok denetim eksikliğini ve cezaların yetersizliğini gözler önüne serdi.

Neymiş? “SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Hastaneler Mercek Altında” imiş!

SGK kaç santimlik mercek kullanıyor bilmiyorum ama dünyanın en büyük merceğini de getirse özel hastane patronlarının yaptığı yolsuzlukların binde birini bile yakalayabilmesi mümkün değil.

SGK eğer gerçekten özel hastanelerdeki yolsuzluklarla başa çıkmak istiyorsa öncelikle bu denetimlerin, para cezalarının hastane patronları için hiçbir caydırıcılığı olmadığını kabul etmesi gerek. Olsaydı özel hastanelerdeki bu tezgâh yıllardır devam edemezdi zaten.

Tek çare özel hastanelerden hizmet almaya son vermek!

Not: Memleket Tabipliği Pazartesi günleri yayınlanmaya devam ederken bugün olduğu gibi zaman zaman da “ekstra” olarak da BirGün sayfalarında yer alacak. Böylece sağlık gündemini daha hızlı yakalamaya çalışacak.